เหยื่อสมัครใจไปบ้านเสริมสุข จ่าย 2.4 หมื่น ช็อกห้องน้ำไร้ประตู จับคนไข้ล่ามกับเสา
คุณหมวย สมัครใจไปบ้านเสริมสุขเพื่อบำบัดยาเสพติด จ่ายเดือนละ 2.4 หมื่น ช็อกจับคนแก่-ผู้ป่วยจิตเวชอยู่ปนกัน เห็นคนไข้ทะเลาะกันถูกล่ามโซ่
หลังจากโสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม จ.กาญจนบุรี ถูกสั่งปิดเนื่องจากสถานที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน ล่าสุดพบว่ามียังมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยแห่งอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับมาตรฐานเช่นเดียวกัน รายการโหนกระแสนำเสนอประเด็นของศูนย์ดูแลผู้ป่วยแห่งหนึ่งใน จ. นนทบุรี โดยมี คุณหมวย หนึ่งในผู้ที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นเป็นเวลา 6 เดือนออกมาแชร์ประสบการณ์หลังเข้าไปบำบัดจากการใช้ยาเสพติด
คุณหมวย เล่าย้อนไปถึงช่วง 2 ปีที่แล้ว คุณแม่เป็นคนเลือกให้และตนเองก็สมัครใจเข้าไปในศูนย์ดูแลฯ แห่งนั้นด้วยตัวเองเพื่อบำบัดยาเสพติด ทางศูนย์มีบริการรถรับส่งมีค่าบริการ 5,000 บาท วันแรกที่เธอไปถึงก็ทำเอาตกใจหนักเพราะ “พอเข้าไปทุกคนอยู่รวมกันหมดเลย ทั้งคนแก่ คนบ้า คนไม่เต็ม คนป่วยออทิสติก รวมกันหมดเลย อยู่รวมกันเป็นตึกหญิง เข้าไปใหม่ ๆ ก็ยังเบลอ ๆ งง ๆ อยู่”
แม่ของคุณหมวยเสียค่าดูแลให้สถานที่แห่งนี้ประมาณ 24,000 บาท เป็นค่าที่พักและค่าคอาหาร แต่ไม่รวมค่าของใช้หรือขนมต่าง ๆ ถ้ามีอาการเจ็บป่วยก็ต้องจ่ายเงินแยกต่างหาก ซึ่งการเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีค่ารถรับส่งครั้งละ 2,000 บาท
จากนั้นคุณหมวยเล่าถึงช่วงที่เจอห้องน้ำในศูนย์ดูแลผู้ป่วย ตนรู้สึกตกใจและอายมากเพราะห้องน้ำไม่มีประตูและเปิดโล่งไว้ ไม่กล้าทำธุระส่วนตัวเพราะมีคนเดินผ่านไปมา ฝั่ง หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการ ขออธิบายแย้งสาเหตุที่ห้องน้ำไม่มีประตู อาจจะเพื่อความปลอดภัยของคนไข้
ตอนที่เธออยู่ในศูนย์ดูแลเห็นคนไข้มีปัญหาทะเลาะกันจะถูกล่ามโซ่ไว้กับเสา โดยจะปลดโซ่ให้เฉพาะตอนที่ต้องการอุจจาระเท่านั้น
คุณหมวยอ้างว่าช่วงที่มีการระบาดโรคโควิด-19 ผู้ป่วยที่อยู่ในนั้นติดกันไม่ศูนย์ไม่มีการพาไปรักษาที่โรงพยาบาล แต่ให้ทายฟ้าทะลายโจรกินคนละ 3 เม็ด
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