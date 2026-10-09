แม่ภัทร เตรียมเปิดเซฟ เหตุไร้รายได้ ดีใจคุ้มเสี่ยงแฉศูนย์ดูแลฯ ช่วยผู้ป่วยได้ทั่วประเทศ
แม่ภัทร โหนกระแส เตรียมเปิดตู้เซฟ เหตุไร้รายได้ ขอบคุณ หนุ่ม กรรชัย-เอก สายไหม ทำให้มีวันนี้ ดีใจคุ้มเสี่ยงแฉศูนย์ดูแลฯ ช่วยผู้ป่วยได้ทั่วประเทศ
จากกรณีดรามาสะเทือนใจปมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ล่าสุด แม่ภัทร ไลฟ์สดในช่องติ๊กต็อกเพื่อพูดคุยกับแฟนคลับและผู้ติดตามช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (8 ต.ค. 69) หลังผ่านพ้นวิกฤต และภารกิจช่วยชีวิคเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ถูกทรมานอยู่ในศูนย์ดูแลฯ โดยกล่าวขอบคุณกำลังใจจากแฟน ๆ พร้อมทั้งขอบคุณ หนุ่ม กรรชัย และ เอก สายไหมต้องรอด รวมถึงทีมงานทุกคนที่ทำให้ตนเองได้รับความช่วยเหลือจนสามารถออกมาเปิดโปงเรื่องราวทั้งหมดได้
แม่ภัทร กล่าวถึงแผนการในลำดับถัดไปว่า หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางไปชี้จุดเกิดเหตุที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว หากมีเวลาจะเดินทางไปเปิดตู้เซฟเพื่อดูว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้าง เนื่องจากในตอนนี้ตนเองไม่มีรายได้และต้องจัดการภาระต่างๆ พร้อมทั้งถามความเห็นจากแฟนคลับว่าผู้ที่กระทำผิดควรจะต้องถูกดำเนินคดีและติดคุกหรือไม่
นอกจากนั้น แม่ภัทร ยังย้อนเล่าถึงช่วงเวลาที่ถูกกักขังนานถึง 2 ปีว่า ตอนที่เพิ่งออกมาและเล่าเรื่องราวความโหดร้ายให้คนอื่นฟัง ไม่ว่าจะเป็นการถูกขังในกรงเหล็ก ถูกทำร้าย หรืออดอาหาร ปรากฏว่าไม่มีใครเชื่อและพากันหัวเราะ รวมถึงตำรวจในตอนแรกก็ยังมองว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อว่าสถานที่แบบนี้จะมีอยู่จริงในประเทศไทย
แต่เมื่อเรื่องแดงขึ้นมาและทำให้สถานที่เหล่านี้ถูกปูพรมตรวจสอบ เจ้าตัวจึงรู้สึกดีใจมาก ลั่นวาจาว่าแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายแต่ก็คุ้มค่าเพราะไม่ใช่แค่ช่วยเหลือผู้ป่วย 90 กว่าชีวิตในศูนย์ดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศให้รอดพ้นจากระบบที่ย่ำแย่
“ตู้เซฟแม่ยังไม่ได้ดูเลย เพราะว่ารอตอนนี้ก็จะมีภารกิจที่ต้องทำในแต่ละวัน ก็ไล่ ๆ ๆ ทำเอา เรียงลำดับไป คุณเอกก็ดูแลแม่นะ พรุ่งนี้ตอนแรกกะว่าจะไปเจอ เปิดเซฟเพราะว่าวันนี้โรงงานไม่เปิดก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเรียบร้อย ให้ปากคำพรุ่งนี้กะไปเปิดเซฟ อยากเปิดเซฟมากเลย มีอะไรในนั้นก็เอามาก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีรายได้อะไร แล้วก็ต้องนู่นนี่นั่น
แต่ว่าภารกิจด่วนเข้ามาอีกแล้วก็คือพรุ่งนี้เราจะต้องไปชี้จุดเกิดเหตุ แม่ก็ไปจุดเกิดเหตุก่อนก็ได้ไปตรงนั้นก่อน อยากถามอีกข้อ FC ว่าเค้าโดนปิดไปแล้ว มีหลายคนบอกไม่ใช่แค่ปิดนะ คนทำผิดต้องติดคุก เค้าต้องโดนขนาดนั้นมั้ยป้าคนนั้น ควรจะต้องปล่อยเข้าไปหรือว่า ให้เค้าไปติดคุก ควรมั้ยคอมเมนต์มาให้แม่หน่อย แม่ภัทรอยากรู้ว่าควรหรือไม่ควร เคาะหน้าจอให้แม่หน่อยได้ ควรจะต้องโดนรับโทษควรที่จะต้องติดคุกมั้ย แม่จะต้องแบบเดินเรื่องจนแบบฟ้องแบบอะไรต้องควรมั้ยคะส่งคอมเมนต์หน่อย
หลังจากไปจุดเกิดเหตุที่กาญจน์แล้ว กลับมากรุงเทพฯ ถ้ามีเวลาจะไปเปิดเซฟ
มีคนบอกแม่จะทำเรื่องนี้เป็นละครหนังสั้น ยิ่งกว่าละคร ใช่ พอออกมาปุ๊บเล่าให้ญาติฟังก็ขำ เล่าให้ร้อยเวรฟัง เข้าใจทุกคนที่ไม่เชื่อ เข้าใจทุกคนว่าเขาขำ ถ้าแม่ภัทรเจอเอฟซีแล้วบอกว่าที่ฉันหายไป 2 ปี ฉันไปโดนเหมือนติดคุกเลย ฉันโดนขังกรงหมา โดนตี อดข้าว โดนด่า ถ้าแม่พูดแบบนี้จะเชื่อแม่มั้ย มันมีกรงหมา มีลวดหนาม เขาขังเราไว้ไม่ให้ติดต่อภายนอก เอฟซีจะเชื่อมั้ย
ตอนออกมาหลังถูกขัง 2 ปี เล่าให้ใครฟังไม่มีคนเชื่อ ดีใจไม่ใช่แค่ 90 คนที่ช่วย แม่ออกมาพูดคน 10 คนฟังเขาหัวเราะทุกคนเลย ถ้าเป็นแม่ก็ไม่เชื่อ ตำรวจยังขำ ยุคนี้ไม่มีใครเชื่อ สถานที่แบบนี้อยู่ในประเทศไทยได้ยังไง เหลือเชื่อกว่านั้น ไม่ได้มีที่นี่ที่เดียว ดีใจมากที่สุด สถานที่แบบนี้ได้รับการปูพรมตรวจสอบ มันจะได้หายไปจากประเทศไทยแล้ว
ไม่ได้แค่ 90 กว่าชีวิตที่ทำงานให้พระเจ้าตรงนั้น แต่ได้ช่วยคนทั่วประเทศ ใช่ระบบแย่ ๆ กำลังจะถูกแก้ไข จุดที่จะคิดช่วยคนจุดเดียวมันได้ช่วยคนทั่วประเทศ คุ้มที่จะเสี่ยงที่ใครจะมาทำอะไร ตอนนี้เอฟซีแม่ขนาดนี้ ใครจะเอาแม่ไปทำอะไรแม่ไม่กลัวแล้ว
ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณคุณหนุ่ม ทีมงานโหนกระแส ขอบคุณคุณเอก สายไหมต้องรอด ทีมงาน ขอบคุณทนายแก้ว ทำให้เรามาถึงจุดนี้ สิ่งที่เราทำมันได้ผลเกินคาด ทำให้ชีวิตเล็ก ๆ ตรงนี้มีค่าทันที”
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อ้างอิงจาก : TikTok แม่ภัทร