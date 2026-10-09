อาลัย “คาซึกิ ยาโนะ” นักแสดงญี่ปุ่นจาก Seasons Change เสียชีวิตแล้วในวัย 68 ปี
ช็อก! คาซึกิ ยาโนะ (Kazuki Yano) นักแสดงและศิลปินละครใบ้ชาวญี่ปุ่น โดยระบุว่า เจ้าตัวจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 เวลา 19.45 น. สิริอายุ 68 ปี
คาซึกิ ยาโนะ เป็นที่รู้จักของผู้ชมชาวไทยจากบท “อาจารย์จิทาโร่” ในภาพยนตร์เรื่อง Seasons Change เพราะอากาศ..เปลี่ยนแปลงบ่อย ปี 2549 ตัวละครครูชาวญี่ปุ่นที่มีส่วนสำคัญต่อเส้นทางดนตรีของป้อม ตัวละครเอกของเรื่อง
ต่อมาในปี 2552 ยาโนะปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ รับบท “ฮิเดะ” เจ้านายชาวญี่ปุ่นของเหมยลี่ ซึ่งเป็นอีกบทบาทที่ผู้ชมจดจำได้ นอกจากนี้ ยังมีผลงานในภาพยนตร์ชุด ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และภาพยนตร์เรื่อง Bittersweet BoydPod
ก่อนหน้านี้ ช่วงเดือนสิงหาคม 2569 มีรายงานว่า ยาโนะเข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) โดยเพื่อนและคนใกล้ชิดได้ร่วมกันระดมเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 เฟซบุ๊ก VICH Production แจ้งความคืบหน้าว่า ยาโนะได้รับการดูแลแบบประคับประคอง และย้ายจากห้อง ICU ไปยังหอผู้ป่วยทั่วไปแล้ว ขณะนั้นยังมีร่างกายอ่อนแรงและต้องอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์
ยาโนะทำงานด้านการแสดงในประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปี ทั้งภาพยนตร์ ละครเวที และการแสดงละครใบ้ โดยมีผลงานที่เชื่อมโยงผู้ชมไทยกับศิลปินชาวญี่ปุ่นผ่านบทบาทหลากหลายเรื่อง
สำหรับกำหนดการพิธีทางศาสนาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง พร้อมขอบคุณทุกความรัก ความห่วงใย และกำลังใจที่ทุกคนมอบให้คาซุกิ ยาโน่ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
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