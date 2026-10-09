CEO เคหะสุขประชา โวยค่าไฟโหด แม้บ้านน้ำท่วมหลายวัน จนท.อ้างจดมิเตอร์ไม่ได้
CEO เคหะสุขประชา โวยค่าไฟโหด แม้บ้านน้ำท่วมหลายวัน เจ้าหน้าที่อ้าง เข้าไปจดมิเตอร์ไม่ได้ ต้องใช้ใช้ยอดเฉลี่ยคำนวณ
นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับค่าไฟในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมว่า
“บ้านน้ำท่วมถึงหน้าอกมา 12 วัน ติดอยู่ในบ้าน ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 30%ของยอดที่เคยใช้ วันนี้มีการแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าของรอบเดือนนี้จาก กฟน ยอดเกือบเท่ากับค่าไฟฟ้าที่ใช้เดือนที่แล้ว ในใจคิดว่าเป็นไปได้ยังไง เลยโทรไปสอบถาม เค้าตอบว่า “น้ำท่วมเข้าไปจดมิเตอร์ไม่ได้เลยใช้ค่าเฉลี่ยในอดีตมาเป็นยอดเรียกเก็บเดือนนี้”
เฮ้ย! กฟน ไอ้ที่ผู้ใช้ไฟเค้าเผชิญอยู่ในปัจจุบันก็หนักหนาสาหัสสุดๆแล้วในชีวิต นี่คุณมากระทืบซ้ำเค้าอีกเหรอ คุณเอาตรรกะอะไรมาคิด นี่เจ้ากระทรวงเอย ผู้ว่าฯและทีมบริหาร เอาสมองส่วนไหนคิด รัฐแบบไหนกันที่เอาเปรียบชาวบ้านแบบนี้ โคตรเลวววววว”
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