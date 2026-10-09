เจ้าอาวาสวัดสุทธิฯ เผยภาพอึ้ง กองขยะเต็มกุฏิ “โรคฮิคิโคโมริ” เริ่มเข้าสู่วัดไทย
เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม โพสต์ภาพกุฏิพระรูปหนึ่งที่เต็มไปด้วยขยะ พร้อมระบุว่าภาวะฮิคิโคโมริ หรือการแยกตัวออกจากสังคมอย่างรุนแรง เริ่มปรากฏในวัดไทยแล้ว โดยช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมามีผู้มีลักษณะดังกล่าวมาขอบวชที่วัด 3-4 ราย
พระราชสุทธิวัชรสุธี เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม โพสต์ข้อความและภาพผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่มีลักษณะเข้าข่ายภาวะฮิคิโคโมริมาขอบรรพชาอุปสมบทที่วัดสุทธิวราราม 3-4 ราย โดยทั้งทางญาติและผู้ที่ต้องการอุปสมบทต่างมีความประสงค์จะขออยู่อย่างสงบ เพื่อปลีกตัวออกจากสังคม
เจ้าอาวาสระบุว่า ตามหลักพระพุทธศาสนา ผู้ที่ต้องการหลีกลี้ออกจากการอยู่กับหมู่คณะเพื่อเอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติธรรม ถือเป็นเรื่องที่น่ายกย่องสรรเสริญ แต่เมื่อบวชแล้ว 1 พรรษา หรือย่างเข้าพรรษาที่ 2-3 ทางวัดเริ่มสังเกตเห็นว่าพระรูปนั้นมีอาการปลีกตัวออกจากสังคมอย่างรุนแรง รวมถึงมีความสกปรกทั้งต่อตัวเองและห้องที่พักอาศัย
ทางวัดได้ตักเตือนให้ยึดมั่นในเสขิยวัตรและกฎระเบียบของวัด แต่ผลที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้ ท้ายที่สุดจึงต้องหาวิธีการรักษา โดยเจ้าอาวาสระบุว่าภาพที่เผยแพร่เป็นห้องของพระที่ป่วยด้วยภาวะนี้ ซึ่งขณะนี้กำลังกลับไปบำบัดรักษาที่ต่างจังหวัดเพื่อฟื้นฟูอาการ
เจ้าอาวาสยังแสดงความหวังว่า หลักการทางพระพุทธศาสนาและกระบวนการฟื้นฟูด้วยความรักความเมตตา รวมถึงการเอาใจใส่จากทุกฝ่าย จะช่วยแก้ไขภาวะนี้ให้กับลูกหลานและบุคคลในครอบครัวที่มีลักษณะดังกล่าวซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น
ฮิคิโคโมริ คืออะไร
ฮิคิโคโมริ (Hikikomori) เป็นภาวะที่บุคคลแยกตัวออกจากสังคมอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง โดยใช้เวลาอยู่แต่ในห้องหรือในบ้านนานเกิน 6 เดือน ไม่เรียน ไม่ทำงาน และไม่ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างชัดเจน มักเกิดในกลุ่มวัยรุ่นจนถึงวัยทำงานตอนต้น
แม้จะพบมากในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นทางของคำนี้ แต่ปัจจุบันเริ่มปรากฏในหลายประเทศรวมถึงไทย โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เผชิญแรงกดดันด้านการศึกษา เศรษฐกิจ ปัญหาภายในครอบครัว หรือการใช้เวลากับเกมและโลกออนไลน์เป็นเวลานาน
สาเหตุที่มักถูกกล่าวถึง ได้แก่ ความเครียดสะสมจากการเรียนหรือการทำงาน ประสบการณ์ล้มเหลวหรือผิดหวัง ความคาดหวังจากครอบครัวและสังคม การถูกกลั่นแกล้ง ภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลที่ไม่ได้รับการดูแล ปัญหาครอบครัวหรือการขาดการสนับสนุนทางอารมณ์ รวมถึงการใช้เวลากับเกมและโลกออนไลน์มากเกินไป
ส่วนสัญญาณที่ควรสังเกต คือ การแยกตัวอยู่ในห้องเป็นเวลานาน ไม่ออกไปข้างนอก ไม่เรียน ไม่ทำงาน หลีกเลี่ยงการพูดคุยแม้กับคนในครอบครัว มีพฤติกรรมซ้ำซากอย่างการติดเกม นอนดึกตื่นสาย เฉยชา ขาดแรงจูงใจ ไม่สนใจอนาคต และอาจมีอาการของภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลร่วมด้วย
แนวทางดูแลรักษา
แนวทางป้องกันเน้นที่การเปิดใจรับฟังภายในครอบครัว ไม่ตัดสินหรือตั้งความคาดหวังมากเกินไป เปิดโอกาสให้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ สังเกตสัญญาณผิดปกติแต่เนิ่น ๆ และส่งเสริมทักษะทางสังคมกับการปรับตัวต่อแรงกดดัน
ส่วนการรักษา เริ่มจากการเข้ารับคำปรึกษาทางจิตเวชเพื่อประเมินอาการอย่างเป็นระบบ การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) เพื่อปรับมุมมองและลดความวิตกกังวล การบำบัดร่วมกับครอบครัว และการส่งเสริมให้กลับเข้าสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านกิจกรรมกลุ่มหรือโปรแกรมฟื้นฟู บางกรณีแพทย์อาจพิจารณาใช้ยาต้านเศร้าหรือยาคลายกังวลตามดุลยพินิจ
ภาวะฮิคิโคโมริไม่ใช่ความผิดของผู้ที่เผชิญอยู่ แต่เป็นภาวะที่ต้องการความเข้าใจและการดูแลอย่างเหมาะสม หากพบว่าคนใกล้ตัวมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะนี้ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
ผู้ที่มีความเครียด วิตกกังวล หรือต้องการคนรับฟัง สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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