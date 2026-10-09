บช.ก. ยันส่งสำนวนถึง ป.ป.ช. ทันเวลา เดินหน้ารวบ หัวหน้าเครือข่าย โกงสอบท้องถิ่น
บช.ก. ยันส่งสำนวนถึง ป.ป.ช. ทันกรอบเวลา 30 วัน หลังเรือนจำปล่อยตัว 3 ผู้ต้องหา เผยเดินหน้ารวบ “ปลัดอร” หัวหน้าเครือข่าย คดีโกงสอบท้องถิ่น
9 ตุลาคม 2569 ความคืบหน้าหลังจากที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครปล่อยตัวนายวิน ธนพชรโภคิน หรือ ดร.วิน, จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม หรือจ่าพิชิต และ น.ส.ศตพร ธนพชรโภคิน ผู้ต้องหาคดีทุจริตและเรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ้นการควบคุมตัว
หลังถูกฝากขังครบ 7 ผัด รวม 84 วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยังสรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการสูงสุดไม่ทันตามกรอบเวลา
รายงานข่าวจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ระบุว่า พนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จตามกรอบเวลา 30 วัน และส่งสำนวนทั้งหมดไปยัง ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับผู้ต้องหารายอื่นในคดีเดียวกัน
การปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย เป็นผลจากการฝากขังครบกำหนดตามกฎหมาย ตำรวจจึงหมดอำนาจควบคุมตัว เว้นแต่จะมีคดีใหม่เกิดขึ้น หากผู้ต้องหามีพฤติการณ์หลบหนีในภายหลัง ป.ป.ช.จะส่งเรื่องประสานให้ตำรวจติดตามจับกุมมาดำเนินคดีต่อ
แหล่งข่าวระดับสูงจาก บช.ก. เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ บก.ปปป. ยังขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 8 ต.ค. นำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกุมปลัดอร อายุ 63 ปี ที่จังหวัดนครนายก คาห้องทำงาน ซึ่งเป็นหัวหน้าเครือข่ายสายเรียกรับเงินอีก 1 สาย
คดีนี้สืบเนื่องจากผู้เสียหายถูกชักชวนและเรียกรับเงิน 350,000 บาท เพื่อแลกกับการบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากการสืบสวนพบว่าเงินจำนวนนี้ถูกรวบรวมส่งต่อไปยังนางภาณี
การขยายผลเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นพบว่า มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจน กลุ่มของ ดร.วินและจ่าพิชิตทำหน้าที่รับแฟลชไดร์ฟรายชื่อ และปรับแก้ไขคะแนนหรือคำตอบ ส่วนอีกกลุ่มเป็นสายวิ่งเต้นเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบโดยตรง มีผู้บริหารท้องถิ่นและนายหน้าร่วมขบวนการ พนักงานสอบสวนจะเร่งสรุปสำนวนของผู้ต้องหาที่จับเพิ่มใหม่ภายในกรอบเวลา 30 วัน เพื่อส่งไปรวมกับ ป.ป.ช. ต่อไป
ที่มา: ข่าวสด
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