อาลัย “คาซึกิ ยาโนะ” นักแสดงญี่ปุ่นจาก Seasons Change เสียชีวิตแล้วในวัย 68 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 12:15 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 12:29 น.
อาลัย "คาซึกิ ยาโนะ" นักแสดงญี่ปุ่นจาก Seasons Change เสียชีวิตแล้วในวัย 68 ปี

ช็อก! คาซึกิ ยาโนะ (Kazuki Yano) นักแสดงและศิลปินละครใบ้ชาวญี่ปุ่น โดยระบุว่า เจ้าตัวจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 เวลา 19.45 น. สิริอายุ 68 ปี

คาซึกิ ยาโนะ เป็นที่รู้จักของผู้ชมชาวไทยจากบท “อาจารย์จิทาโร่” ในภาพยนตร์เรื่อง Seasons Change เพราะอากาศ..เปลี่ยนแปลงบ่อย ปี 2549 ตัวละครครูชาวญี่ปุ่นที่มีส่วนสำคัญต่อเส้นทางดนตรีของป้อม ตัวละครเอกของเรื่อง

ต่อมาในปี 2552 ยาโนะปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ รับบท “ฮิเดะ” เจ้านายชาวญี่ปุ่นของเหมยลี่ ซึ่งเป็นอีกบทบาทที่ผู้ชมจดจำได้ นอกจากนี้ ยังมีผลงานในภาพยนตร์ชุด ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และภาพยนตร์เรื่อง Bittersweet BoydPod

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Kazuki Yano นักแสดงญี่ปุ่น เสียชีวิตแล้ว
ภาพจาก : FB Kazuki Yano

ก่อนหน้านี้ ช่วงเดือนสิงหาคม 2569 มีรายงานว่า ยาโนะเข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) โดยเพื่อนและคนใกล้ชิดได้ร่วมกันระดมเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 เฟซบุ๊ก VICH Production แจ้งความคืบหน้าว่า ยาโนะได้รับการดูแลแบบประคับประคอง และย้ายจากห้อง ICU ไปยังหอผู้ป่วยทั่วไปแล้ว ขณะนั้นยังมีร่างกายอ่อนแรงและต้องอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์

คุณคาซุกิ ยาโน่ (Kazuki Yano) ศิลปินละครใบ้ชาวญี่ปุ่น
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก VICH Production

ยาโนะทำงานด้านการแสดงในประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปี ทั้งภาพยนตร์ ละครเวที และการแสดงละครใบ้ โดยมีผลงานที่เชื่อมโยงผู้ชมไทยกับศิลปินชาวญี่ปุ่นผ่านบทบาทหลากหลายเรื่อง

สำหรับกำหนดการพิธีทางศาสนาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง พร้อมขอบคุณทุกความรัก ความห่วงใย และกำลังใจที่ทุกคนมอบให้คาซุกิ ยาโน่ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 12:15 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 12:29 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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