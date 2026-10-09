อย. เตือนอย่าหลงเชื่อ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ดัง อ้างสรรพคุณ ยาอายุวัฒนะ-ชะลอวัย
อย. เตือนอย่าหลงเชื่อ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ดัง ตรวจสอบพบไม่ได้รับอนุญาต อวดอ้างสรรพคุณบำรุงร่างกาย ยาอายุวัฒนะ-ชะลอวัย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เตือนประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LAENNEC P.O. PORCINE PORCINE PLACENTAL EXTRACT ซึ่งอ้างเป็นยาอายุวัฒนะ บํารุงร่างกายและชะลอวัย บํารุงคุณแม่หลังคลอด เหมาะกับผู้ที่ให้นมบุตร ช่วยให้นอนหลับสนิท และลึกขึ้น
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นกล่องสีแดง ระบุข้อความ “LAENNEC P.O. PORCINE PORCINE PLACENTAL EXTRACT” มีแถบสีทองคาดกลางหน้ากล่อง ข้อความด้านซ้ายล่างระบุ “Net WT.43g(1.52OZ.) 30mg x 100 caps” และข้อความด้านขวาล่างระบุ “MADE IN JAPAN”
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนญาตจาก อย. และมีการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณอันเป็นเท็จ พร้อมกันนี้ยังได้เตือนให้อย่าหลงเชื่อ อาจจะเสียเงินเปล่า และเสียโอกาสในการรักษา
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