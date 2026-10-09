เหยื่อแฉ อาหารบ้านเสริมสุขสวยหรู ของจริงมีแต่เศษ กินไม่ได้จนน้ำหนักลดฮวบ
เหยื่อบ้านเสริมสุข แฉเมนูอาหารบ้านเสริมสุขไม่ตรงปก ภาพโปรโมตสวยหรู ความจริงให้กินแค่เศษ กินไม่ได้จริงจนน้ำหนักลดฮวบ
ตามกันต่อกับประเด็น บ้านเสริมสุข สถานพักฟื้นดูแลผู้ป่วย ที่มีผู้เสียหายอ้างว่าภายในมีการทำร้ายร่างกายจนตัวช้ำ ทั้งยังมีการล่ามโซ่ผู้ป่วยที่ทะเลาะกันไว้กับเสา และขังคุกห้องมืด ล่าสุด คุณฟ้า หนึ่งในคนที่อยู่ในบ้านเสริมสุข ออกมาแชร์ประสบการณ์แจงเรื่องมื้ออาหารที่ทางศูนย์ฯ แชร์ภาพเมนูไว้ ซึ่งความจริงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
คุณฟ้า อ้างว่า “ความจริงที่เห็นในเพจไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด ที่มีการแชร์ภาพข้าวมันไก่ที่ไก่สวย ๆ มันไม่ใช่เลย มีแต่เศษไก่ วิญญาณไก่ วิญญาณหมู ข้าวขาหมู แหม คากิเลย มันไม่ใช่อะ มันไม่มีเลย มีแต่เศษคากิเป็นกระดูก ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลย มีแต่เศษเล็ก ๆ ส่วนเมนูบะหมี่หมูแดงเกี๊ยวปูที่มีการโพสต์รูปลงในเพจเฟซบุ๊ก ยืนยันว่าไม่มีปูเลย กุ้งด้วย หนึ่งวันทางศูนย์ ให้ทานอาหาร 3 มืท้อ แต่กินไม่ได้เลย“
ขณะที่ คุณมิ้น ผู้เสียหายอีกหนึ่งรายกล่าวเสริมว่าตนเองที่นี่มา 6 เดือนน้ำหนักลดลงจาก 130 กิโลกรัม เหลือเพียง 80 กิโลกรัม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เหยื่อสมัครใจไปบ้านเสริมสุข จ่าย 2.4 หมื่น ช็อกห้องน้ำไร้ประตู จับคนไข้ล่ามกับเสา
- อดีตผู้ป่วยบ้านเสริมสุข แฉ หัวหน้าพี่เลี้ยง จับล่ามโซ่-ขังห้องมืด ไม่ได้จบพยาบาล
- หนุ่ม กรรชัย โต้ดราม่าชี้นำ ‘เจแปน’ พาดพิงศบส. 5 ไล่กลับไปดูคลิป ขอแค่พูดความจริง