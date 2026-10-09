หนุ่ม กรรชัย โต้ดราม่าชี้นำ ‘เจแปน’ พาดพิงศบส. 5 ไล่กลับไปดูคลิป ขอแค่พูดความจริง
หนุ่ม กรรชัย โต้ข่าวกดดัน ‘เจแปน’ ลูกชายป้าแมว พาดพิง ศบส. 5 ท้าย้อนดูเทปรายการ ยันบอกให้พูดความจริง
ควันหลงหลังอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง แห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี เกิดประเด็นขึ้นเมื่อมีผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาแจ้ง หนุ่ม กรรชัย ว่า เจแปน ลูกชายของป้าแมว เจ้าของศูนย์โสธรชัย นอร์สซิ่งโฮม สงสัยว่ามีตนกดดันให้ลูกชายเจ้าของกิจการตอบเพียงคำว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” รวมทั้งถามนำและชี้นำให้มองว่าศบส. 5 ทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง
หนุ่ม กรรชัย ชี้แจงกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ยืนยันอย่างบริสุทธิ์ใจว่า ตนเองไม่ได้ถามนำหรือกดดันเจแปนแต่อย่างใด พร้อมกับท้าให้ผู้ที่สงสัยไล่กลับไปเปิดหาดูเทปรายการย้อนหลังได้เลย
หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยช่วงที่จัดรายการ ตนเพียงแต่แนะนำเจแปนไปตามข้อเท็จจริงว่า หากมีเจ้าหน้าที่หรือใครที่ทำไม่ดีก็ควรพูดออกมาตรง ๆ ไม่ควรไปช่วยปกปิดเพียงเพราะมีคนมาขอร้องให้พูดช่วย เพื่อให้ผู้ใหญ่สามารถเกษียณอายุราชการได้อย่างสง่างาม พร้อมเตือนสติไปว่า “เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด” และเน้นย้ำให้พูดทุกอย่างตามความเป็นจริง
นอกจากนี้ ตนเองยังมีเทปบันทึกเสียงการพูดคุยกับป้าแมว ซึ่งป้าแมวยืนยันเองว่าเจ้าหน้าที่ ศบส. เห็นสภาพสถานที่จริงทั้งหมด
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