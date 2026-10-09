ต้นสังกัดสั่งพักงานด่วน! ธีระพงศ์ กู้ภัยรับงานนอก บุกอุ้ม แม่ภัทร ถึงบ้าน มูลนิธิฯ ยันไม่เกี่ยวข้อง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 15:30 น.
ต้นสังกัดสั่งพักงาน ธีระพงศ์ กู้ภัยรับงานนอก บุกอุ้ม แม่ภัทร ถึงบ้าน มูลนิธิฯ ยันไม่เกี่ยวข้อง

ต้นสังกัดสั่งพักงานด่วน! ธีระพงศ์ กู้ภัยรับงานนอก บุกอุ้ม แม่ภัทร ถึงบ้าน ตามสั่ง ลูกเบนซ์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

หากคนที่ติดตามเรื่องราวของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี ในรายการ โหนกระแส เทปเมื่อวานนี้ (8 ต.ค. 69) คงจะจำได้ว่าช่วงหนึ่งของรายการ นายธีระพงศ์ เจ้าหน้าที่กู้ภัย ที่รับจ้าง ลูกเบนซ์ ลูกชายของ แม่ภัทร ให้มาอุ้มแม่ถึงในบ้าน ติดต่อเข้ามาเพื่อต้องการชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเพื่อปกป้องตัวเอง

ธีระพงศ์ เล่าว่า ได้รับการว่าจ้างจากคุณเบนซ์ ในราคา 15,000 บาท ให้ไปรับตัว แม่ภัทร ที่บ้าน เพื่อนำไปส่งที่ศูนย์ฯ เพราะลูกชายอ้างว่าแม่ป่วยจิตเวช จึงเดินทางไปรับตัว และไม่ได้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือแจ้งตำรวจ ก่อนพาตัวขึ้นไปหน้าตาเฉย โดยยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายและไม่ได้ต่อยท้องแม่ ตามที่ถูกกล่าวหา พร้อมอ้างว่าคุณแม่ด่าทอตลอดทาง และมีกรรไกรในลักษณะเหมือนจะทำร้าย ลูกน้องจึงต้องทำการล็อกตัวและมัดไว้

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ทางด้าน เอก สายไหมต้องรอด หลังจากโต้เถียงกับกู้ภัยอยู่พักหนึ่ง ก็เผยว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเป็นการสารภาพความผิดที่ตนพาแม่ภัทรไปแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ซึ่งธีระพงศ์จะต้องเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วย

ล่าสุดในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย ได้รับแจ้งข้อมูลด่วนจากทาง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นต้นสังกัดของรถพยาบาลทีมธีระพงศ์ โดยทางมูลนิธิ ยืนยันว่า “เคสนี้เป็นการรับงานนอกในราคา 15,000 บาท ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับทางมูลนิธิ หลังจากผู้ใหญ่ทราบเรื่องดังกล่าวก็ได้มีคำสั่งพักงาน ธีระพงศ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมย้ำชัดเจนว่าทางมูลนิธิไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดขั้นตอนในครั้งนี้”

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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 15:30 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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