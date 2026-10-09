สาเหตุการเสียชีวิต คาซึกิ ยาโนะ วัย 68 ปี เกี่ยวข้องกับโรคอะไรบ้าง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 13:09 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 13:09 น.
สาเหตุการเสียชีวิต คาซึกิ ยาโนะ วัย 68 ปี เกี่ยวข้องกับโรคอะไรบ้าง

ย้อนอาการป่วย คาซึกิ ยาโนะ ตั้งแต่เข้าห้อง ICU เดือนสิงหาคม พบมะเร็งบริเวณหลอดอาหารขนาด 10 เซนติเมตร กดทับทางเดินหายใจจนปอดข้างหนึ่งไม่ทำงาน

คาซึกิ ยาโนะ (Kazuki Yano) นักแสดงและศิลปินละครใบ้ชาวญี่ปุ่น เจ้าของผลงานภาพยนตร์ไทย Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย และ รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 68 ปี ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 เวลา 19.45 น. หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยหนักตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

เฟซบุ๊กเพจ VICH Production แจ้งข่าวการเสียชีวิต พร้อมขอบคุณทุกความรัก ความห่วงใย และกำลังใจที่ส่งถึงยาโนะตลอดช่วงการรักษา ส่วนกำหนดการพิธีทางศาสนาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

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ก่อนหน้านี้ เพจ VICH Production เผยแพร่ข้อมูลการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ายาโนะป่วยด้วยโรคมะเร็ง มีก้อนเนื้อบริเวณหลอดอาหารขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร ซึ่งขัดขวางการทำงานของระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ยังมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดหลายครั้ง ก่อนเปลี่ยนเข้าสู่การดูแลแบบประคับประคองเมื่อวันที่ 15 กันยายน

ย้อนอาการป่วย คาซึกิ ยาโนะ เริ่มเข้าห้อง ICU เดือนสิงหาคม

วันที่ 25 สิงหาคม 2569 ทานิคาวะ โชโกะ (Tanikawa Shogo) เผยแพร่ข้อความขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับคาซึกิ ยาโนะ หลังเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยระบุว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง จึงมีการเปิดรับบริจาคจากเพื่อนและผู้ติดตามผลงานทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น

ต่อมาวันที่ 26 สิงหาคม เฟซบุ๊ก Vich Kanungchoti อัปเดตอาการว่า ยาโนะได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพอง ปอดซ้ายติดเชื้อ และมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ ส่งผลให้หัวใจต้องทำงานหนัก

ขณะนั้น แพทย์ยังอยู่ระหว่างตรวจหาสาเหตุของอาการเจ็บบริเวณลำคอและกลืนอาหารไม่ได้ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

เนื่องจากอาการอยู่ในขั้นวิกฤต ทีมแพทย์จึงต้องใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก ให้ยาปฏิชีวนะ ยากระตุ้นความดัน และยานอนหลับ ทำให้ยาโนะยังไม่สามารถพูดคุยหรือรับประทานอาหารทางปากได้ตามปกติ

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แม้จะสามารถลดปริมาณยานอนหลับลงได้บางส่วน จนเริ่มลืมตาและขยับศีรษะ แต่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อบทสนทนาได้ตามปกติ

Kazuki Yano นักแสดงญี่ปุ่น เสียแล้ว
ภาพจาก : kazuki.yano

6 กันยายน พบมะเร็งหลอดอาหารขนาด 10 เซนติเมตร อาการทรุดหนัก

วันที่ 6 กันยายน 2569 เพจ VICH Production เผยแพร่ประกาศอัปเดตอาการครั้งที่ 3 โดยเปิดเผยว่า อาการของยาโนะทรุดลงจากโรคมะเร็ง หลังพบก้อนเนื้อบริเวณหลอดอาหารขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร

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ก้อนเนื้อขัดขวางการทำงานของระบบทางเดินหายใจอย่างมาก จนปอดข้างหนึ่งไม่สามารถทำงานได้ ทำให้ต้องพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องได้รับสารอาหารผ่านทางสายให้อาหาร

นอกจากนี้ ยังพบว่าเกิด ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงหลายครั้ง ส่งผลให้ร่างกายเริ่มตอบสนองต่อยาน้อยลง และการรักษาการติดเชื้อทำได้ยากขึ้น

ทีมแพทย์จำเป็นต้องให้ยานอนหลับอย่างต่อเนื่องระหว่างใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยพยุงการทำงานของร่างกาย โดยขณะนั้นยาโนะยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU และงดเยี่ยมผู้ป่วย

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รายงานอาการในช่วงนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่แสดงถึงความรุนแรงของโรค เพราะนอกจากก้อนมะเร็งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการหายใจแล้ว ยังมีภาวะติดเชื้อรุนแรงเกิดขึ้นร่วมกัน

ผลงานของ คาซึกิ ยาโนะ
ภาพจาก : kazuki.yano

15 กันยายน เข้าสู่การดูแลแบบประคับประคอง ย้ายออกจาก ICU

วันที่ 15 กันยายน 2569 เพจ VICH Production เผยแพร่ประกาศอัปเดตอาการครั้งที่ 4 แจ้งว่า ยาโนะเข้าสู่ การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยร่างกายยังคงอ่อนแรง ไม่สามารถพูดคุยหรือใช้กำลังได้เหมือนปกติ

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แพทย์ให้มอร์ฟีนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด ให้ออกซิเจนผ่านหน้ากาก และให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ พร้อมย้ายจากห้อง ICU มาพักที่หอผู้ป่วยทั่วไป ชั้น 13B อาคารเพชรรัตน์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

การดูแลแบบประคับประคองเป็นแนวทางการรักษาที่มุ่งบรรเทาความเจ็บปวดและอาการรบกวนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยอาจให้ควบคู่กับการรักษาโรคตามความเหมาะสม

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สำหรับยาโนะ ข้อมูลการรักษาที่เปิดเผยในวันนั้นระบุถึงการใช้ยาแก้ปวด การให้ออกซิเจน และการดูแลด้านโภชนาการ หลังผ่านช่วงอาการวิกฤตที่ต้องพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจ

คุณคาซุกิ ยาโน่ (Kazuki Yano) ศิลปินละครใบ้ชาวญี่ปุ่น (1)
ภาพจาก : VICH Production

สาเหตุการเสียชีวิต คาซึกิ ยาโนะ เกี่ยวข้องกับโรคอะไรบ้าง

จากข้อมูลการรักษาที่ VICH Production เปิดเผยระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พบว่า ยาโนะมีโรคและภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน โดยเฉพาะโรคมะเร็งที่มีก้อนเนื้อบริเวณหลอดอาหาร ภาวะทางเดินหายใจถูกขัดขวาง และการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง

ปัจจัยแรกคือก้อนมะเร็งบริเวณหลอดอาหาร ซึ่งตามประกาศวันที่ 6 กันยายน มีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร และส่งผลต่อการทำงานของปอดข้างหนึ่ง ทำให้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจช่วยพยุงระบบหายใจ

ปัจจัยที่สองคือการติดเชื้อในกระแสเลือด ที่เกิดขึ้นหลายครั้ง และมีรายงานว่าร่างกายตอบสนองต่อการรักษาน้อยลง ภาวะติดเชื้อรุนแรงสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือร่างกายอ่อนแออยู่แล้ว

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นอกจากนี้ ยังมีรายงานในช่วงแรกว่าเขาป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพอง ปอดติดเชื้อด้านซ้าย และภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่อาจเพิ่มความซับซ้อนในการรักษา

เมื่อพิจารณาข้อมูลทั้งหมด จึงมีความเป็นไปได้ว่าโรคมะเร็งและภาวะแทรกซ้อนด้านระบบหายใจ รวมถึงการติดเชื้อรุนแรง เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายของยาโนะ

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยเอกสารทางการแพทย์ที่ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตโดยตรง จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเสียชีวิตจากภาวะหายใจล้มเหลว การติดเชื้อ หรือภาวะแทรกซ้อนอื่นใดเป็นการเฉพาะ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 13:09 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 13:09 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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