ตรวจหวยลาว 9 ตุลาคม 2569 รางวัล 6 ตัว ย้อนสถิติหวยออกวันศุกร์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 20:28 น.
หวยลาว 9 10 69
  • ตรวจหวยลาว 9 ต.ค. 69 ชมถ่ายทอดสดสลากพัฒนา เช็กรางวัลเลข 6 ตัว เปิดสถิติย้อนหลังวันศุกร์

กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลหวยลาวพัฒนา หรือสลากพัฒนา ประจำงวดวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569 คอหวยและนักเสี่ยงโชคสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลแบบเรียลไทม์ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย

หลังจากกระบวนการหมุนวงล้อเสร็จสิ้น The Thaiger จะอัปเดตผลรางวัลให้ทราบทันที ทุกคนสามารถเข้ามาตรวจผลสลากพัฒนาครบทุกรางวัล ตั้งแต่เลข 6 ตัว ไปจนถึงเลข 1 ตัวได้ที่นี่

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 9/10/69

ผลสลากพัฒนา งวด 29 ก.ย. 2569

  • เลข 6 ตัว : 465647
  • เลข 5 ตัว : 65647
  • เลข 4 ตัว : 5647
  • เลข 3 ตัว : 647
  • เลข 2 ตัว : 47
  • เลข 1 ตัว : 7

ผลหวยลาวย้อนหลังวันศุกร์

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
2/10/69 4693 693 93 3
25/9/69 2383 383 83 3
18/9/69 3502 502 02 2
11/9/69 3350 350 50 0
4/9/69 4187 187 87 7
21/8/69 0623 623 23 3
21/8/69 0253 253 53 3
14/8/69 7941 941 41 1
7/8/69 7677 677 77 7
31/7/69 3290 290 90 0
24/7/69 2561 561 61 1
17/7/69 4604 604 04 4
10/7/69 0277 277 77 7
3/7/69 0392 392 92 2
26/6/69 1577 577 77 7
19/6/69 4240 240 40 0
12/6/69 5060 060 60 0
5/6/69 2469 469 69 9
29/5/69 2722 722 22 2
22/5/69 3763 763 63 3
15/5/69 7095 095 95 5
8/5/69 7877 877 77 7

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 20:28 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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