คณะแพทย์ มช. อาลัย สูญเสีย รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ อาจารย์พิเศษภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาลัย สูญเสีย รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ อาจารย์พิเศษภาควิชาพยาธิวิทยา เสียชีวิต สิริอายุ 69 ปี
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียบุคลากรทรงคุณค่า รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ มหานุภาพ อาจารย์พิเศษภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสียชีวิตอย่างสงบ สิริอายุ 69 ปี
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กำหนดการงานบำเพ็ญกุศพ รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ มหานุภาพ
กำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ จัดขึ้น ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดป่าเปอะ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2569
- เวลา 19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระมหาเฉลิมพงษ์ ฐปนียโต วัดป่าเปอะ พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม
วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2569
- เวลา 19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระสมพร ฐิตโสภโณ วัดเจดีย์เหลี่ยม ต.ท่าวังตาล พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม
วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2569
- เวลา 10.00 น. พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 10 รูป สวดธัมมะสังคิณีมาติกา พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล ณ วัดป่าเปอะ
- เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
- เวลา 12.00 น. เคลื่อนสรีระศพสู่ฌาปนสถานบ้านป่าเปอะ ต.ท่าวังตาล
- เวลา 12.30 น. พิธีประชุมเพลิงศพ ณ ฌาปนสถานบ้านป่าเปอะ ต.ท่าวังตาล
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อ้างอิงจาก : FB คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (official)
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