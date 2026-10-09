อดีตผู้ป่วยบ้านเสริมสุข แฉ หัวหน้าพี่เลี้ยง จับล่ามโซ่-ขังห้องมืด ไม่ได้จบพยาบาล
อดีตผู้ป่วยบ้านเสริมสุข ศูนย์ดูแลฯ ซ.เรวดี จ.นนทบุรี แฉ หัวหน้าพี่เลี้ยง จับล่ามโซ่-ขังห้องมืด ไม่ได้จบพยาบาล
ยังคงเป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง หลังจาก ศบส. สั่งปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี ไปเรียบร้อยแล้ว แต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลศูนย์ดูแลเถื่อนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอีก โดยในวันนี้ 9 ตุลาคม 2569 รายการโหนกระแส เชิญอดีตผู้ป่วยที่เคยเข้าไปอยู่ในศูนย์ดูแล บ้านเสริมสุข จ.นนทบุรี ออกมาแฉพฤติกรรมภายในที่มีทั้งการล่ามโซ่, ทำร้ายร่างกาย, ขังคุกห้องมืด
ช่วงหนึ่งของรายการ คุณมิ้นท์ (นามสมมติ) หนึ่งในผู้ป่วยที่เคยเข้าไปอยู่ในบ้านเสริมสุข จ.นนทบุรี เล่าว่า ถูกพ่อแม่จับตัวส่งมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้เพียงเพราะตนอาละวาดไม่อยากเลิกคบกับแฟน โดยประสานกู้ภัยพามาส่ง และจ่ายเงินรายเดือนเกือบ 25,000 บาท ไม่รวมค่าขนม ของใช้ ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลด้านนอก
คุณมิ้นท์ เล่าเสริมว่า ระหว่างที่อยู่ในบ้านเสริมสุขจะได้รับยานอนหลับทุกวันช่วง 2 ทุ่ม บางครั้งก็จะมีคนโดนฉีดยาให้สงบ โดยจะมีผู้ชายใส่ชุดกาวน์มาฉีดให้ ซึ่งอ้างว่าเป็นหมอ แต่ความจริงไม่ใช่ อีกทั้ง คุณมิ้นท์ ยืนยันว่าตนไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรใด ๆ ทั้งสิ้น แม้กระทั่งโรคจิตเวช แต่ทางศูนย์ก็รับตัวเข้ามาโดยไม่สอบถามอาการหรือส่งตรวจอย่างชัดเจน และหากโวยวายต้องการอยากกลับบ้าน พี่เลี้ยงก็จะนำโซ่มาล่ามขาไว้กับเสา หรือบางครั้งถ้าทำให้คนดูแลไม่พอใจมาก ๆ ก็จะถูกจับขังคุกมืดทางโซนหลัง
ครั้งหนึ่ง คุณมิ้นท์ เคยถามหัวหน้าพี่เลี้ยงว่าเรียนจบอะไรมา พยาบาลเหรอ ทางหัวหน้าพี่เลี้ยงตอบอย่างไม่สำนึกว่า “จบแค่ม.6 ไม่ได้จบพยาบาล”
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส