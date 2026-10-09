เนเน่ รอยัล ตอบแล้ว เงินรางวัลแชมป์ AGT2026 จะเลือกรับแบบไหน?
เนเน่ รอยัล ตัดสินใจตอบแล้ว เรื่องเงินรางวัล หลังคว้าแชมป์ AGT2026 จะเลือกรับแบบไหน? ทยอยรับ หรือ ก้อนเดียวเต็มๆ
หลังคว้าแชมป์ America’s Got Talent 2026 ฤดูกาลที่ 21 เนเน่ รอยัล หรือ น้องแพรว รัตติกานต์ อำลอย นักดนตรีร็อกชาวไทยวัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต พร้อมคุณพ่อคุณแม่ เดินทางมาให้สัมภาษณ์ในรายการ กรรมกรข่าวนอกจอ วันนี้ 9 ตุลาคม 2569 โดยน้องได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตหลังคว้าแชมป์ AGT2026 และเมื่อถูกถามถึงเรื่องเงินรางวัลที่ต้องเลือกตามเงื่อนไขระหว่าง รับเลยทีเดียวก้อนเดียว หรือ ทยอยรับ 40 ปี
เนเน่ รอยัล ตอบคำถามดังกล่าวว่า “ตนตัดสินใจเลือกรับเงินก้อน แต่จำนวนที่ได้รับจะไม่ถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ”
ตามข้อมูลประมาณการในรายงาน หากเลือกรับเงินรางวัลครั้งเดียว อาจได้รับราว 300,000–430,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9.9–14.2 ล้านบาท ก่อนหักภาษี
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ใช่ยอดรับจริงที่ยืนยันจากรายการ จำนวนเงินสุทธิยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายรางวัล ภาษีที่เกี่ยวข้อง และอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลงเป็นเงินบาท
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อ้างอิงจาก : รายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ