เปิดจดหมายอ้างเป็นของ ‘บีม’ ถึง ‘เบนซ์’ ปมแม่ภัทร หนี้เกือบล้าน เก็บความอัดอั้น 9 ปี
เปิดจดหมายอัดอั้น 9 ปีปมแม่ภัทรหนี้เกือบล้านและปัญหาครอบครัว หลังเพจดังนำมาเผยแพร่ ท่ามกลางประเด็นข้อพิพาทระหว่างพี่น้อง และคำยืนยันของบีมกลางรายการโหนกระแสว่าไม่ได้เป็นคนเขียน
วันที่ 9 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยแพร่ข้อความจากจดหมายที่อ้างว่าเป็นของ บีม ลูกสาวแม่ภัทร ส่งถึง เบนซ์ พี่ชาย ก่อนเกิดกรณีการนำตัวแม่ภัทรไปอยู่ที่โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม จังหวัดกาญจนบุรี
เนื้อหากล่าวถึงความขัดแย้งภายในครอบครัวที่สะสมมานานถึง 9 ปี รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการทำร้ายร่างกายและหนี้สินเกือบ 1 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันว่าใครเป็นผู้เขียนจดหมาย ขณะที่บีมเคยปฏิเสธประเด็นนี้กลางรายการโหนกระแส
ข้อความที่เพจนำมาเผยแพร่ระบุว่า ผู้เขียนต้องเผชิญปัญหาภายในบ้านมาตั้งแต่เด็ก โดยกล่าวอ้างว่าแม่ภัทรมักทะเลาะกับพ่อและมีเหตุทำร้ายร่างกายระหว่างกัน ขณะที่เบนซ์เป็นคนคอยปกป้องน้องสาวมาตลอด กระทั่งพี่ชายแต่งงานและย้ายออกไป
จดหมายยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบีมกับคนรัก โดยอ้างว่าแม่ภัทรเคยอนุญาตให้พาแฟนเข้ามาอยู่ในบ้าน แต่ภายหลังกลับมีความขัดแย้งจนไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหมอเกล้า ซึ่งข้อความระบุว่ามีปัญหาทะเลาะวิวาทกับแม่ภัทรและมีการเรียกตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง
อีกส่วนหนึ่งกล่าวถึงลูกของบีม โดยอ้างว่าเด็กได้รับผลกระทบทางจิตใจจากความขัดแย้งในครอบครัว เนื่องจากต้องได้ยินคำพูดตำหนิแม่ของตนเองอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงมีเหตุการณ์ที่แม่ภัทรนำเด็กไปฝากไว้ที่บ้านเบนซ์ในช่วงที่เจ้าของบ้านไม่อยู่
ข้อความยังเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนที่ผู้เขียนจะตัดสินใจไม่อยู่ร่วมบ้านกับแม่ภัทรอีกต่อไป โดยอ้างว่า ระหว่างที่แม่ไม่อยู่บ้าน บีมได้จัดหาพี่เลี้ยงเด็กและแม่บ้านด้วยเงินส่วนตัวเพื่อดูแลลูก แต่เมื่อแม่กลับมาถึงบ้านกลับมีปากเสียงกัน และเกิดเหตุทำร้ายร่างกายด้วยการกัดนิ้วจนเลือดไหล พร้อมขู่ว่าจะแจ้งตำรวจให้มาจับกุม
ผู้เขียนบรรยายถึงช่วงเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ว่าเป็นการใช้ชีวิตท่ามกลางความขัดแย้งเกือบทุกวัน และมองว่าปัญหาภายในครอบครัวรุนแรงขึ้นเมื่อมีเรื่องผลประโยชน์ทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
สำหรับประเด็นหนี้สิน จดหมายกล่าวอ้างว่า แม่ภัทรสร้างภาระหนี้ไว้เกือบ 1,000,000 บาท โดยใช้ชื่อบีมเป็นผู้ค้ำประกัน ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะเก็บเงินไว้ให้ แต่กลับทำให้บีมไม่มีเงินเหลือ และต้องรับภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ยังอ้างว่า หากบีมไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้ ก็จะถูกต่อว่า แต่หากแม่ภัทรเป็นผู้ชำระให้ กลับมีเงื่อนไขให้บีมกลับไปอยู่ด้วย มิฉะนั้นอาจถูกฟ้องร้อง ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นการกดดันไม่ให้แยกตัวออกจากครอบครัว
อย่างไรก็ตาม ที่มาของจดหมายยังเป็นข้อโต้แย้งระหว่างบีมกับเบนซ์ โดยในการออกอากาศรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 เบนซ์เคยนำจดหมายมาแสดงต่อหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พร้อมอธิบายว่าเป็นข้อความที่บีมต้องการให้ส่งต่อแพทย์ เพื่อประกอบการพิจารณาพาแม่เข้ารับการรักษา
เมื่อพิธีกรถามว่าบีมเป็นผู้เขียนจดหมายหรือไม่ บีมตอบว่า “ไม่ได้เขียนค่ะ” ขณะที่เบนซ์ยืนยันอีกด้านว่าจดหมายเกี่ยวข้องกับคำขอของน้องสาวให้ช่วยพาแม่ไปพบแพทย์
ระหว่างรายการ บีมยังชี้แจงว่า ตนเองต้องการให้แม่ภัทรได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์จริง แต่เข้าใจว่าเบนซ์จะพาแม่ไปโรงพยาบาล ไม่ได้ทราบว่าจะถูกนำไปอยู่ที่โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม จังหวัดกาญจนบุรี ขณะที่เบนซ์ยืนยันว่าน้องสาวรับรู้เรื่องสถานที่ที่จะพาแม่ไป
ก่อนหน้านี้ แม่ภัทร อายุ 63 ปี เจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอาง เปิดเผยว่าถูกนำตัวออกจากบ้านเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และต้องอยู่ภายในศูนย์ดูแลที่จังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า 2 ปี โดยกล่าวหาว่าถูกจำกัดอิสรภาพและได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ก่อนจะออกมาร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสและขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอด
ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม แม่ภัทรได้เดินหน้าขอให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับการนำตัวออกจากบ้าน รวมถึงตรวจสอบบทบาทของเบนซ์และเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉินที่เข้ามารับตัว ส่วนข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สินและกิจการของครอบครัวยังไม่มีข้อยุติทางกฎหมาย
สำหรับจดหมายที่ถูกเผยแพร่ล่าสุด ข้อความเกี่ยวกับหนี้สิน การทำร้ายร่างกาย และความขัดแย้งภายในครอบครัวยังเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีหลักฐานอิสระยืนยันต่อสาธารณะ รวมถึงยังไม่มีข้อสรุปว่าใครเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้
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