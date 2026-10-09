เจ้าอาวาสวัดสุทธิฯ เผยภาพอึ้ง กองขยะเต็มกุฏิ “โรคฮิคิโคโมริ” เริ่มเข้าสู่วัดไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 13:27 น.
เจ้าอาวาสวัดสุทธิฯ เผยภาพอึ้ง กองขยะเต็มกุฏิ “โรคฮิคิโคโมริ” เริ่มเข้าสู่วัดไทย

เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม โพสต์ภาพกุฏิพระรูปหนึ่งที่เต็มไปด้วยขยะ พร้อมระบุว่าภาวะฮิคิโคโมริ หรือการแยกตัวออกจากสังคมอย่างรุนแรง เริ่มปรากฏในวัดไทยแล้ว โดยช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมามีผู้มีลักษณะดังกล่าวมาขอบวชที่วัด 3-4 ราย

พระราชสุทธิวัชรสุธี เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม โพสต์ข้อความและภาพผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่มีลักษณะเข้าข่ายภาวะฮิคิโคโมริมาขอบรรพชาอุปสมบทที่วัดสุทธิวราราม 3-4 ราย โดยทั้งทางญาติและผู้ที่ต้องการอุปสมบทต่างมีความประสงค์จะขออยู่อย่างสงบ เพื่อปลีกตัวออกจากสังคม

เจ้าอาวาสระบุว่า ตามหลักพระพุทธศาสนา ผู้ที่ต้องการหลีกลี้ออกจากการอยู่กับหมู่คณะเพื่อเอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติธรรม ถือเป็นเรื่องที่น่ายกย่องสรรเสริญ แต่เมื่อบวชแล้ว 1 พรรษา หรือย่างเข้าพรรษาที่ 2-3 ทางวัดเริ่มสังเกตเห็นว่าพระรูปนั้นมีอาการปลีกตัวออกจากสังคมอย่างรุนแรง รวมถึงมีความสกปรกทั้งต่อตัวเองและห้องที่พักอาศัย

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ทางวัดได้ตักเตือนให้ยึดมั่นในเสขิยวัตรและกฎระเบียบของวัด แต่ผลที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้ ท้ายที่สุดจึงต้องหาวิธีการรักษา โดยเจ้าอาวาสระบุว่าภาพที่เผยแพร่เป็นห้องของพระที่ป่วยด้วยภาวะนี้ ซึ่งขณะนี้กำลังกลับไปบำบัดรักษาที่ต่างจังหวัดเพื่อฟื้นฟูอาการ

เจ้าอาวาสยังแสดงความหวังว่า หลักการทางพระพุทธศาสนาและกระบวนการฟื้นฟูด้วยความรักความเมตตา รวมถึงการเอาใจใส่จากทุกฝ่าย จะช่วยแก้ไขภาวะนี้ให้กับลูกหลานและบุคคลในครอบครัวที่มีลักษณะดังกล่าวซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น

เจ้าอาวาสวัดสุทธิฯ เผยภาพอึ้ง กองขยะเต็มกุฏิ &quot;โรคฮิคิโคโมริ&quot; เริ่มเข้าสู่วัดไทย

ฮิคิโคโมริ คืออะไร

ฮิคิโคโมริ (Hikikomori) เป็นภาวะที่บุคคลแยกตัวออกจากสังคมอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง โดยใช้เวลาอยู่แต่ในห้องหรือในบ้านนานเกิน 6 เดือน ไม่เรียน ไม่ทำงาน และไม่ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างชัดเจน มักเกิดในกลุ่มวัยรุ่นจนถึงวัยทำงานตอนต้น

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แม้จะพบมากในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นทางของคำนี้ แต่ปัจจุบันเริ่มปรากฏในหลายประเทศรวมถึงไทย โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เผชิญแรงกดดันด้านการศึกษา เศรษฐกิจ ปัญหาภายในครอบครัว หรือการใช้เวลากับเกมและโลกออนไลน์เป็นเวลานาน

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สาเหตุที่มักถูกกล่าวถึง ได้แก่ ความเครียดสะสมจากการเรียนหรือการทำงาน ประสบการณ์ล้มเหลวหรือผิดหวัง ความคาดหวังจากครอบครัวและสังคม การถูกกลั่นแกล้ง ภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลที่ไม่ได้รับการดูแล ปัญหาครอบครัวหรือการขาดการสนับสนุนทางอารมณ์ รวมถึงการใช้เวลากับเกมและโลกออนไลน์มากเกินไป

ส่วนสัญญาณที่ควรสังเกต คือ การแยกตัวอยู่ในห้องเป็นเวลานาน ไม่ออกไปข้างนอก ไม่เรียน ไม่ทำงาน หลีกเลี่ยงการพูดคุยแม้กับคนในครอบครัว มีพฤติกรรมซ้ำซากอย่างการติดเกม นอนดึกตื่นสาย เฉยชา ขาดแรงจูงใจ ไม่สนใจอนาคต และอาจมีอาการของภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลร่วมด้วย

แนวทางดูแลรักษา

แนวทางป้องกันเน้นที่การเปิดใจรับฟังภายในครอบครัว ไม่ตัดสินหรือตั้งความคาดหวังมากเกินไป เปิดโอกาสให้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ สังเกตสัญญาณผิดปกติแต่เนิ่น ๆ และส่งเสริมทักษะทางสังคมกับการปรับตัวต่อแรงกดดัน

ส่วนการรักษา เริ่มจากการเข้ารับคำปรึกษาทางจิตเวชเพื่อประเมินอาการอย่างเป็นระบบ การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) เพื่อปรับมุมมองและลดความวิตกกังวล การบำบัดร่วมกับครอบครัว และการส่งเสริมให้กลับเข้าสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านกิจกรรมกลุ่มหรือโปรแกรมฟื้นฟู บางกรณีแพทย์อาจพิจารณาใช้ยาต้านเศร้าหรือยาคลายกังวลตามดุลยพินิจ

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ภาวะฮิคิโคโมริไม่ใช่ความผิดของผู้ที่เผชิญอยู่ แต่เป็นภาวะที่ต้องการความเข้าใจและการดูแลอย่างเหมาะสม หากพบว่าคนใกล้ตัวมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะนี้ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

ผู้ที่มีความเครียด วิตกกังวล หรือต้องการคนรับฟัง สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 13:27 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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