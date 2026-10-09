ไม่ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค. 69 เสียสิทธิอะไรบ้าง มีโทษหรือไม่?
ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 เช็กให้ชัด หากไม่ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ตุลาคม 2569 จะถูกตัดสิทธิรักษาพยาบาล เงินชราภาพ หรือถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองหรือไม่ พร้อมตอบข้อสงสัยต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเหมือนเลือกตั้ง ส.ส. หรือเปล่า
การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม หรือ บอร์ดประกันสังคม 2569 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. หลังเลื่อนจากกำหนดเดิมวันที่ 27 กันยายน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างจำนวนหนึ่งเกิดข้อสงสัยว่า หากไม่ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง ต้องแจ้งเหตุหรือมีโทษตามกฎหมายหรือไม่
คำตอบคือ การไม่ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่มีโทษปรับหรือจำคุก และไม่ทำให้สูญเสียสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นสิทธิรักษาพยาบาล เงินทดแทนกรณีว่างงาน หรือเงินชราภาพ เนื่องจากสิทธิเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสถานะผู้ประกันตนและเงื่อนไขการส่งเงินสมทบตามกฎหมาย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการไปลงคะแนนเลือกตั้ง
นอกจากนี้ ยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ไม่ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องแจ้งเหตุล่วงหน้าหรือภายหลังเหมือนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และไม่ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองจากการไม่เข้าร่วมเลือกตั้งครั้งนี้
ไม่ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เสียสิทธิอะไรบ้าง?
ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. 2564 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2569 ไม่พบข้อกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้มีสิทธิที่ไม่เดินทางไปลงคะแนน
ดังนั้น ผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 11 ตุลาคม จึงไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ได้แก่
- สิทธิรักษาพยาบาล ยังเข้ารับการรักษาตามเงื่อนไขของผู้ประกันตนได้ตามปกติ
- เงินสงเคราะห์บุตรและเงินค่าคลอดบุตร ยังได้รับตามเงื่อนไขของแต่ละมาตรา
- เงินทดแทนกรณีว่างงาน ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนยังสามารถยื่นขอรับสิทธิได้
- เงินบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพ ไม่ถูกตัดสิทธิหรือหักเงินสะสมเพราะไม่ไปลงคะแนน
- สิทธิกรณีทุพพลภาพและเสียชีวิต ยังคงได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกฎหมาย
ส่วนสิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งต่อไปก็ไม่ถูกตัดด้วย โดยในการเลือกตั้งปี 2566 สำนักงานประกันสังคมเคยชี้แจงว่า ผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิจะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งครั้งถัดไป
อย่างไรก็ตาม การไม่ไปลงคะแนนหมายถึงการเสียโอกาสใช้เสียงของตนเองในการเลือกผู้แทนเข้าร่วมบริหารกองทุนประกันสังคมในวาระนี้
ไม่ไปเลือกตั้งประกันสังคม ต้องแจ้งเหตุหรือไม่?
ไม่ต้องแจ้งเหตุแบบการเลือกตั้ง สส. เนื่องจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมและระเบียบของกระทรวงแรงงาน ไม่ใช่การเลือกตั้งผู้แทนทางการเมืองตามกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.
สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. หากผู้มีสิทธิไม่ไปลงคะแนนและไม่แจ้งเหตุอันสมควรภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองบางประการเป็นเวลา 2 ปี เช่น สิทธิสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งต่าง ๆ
แต่กติกาเหล่านี้ไม่ได้ใช้กับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงคะแนนวันที่ 11 ตุลาคม จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และไม่ต้องยื่นเอกสารชี้แจงเหตุผลต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ
แม้ไม่มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ไปลงคะแนน แต่การเลือกตั้งครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมเลือกบุคคลเข้าไปกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนทำงานโดยตรง
การเลือกตั้งปี 2569 เป็นการคัดเลือกกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตน 7 คน และฝ่ายนายจ้าง 7 คน รวม 14 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนของทั้งสองฝ่ายในคณะกรรมการประกันสังคม
กรรมการที่ได้รับเลือกจะมีส่วนร่วมพิจารณาและเสนอแนวทางบริหารกองทุน รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน เช่น การรักษาพยาบาล เงินชราภาพ เงินสงเคราะห์บุตร และการจัดการเงินลงทุนของกองทุน
ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ทุกประเภทได้ทันที เพราะการปรับสิทธิบางเรื่องต้องผ่านกระบวนการแก้ไขกฎหมายหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค. 69 ใช้สิทธิที่ไหน?
สำนักงานประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. โดยผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 รวมถึงนายจ้างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิผ่านช่องทางดังนี้
- เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือระบบตรวจสอบการเลือกตั้ง www.sso.go.th/sbe2/
- แอปพลิเคชัน SSO Plus
- ระบบ e-Self Service สำหรับผู้ประกันตน และ e-Service สำหรับนายจ้าง
- LINE Official Account @ssothai
- สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด และสาขาทั่วประเทศ
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ กระทรวงแรงงานยกเลิกเงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนจึงสามารถไปใช้สิทธิได้โดยไม่จำเป็นต้องเคยลงทะเบียนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม แต่ควรตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งก่อนเดินทาง
นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมได้เปลี่ยนสถานที่เลือกตั้ง 32 แห่งจากผลกระทบน้ำท่วม พร้อมกำหนดส่ง SMS แจ้งสถานที่ใหม่ให้ผู้มีสิทธิที่เคยแจ้งพื้นที่เลือกตั้งไว้ในวันที่ 9 ตุลาคม 2569
ผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้ง โทร. 0 2956 2929 หรือสายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506 กด 9 ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
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