เหยื่อแฉ อาหารบ้านเสริมสุขสวยหรู ของจริงมีแต่เศษ กินไม่ได้จนน้ำหนักลดฮวบ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 14:53 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 15:09 น.
เหยื่อแฉอาหารบ้านเสริมสุขไม่ตรงปก

เหยื่อบ้านเสริมสุข แฉเมนูอาหารบ้านเสริมสุขไม่ตรงปก ภาพโปรโมตสวยหรู ความจริงให้กินแค่เศษ กินไม่ได้จริงจนน้ำหนักลดฮวบ

ตามกันต่อกับประเด็น บ้านเสริมสุข สถานพักฟื้นดูแลผู้ป่วย ที่มีผู้เสียหายอ้างว่าภายในมีการทำร้ายร่างกายจนตัวช้ำ ทั้งยังมีการล่ามโซ่ผู้ป่วยที่ทะเลาะกันไว้กับเสา และขังคุกห้องมืด ล่าสุด คุณฟ้า หนึ่งในคนที่อยู่ในบ้านเสริมสุข ออกมาแชร์ประสบการณ์แจงเรื่องมื้ออาหารที่ทางศูนย์ฯ แชร์ภาพเมนูไว้ ซึ่งความจริงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

คุณฟ้า อ้างว่า “ความจริงที่เห็นในเพจไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด ที่มีการแชร์ภาพข้าวมันไก่ที่ไก่สวย ๆ มันไม่ใช่เลย มีแต่เศษไก่ วิญญาณไก่ วิญญาณหมู ข้าวขาหมู แหม คากิเลย มันไม่ใช่อะ มันไม่มีเลย มีแต่เศษคากิเป็นกระดูก ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลย มีแต่เศษเล็ก ๆ ส่วนเมนูบะหมี่หมูแดงเกี๊ยวปูที่มีการโพสต์รูปลงในเพจเฟซบุ๊ก ยืนยันว่าไม่มีปูเลย กุ้งด้วย หนึ่งวันทางศูนย์ ให้ทานอาหาร 3 มืท้อ แต่กินไม่ได้เลย

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ขณะที่ คุณมิ้น ผู้เสียหายอีกหนึ่งรายกล่าวเสริมว่าตนเองที่นี่มา 6 เดือนน้ำหนักลดลงจาก 130 กิโลกรัม เหลือเพียง 80 กิโลกรัมเมนูอาหารบ้านเสริมสุข-3เมนูอาหารบ้านเสริมสุข-2เมนูอาหารบ้านเสริมสุข

เหยื่อบ้านเสริมสุขแฉอาหารไม่ตรงปก
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 14:53 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 15:09 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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