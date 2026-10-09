ประวัติ คาซึกิ ยาโนะ นักแสดงญี่ปุ่นเจ้าบทบาท เสียชีวิตวัย 68 ปี
ย้อนเส้นทางชีวิต คาซึกิ ยาโนะ (Kazuki Yano) ศิลปินละครใบ้ชาวญี่ปุ่น ผู้รับบทอาจารย์จิทาโร่ใน Seasons Change และเจ้านายเหมยลี่ใน รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ หลังมีประกาศแจ้งว่าเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ VICH Production แจ้งข่าวเศร้า คาซึกิ ยาโนะ (คาซุกิ ยาโน่ – Kazuki Yano) นักแสดงและศิลปินละครใบ้ชาวญี่ปุ่นที่มีผลงานในวงการบันเทิงไทยมาอย่างต่อเนื่อง ได้จากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 เวลา 19.45 น. สิริอายุ 68 ปี
กำหนดการพิธีทางศาสนาและรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง พร้อมขอบคุณทุกความรัก ความห่วงใย และกำลังใจที่มอบให้เขาตลอดช่วงที่ผ่านมา
สำหรับผู้ชมภาพยนตร์ไทย ยาโน่เป็นที่จดจำจากบท อาจารย์จิทาโร่ ในเรื่อง Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย และบทเจ้านายของเหมยลี่ใน รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ ขณะที่งานหลักอีกด้านหนึ่งของเขาคือการแสดงละครใบ้และการสอนการละครในประเทศไทย
ประวัติ คาซึกิ ยาโนะ จากจังหวัดคุมาโมโตะสู่ประเทศไทย
คาซึกิ ยาโนะ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2500 ที่จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยริทสึเมคัง ก่อนเริ่มต้นเส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ไม่ใช่งานแสดงตั้งแต่แรก
ปี พ.ศ. 2523 ระหว่างเป็นนักศึกษา เขาเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาที่อพยพเข้ามาตามแนวชายแดนจากเหตุสงครามในประเทศ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 เขาได้รับมอบหมายให้มาทำงานในไทยในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัย ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น มีหน้าที่สัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลผู้ลี้ภัยที่ประสงค์จะเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในญี่ปุ่น
เริ่มเล่นละครใบ้จากงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
เมื่อกลับญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2529 ยาโน่ได้รู้จักละครใบ้ผ่านคณะละครสมัครเล่นของ Japan International Volunteer Center หรือ JVC และเริ่มฝึกฝนการแสดงประเภทนี้ เพราะสามารถเล่าเรื่องได้ผ่านสีหน้า ท่าทาง และการเคลื่อนไหวโดยไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาพูดร่วมกัน
ภายในปีเดียวกัน เขากลับมาทำงานด้านผู้ลี้ภัยที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และในปี พ.ศ. 2530 ได้แสดงละครใบ้ในค่ายผู้ลี้ภัยเขาอีด่าง ก่อนปักหลักใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา
หลังจากนั้น เขาเข้าร่วมคณะละครใบ้ White Face และร่วมทำงานการละครกับศิลปินหลายกลุ่มในไทย รวมถึงก่อตั้งคณะละครของตนเอง อีกทั้งมีผลงานหนังสือภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับประสบการณ์แสดงละครใบ้ในค่ายผู้ลี้ภัย
ยาโน่ยังทำหน้าที่สอนการแสดงให้กลุ่มละครของสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยระบุในการสัมภาษณ์กับสมาคมว่าเริ่มสอนตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2539 และทำงานด้านนี้ต่อเนื่องมาเกือบ 30 ปี
ผลงานภาพยนตร์ไทยที่ทำให้คนรู้จัก คาซึกิ ยาโนะ
หนึ่งในบทบาทที่ผู้ชมคุ้นเคยคือ อาจารย์จิทาโร่ จากภาพยนตร์ Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ปี พ.ศ. 2549 เรื่องราวของนักเรียนดนตรีที่ต้องเผชิญการตัดสินใจเรื่องอนาคต ความฝัน และความรัก โดยยาโน่รับบทอาจารย์ชาวญี่ปุ่นในโรงเรียนดนตรี
ต่อมาในภาพยนตร์ รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ ปี พ.ศ. 2552 เขารับบทเจ้านายของเหมยลี่ ตัวละครที่แสดงโดยคริส หอวัง ภาพยนตร์เล่าเรื่องชีวิตคนทำงานกรุงเทพฯ และความรักระหว่างเหมยลี่กับลุง วิศวกรรถไฟฟ้าที่แสดงโดยธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
นอกจากนี้ เขายังปรากฏตัวในภาพยนตร์ชุด ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมถึงงานแสดงทางโทรทัศน์และละครเวที โดยไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่เฉพาะบทนักแสดงชาวญี่ปุ่นในภาพยนตร์ไทย
ทำงานละครใบ้ต่อเนื่องและถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่
แม้จะมีผลงานทางจอภาพยนตร์ แต่ยาโน่ยังทำงานละครใบ้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นการร่วมแสดงในเทศกาล Pantomime in Bangkok ครั้งที่ 15 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ โดยนำเสนอการแสดงชื่อ Going Home
ในการสัมภาษณ์กับสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย เขาเล่าถึงงานสอนละครว่าให้ความสำคัญกับการฝึกจินตนาการของผู้แสดง รวมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ขึ้นเวที เพราะประสบการณ์การแสดงช่วยฝึกความมั่นใจและการทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวละคร
อาการป่วยก่อนเสียชีวิตและกำหนดพิธีทางศาสนา
ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 มีรายงานว่ายาโน่ป่วยหนักและเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยกลุ่มเพื่อนและผู้ร่วมงานในวงการละครได้ร่วมกันระดมเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ต่อมาวันที่ 8 กันยายน เพจ VICH Production แจ้งความคืบหน้าว่าเขามีอาการเกี่ยวกับมะเร็งหลอดอาหารและการติดเชื้อในกระแสเลือด ก่อนออกประกาศอีกครั้งเมื่อวันที่ 15 กันยายนว่าแพทย์เปลี่ยนแนวทางเป็นการดูแลแบบประคับประคอง และย้ายจากห้องผู้ป่วยวิกฤตไปยังหอผู้ป่วยทั่วไป
ล่าสุด มีข้อความแจ้งการเสียชีวิตวันที่ 8 ตุลาคม 2569 เวลา 19.45 น. ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยยังไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ และยังไม่ได้ประกาศกำหนดพิธีทางศาสนา
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