ประวัติ คาซึกิ ยาโนะ นักแสดงญี่ปุ่นเจ้าบทบาท เสียชีวิตวัย 68 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 12:47 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 12:47 น.
ประวัติ คาซึกิ ยาโนะ นักแสดงญี่ปุ่นเจ้าบทบาท เสียชีวิตวัย 68 ปี

ย้อนเส้นทางชีวิต คาซึกิ ยาโนะ (Kazuki Yano) ศิลปินละครใบ้ชาวญี่ปุ่น ผู้รับบทอาจารย์จิทาโร่ใน Seasons Change และเจ้านายเหมยลี่ใน รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ หลังมีประกาศแจ้งว่าเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ VICH Production แจ้งข่าวเศร้า คาซึกิ ยาโนะ (คาซุกิ ยาโน่ – Kazuki Yano) นักแสดงและศิลปินละครใบ้ชาวญี่ปุ่นที่มีผลงานในวงการบันเทิงไทยมาอย่างต่อเนื่อง ได้จากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 เวลา 19.45 น. สิริอายุ 68 ปี

กำหนดการพิธีทางศาสนาและรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง พร้อมขอบคุณทุกความรัก ความห่วงใย และกำลังใจที่มอบให้เขาตลอดช่วงที่ผ่านมา

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สำหรับผู้ชมภาพยนตร์ไทย ยาโน่เป็นที่จดจำจากบท อาจารย์จิทาโร่ ในเรื่อง Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย และบทเจ้านายของเหมยลี่ใน รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ ขณะที่งานหลักอีกด้านหนึ่งของเขาคือการแสดงละครใบ้และการสอนการละครในประเทศไทย

ประวัติ คาซึกิ ยาโนะ จากจังหวัดคุมาโมโตะสู่ประเทศไทย

คาซึกิ ยาโนะ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2500 ที่จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยริทสึเมคัง ก่อนเริ่มต้นเส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ไม่ใช่งานแสดงตั้งแต่แรก

ปี พ.ศ. 2523 ระหว่างเป็นนักศึกษา เขาเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาที่อพยพเข้ามาตามแนวชายแดนจากเหตุสงครามในประเทศ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 เขาได้รับมอบหมายให้มาทำงานในไทยในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัย ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น มีหน้าที่สัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลผู้ลี้ภัยที่ประสงค์จะเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในญี่ปุ่น

ประวัติ คาซึกิ ยาโนะ จากจังหวัดคุมาโมโตะสู่ประเทศไทย
Kazuki Yano

เริ่มเล่นละครใบ้จากงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

เมื่อกลับญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2529 ยาโน่ได้รู้จักละครใบ้ผ่านคณะละครสมัครเล่นของ Japan International Volunteer Center หรือ JVC และเริ่มฝึกฝนการแสดงประเภทนี้ เพราะสามารถเล่าเรื่องได้ผ่านสีหน้า ท่าทาง และการเคลื่อนไหวโดยไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาพูดร่วมกัน

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ภายในปีเดียวกัน เขากลับมาทำงานด้านผู้ลี้ภัยที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และในปี พ.ศ. 2530 ได้แสดงละครใบ้ในค่ายผู้ลี้ภัยเขาอีด่าง ก่อนปักหลักใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา

หลังจากนั้น เขาเข้าร่วมคณะละครใบ้ White Face และร่วมทำงานการละครกับศิลปินหลายกลุ่มในไทย รวมถึงก่อตั้งคณะละครของตนเอง อีกทั้งมีผลงานหนังสือภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับประสบการณ์แสดงละครใบ้ในค่ายผู้ลี้ภัย

ยาโน่ยังทำหน้าที่สอนการแสดงให้กลุ่มละครของสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยระบุในการสัมภาษณ์กับสมาคมว่าเริ่มสอนตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2539 และทำงานด้านนี้ต่อเนื่องมาเกือบ 30 ปี

ผลงานภาพยนตร์ไทยที่ทำให้คนรู้จัก คาซึกิ ยาโนะ

หนึ่งในบทบาทที่ผู้ชมคุ้นเคยคือ อาจารย์จิทาโร่ จากภาพยนตร์ Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ปี พ.ศ. 2549 เรื่องราวของนักเรียนดนตรีที่ต้องเผชิญการตัดสินใจเรื่องอนาคต ความฝัน และความรัก โดยยาโน่รับบทอาจารย์ชาวญี่ปุ่นในโรงเรียนดนตรี

ต่อมาในภาพยนตร์ รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ ปี พ.ศ. 2552 เขารับบทเจ้านายของเหมยลี่ ตัวละครที่แสดงโดยคริส หอวัง ภาพยนตร์เล่าเรื่องชีวิตคนทำงานกรุงเทพฯ และความรักระหว่างเหมยลี่กับลุง วิศวกรรถไฟฟ้าที่แสดงโดยธีรเดช วงศ์พัวพันธ์

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นอกจากนี้ เขายังปรากฏตัวในภาพยนตร์ชุด ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมถึงงานแสดงทางโทรทัศน์และละครเวที โดยไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่เฉพาะบทนักแสดงชาวญี่ปุ่นในภาพยนตร์ไทย

คาซึกิ ยาโนะ นักแสดงญี่ปุ่น เสียชีวิตแล้ว
Kazuki Yano

ทำงานละครใบ้ต่อเนื่องและถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่

แม้จะมีผลงานทางจอภาพยนตร์ แต่ยาโน่ยังทำงานละครใบ้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นการร่วมแสดงในเทศกาล Pantomime in Bangkok ครั้งที่ 15 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ โดยนำเสนอการแสดงชื่อ Going Home

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ในการสัมภาษณ์กับสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย เขาเล่าถึงงานสอนละครว่าให้ความสำคัญกับการฝึกจินตนาการของผู้แสดง รวมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ขึ้นเวที เพราะประสบการณ์การแสดงช่วยฝึกความมั่นใจและการทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวละคร

คาซึกิ ยาโนะ ประวัติ
Kazuki Yano

อาการป่วยก่อนเสียชีวิตและกำหนดพิธีทางศาสนา

ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 มีรายงานว่ายาโน่ป่วยหนักและเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยกลุ่มเพื่อนและผู้ร่วมงานในวงการละครได้ร่วมกันระดมเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

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ต่อมาวันที่ 8 กันยายน เพจ VICH Production แจ้งความคืบหน้าว่าเขามีอาการเกี่ยวกับมะเร็งหลอดอาหารและการติดเชื้อในกระแสเลือด ก่อนออกประกาศอีกครั้งเมื่อวันที่ 15 กันยายนว่าแพทย์เปลี่ยนแนวทางเป็นการดูแลแบบประคับประคอง และย้ายจากห้องผู้ป่วยวิกฤตไปยังหอผู้ป่วยทั่วไป

ล่าสุด มีข้อความแจ้งการเสียชีวิตวันที่ 8 ตุลาคม 2569 เวลา 19.45 น. ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยยังไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ และยังไม่ได้ประกาศกำหนดพิธีทางศาสนา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 12:47 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 12:47 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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