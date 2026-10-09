เปิดจดหมายอ้างเป็นของ ‘บีม’ ถึง ‘เบนซ์’ ปมแม่ภัทร หนี้เกือบล้าน เก็บความอัดอั้น 9 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 12:03 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 12:03 น.
เปิดจดหมายอ้างของบีม ถึงเบนซ์ ปมแม่ภัทร หนี้เกือบล้าน
ภาพจาก : รายการโหนกระแส

เปิดจดหมายอัดอั้น 9 ปีปมแม่ภัทรหนี้เกือบล้านและปัญหาครอบครัว หลังเพจดังนำมาเผยแพร่ ท่ามกลางประเด็นข้อพิพาทระหว่างพี่น้อง และคำยืนยันของบีมกลางรายการโหนกระแสว่าไม่ได้เป็นคนเขียน

วันที่ 9 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยแพร่ข้อความจากจดหมายที่อ้างว่าเป็นของ บีม ลูกสาวแม่ภัทร ส่งถึง เบนซ์ พี่ชาย ก่อนเกิดกรณีการนำตัวแม่ภัทรไปอยู่ที่โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม จังหวัดกาญจนบุรี

เนื้อหากล่าวถึงความขัดแย้งภายในครอบครัวที่สะสมมานานถึง 9 ปี รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการทำร้ายร่างกายและหนี้สินเกือบ 1 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันว่าใครเป็นผู้เขียนจดหมาย ขณะที่บีมเคยปฏิเสธประเด็นนี้กลางรายการโหนกระแส

โฆษณา

ข้อความที่เพจนำมาเผยแพร่ระบุว่า ผู้เขียนต้องเผชิญปัญหาภายในบ้านมาตั้งแต่เด็ก โดยกล่าวอ้างว่าแม่ภัทรมักทะเลาะกับพ่อและมีเหตุทำร้ายร่างกายระหว่างกัน ขณะที่เบนซ์เป็นคนคอยปกป้องน้องสาวมาตลอด กระทั่งพี่ชายแต่งงานและย้ายออกไป

จดหมายยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบีมกับคนรัก โดยอ้างว่าแม่ภัทรเคยอนุญาตให้พาแฟนเข้ามาอยู่ในบ้าน แต่ภายหลังกลับมีความขัดแย้งจนไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหมอเกล้า ซึ่งข้อความระบุว่ามีปัญหาทะเลาะวิวาทกับแม่ภัทรและมีการเรียกตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง

เปิดจดหมายอ้างเป็นของ 'บีม' ถึง 'เบนซ์' ปมแม่ภัทร หนี้เกือบล้าน เก็บความอัดอั้น 9 ปี
ภาพจาก : รายการโหนกระแส

อีกส่วนหนึ่งกล่าวถึงลูกของบีม โดยอ้างว่าเด็กได้รับผลกระทบทางจิตใจจากความขัดแย้งในครอบครัว เนื่องจากต้องได้ยินคำพูดตำหนิแม่ของตนเองอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงมีเหตุการณ์ที่แม่ภัทรนำเด็กไปฝากไว้ที่บ้านเบนซ์ในช่วงที่เจ้าของบ้านไม่อยู่

โฆษณา

ข้อความยังเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนที่ผู้เขียนจะตัดสินใจไม่อยู่ร่วมบ้านกับแม่ภัทรอีกต่อไป โดยอ้างว่า ระหว่างที่แม่ไม่อยู่บ้าน บีมได้จัดหาพี่เลี้ยงเด็กและแม่บ้านด้วยเงินส่วนตัวเพื่อดูแลลูก แต่เมื่อแม่กลับมาถึงบ้านกลับมีปากเสียงกัน และเกิดเหตุทำร้ายร่างกายด้วยการกัดนิ้วจนเลือดไหล พร้อมขู่ว่าจะแจ้งตำรวจให้มาจับกุม

โฆษณา

ผู้เขียนบรรยายถึงช่วงเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ว่าเป็นการใช้ชีวิตท่ามกลางความขัดแย้งเกือบทุกวัน และมองว่าปัญหาภายในครอบครัวรุนแรงขึ้นเมื่อมีเรื่องผลประโยชน์ทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง

สำหรับประเด็นหนี้สิน จดหมายกล่าวอ้างว่า แม่ภัทรสร้างภาระหนี้ไว้เกือบ 1,000,000 บาท โดยใช้ชื่อบีมเป็นผู้ค้ำประกัน ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะเก็บเงินไว้ให้ แต่กลับทำให้บีมไม่มีเงินเหลือ และต้องรับภาระหนี้ที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังอ้างว่า หากบีมไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้ ก็จะถูกต่อว่า แต่หากแม่ภัทรเป็นผู้ชำระให้ กลับมีเงื่อนไขให้บีมกลับไปอยู่ด้วย มิฉะนั้นอาจถูกฟ้องร้อง ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นการกดดันไม่ให้แยกตัวออกจากครอบครัว

อย่างไรก็ตาม ที่มาของจดหมายยังเป็นข้อโต้แย้งระหว่างบีมกับเบนซ์ โดยในการออกอากาศรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 เบนซ์เคยนำจดหมายมาแสดงต่อหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พร้อมอธิบายว่าเป็นข้อความที่บีมต้องการให้ส่งต่อแพทย์ เพื่อประกอบการพิจารณาพาแม่เข้ารับการรักษา

โฆษณา

เมื่อพิธีกรถามว่าบีมเป็นผู้เขียนจดหมายหรือไม่ บีมตอบว่า “ไม่ได้เขียนค่ะ” ขณะที่เบนซ์ยืนยันอีกด้านว่าจดหมายเกี่ยวข้องกับคำขอของน้องสาวให้ช่วยพาแม่ไปพบแพทย์

ระหว่างรายการ บีมยังชี้แจงว่า ตนเองต้องการให้แม่ภัทรได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์จริง แต่เข้าใจว่าเบนซ์จะพาแม่ไปโรงพยาบาล ไม่ได้ทราบว่าจะถูกนำไปอยู่ที่โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม จังหวัดกาญจนบุรี ขณะที่เบนซ์ยืนยันว่าน้องสาวรับรู้เรื่องสถานที่ที่จะพาแม่ไป

ก่อนหน้านี้ แม่ภัทร อายุ 63 ปี เจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอาง เปิดเผยว่าถูกนำตัวออกจากบ้านเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และต้องอยู่ภายในศูนย์ดูแลที่จังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า 2 ปี โดยกล่าวหาว่าถูกจำกัดอิสรภาพและได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ก่อนจะออกมาร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสและขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอด

โฆษณา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม แม่ภัทรได้เดินหน้าขอให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับการนำตัวออกจากบ้าน รวมถึงตรวจสอบบทบาทของเบนซ์และเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉินที่เข้ามารับตัว ส่วนข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สินและกิจการของครอบครัวยังไม่มีข้อยุติทางกฎหมาย

สำหรับจดหมายที่ถูกเผยแพร่ล่าสุด ข้อความเกี่ยวกับหนี้สิน การทำร้ายร่างกาย และความขัดแย้งภายในครอบครัวยังเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีหลักฐานอิสระยืนยันต่อสาธารณะ รวมถึงยังไม่มีข้อสรุปว่าใครเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 12:03 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 12:03 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด JKN เปิดสถานะล่าสุด แอน จักรพงษ์ อยู่ไหนแล้ว

ด่วน! พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด JKN เปิดสถานะล่าสุด แอน จักรพงษ์ อยู่ไหนแล้ว

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2569
ไม่ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค. 69 เสียสิทธิอะไรบ้าง มีโทษหรือไม่

ไม่ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค. 69 เสียสิทธิอะไรบ้าง มีโทษหรือไม่?

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2569
Shinkolite ราคา

เปรียบเทียบราคา Shinkolite กับหลังคาโปร่งแสงประเภทอื่น แบบไหนเหมาะกับการใช้งาน?

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2569
เมทัลชีท

เมทัลชีท เลือกให้เหมาะกับบ้าน ช่วยทั้งเรื่องความสบายและความทนทาน

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ด่วน! พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด JKN เปิดสถานะล่าสุด แอน จักรพงษ์ อยู่ไหนแล้ว บันเทิง

ด่วน! พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด JKN เปิดสถานะล่าสุด แอน จักรพงษ์ อยู่ไหนแล้ว

3 นาที ที่แล้ว
&quot;เจแปน&quot; ยกมือไหว้ขอโทษ &quot;แม่ภัทร&quot; หลังตำรวจพาชี้จุดเกิดเหตุ ก่อนปล่อยโฮ ข่าว

“เจแปน” ยกมือไหว้ขอโทษ “แม่ภัทร” หลังตำรวจพาชี้จุด ห้องขังลับ ก่อนปล่อยโฮ

3 นาที ที่แล้ว
แม่ภัทร ช็อกหนัก กลับโรงงานที่สร้างมากับมือ ลูกปิดล็อกประตู ไม่ยอมให้ออกมาเจอ ข่าว

แม่ภัทร ช็อกหนัก กลับโรงงานที่สร้างมากับมือ ลูกปิดล็อกประตู ไม่ยอมให้ออกมาเจอ

11 นาที ที่แล้ว
ต้นสังกัดสั่งพักงาน ธีระพงศ์ กู้ภัยรับงานนอก บุกอุ้ม แม่ภัทร ถึงบ้าน มูลนิธิฯ ยันไม่เกี่ยวข้อง ข่าว

ต้นสังกัดสั่งพักงานด่วน! ธีระพงศ์ กู้ภัยรับงานนอก บุกอุ้ม แม่ภัทร ถึงบ้าน มูลนิธิฯ ยันไม่เกี่ยวข้อง

12 นาที ที่แล้ว
ไม่ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค. 69 เสียสิทธิอะไรบ้าง มีโทษหรือไม่ ข่าวการเมือง

ไม่ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 11 ต.ค. 69 เสียสิทธิอะไรบ้าง มีโทษหรือไม่?

29 นาที ที่แล้ว
เหยื่อแฉอาหารบ้านเสริมสุขไม่ตรงปก ข่าว

เหยื่อแฉ อาหารบ้านเสริมสุขสวยหรู ของจริงมีแต่เศษ กินไม่ได้จนน้ำหนักลดฮวบ

48 นาที ที่แล้ว
บช.ก. ยันส่งสำนวนถึง ป.ป.ช. ทันเวลา เดินหน้ารวบ หัวหน้าเครือข่าย โกงสอบท้องถิ่น ข่าว

บช.ก. ยันส่งสำนวนถึง ป.ป.ช. ทันเวลา เดินหน้ารวบ หัวหน้าเครือข่าย โกงสอบท้องถิ่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ภัทร เตรียมเปิดเซฟ เหตุไร้รายได้ ดีใจคุ้มเสี่ยงแฉศูนย์ดูแลฯ ช่วยผู้ป่วยได้ทั่วประเทศ ข่าว

แม่ภัทร เตรียมเปิดเซฟ เหตุไร้รายได้ ดีใจคุ้มเสี่ยงแฉศูนย์ดูแลฯ ช่วยผู้ป่วยได้ทั่วประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย โต้ดราม่ากดดันเจแปน พาดพิง ศบส. 5 ข่าว

หนุ่ม กรรชัย โต้ดราม่าชี้นำ ‘เจแปน’ พาดพิงศบส. 5 ไล่กลับไปดูคลิป ขอแค่พูดความจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
CEO เคหะสุขประชา โวยค่าไฟโหด แม้บ้านน้ำท่วมหลายวัน จนท.อ้างจดมิเตอร์ไม่ได้ ข่าว

CEO เคหะสุขประชา โวยค่าไฟโหด แม้บ้านน้ำท่วมหลายวัน จนท.อ้างจดมิเตอร์ไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะแพทย์ มช. อาลัย สูญเสีย นพ.พงษ์ศักดิ์ อาจารย์พิเศษภาควิชาพยาธิวิทยา ข่าว

คณะแพทย์ มช. อาลัย สูญเสีย รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ อาจารย์พิเศษภาควิชาพยาธิวิทยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อบ้านเสริมสุขแฉจ่ายเดือนละ 2.4 หมื่นจับจิตเวช-คนบำบัดยาอยู่รวมกัน ข่าว

เหยื่อสมัครใจไปบ้านเสริมสุข จ่าย 2.4 หมื่น ช็อกห้องน้ำไร้ประตู จับคนไข้ล่ามกับเสา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตผู้ป่วยบ้านเสริมสุข แฉ หัวหน้าพี่เลี้ยง จับล่ามโซ่-ขังห้องมืด ไม่ได้จบพยาบาล ข่าว

อดีตผู้ป่วยบ้านเสริมสุข แฉ หัวหน้าพี่เลี้ยง จับล่ามโซ่-ขังห้องมืด ไม่ได้จบพยาบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. เตือนอย่าหลงเชื่อ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ดัง อ้างสรรพคุณ ยาอายุวัฒนะ-ชะลอวัย ข่าว

อย. เตือนอย่าหลงเชื่อ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ดัง อ้างสรรพคุณ ยาอายุวัฒนะ-ชะลอวัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานที่กินเจ 2569 ทั่วประเทศ เยาวราช ภูเก็ต โคราช หาดใหญ่ เช็กวันและไฮไลต์ อีเว้นท์

สถานที่กินเจ 2569 ทั่วประเทศ เยาวราช ภูเก็ต โคราช หาดใหญ่ เช็กวันและไฮไลต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่มือกินเจ 2569 ฉบับสมบูรณ์ กินอะไรได้-ห้ามกิน พร้อมวิธีล้างท้องและออกเจ อีเว้นท์

คู่มือกินเจ 2569 ฉบับสมบูรณ์ กินอะไรได้-ห้ามกิน พร้อมวิธีล้างท้องและออกเจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุการเสียชีวิต คาซึกิ ยาโนะ วัย 68 ปี เกี่ยวข้องกับโรคอะไรบ้าง บันเทิง

สาเหตุการเสียชีวิต คาซึกิ ยาโนะ วัย 68 ปี เกี่ยวข้องกับโรคอะไรบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเน่ รอยัล ตอบแล้ว เงินรางวัลแชมป์ AGT2026 จะเลือกรับแบบไหน? ทยอยรับ หรือ ก้อนเดียวเต็มๆ บันเทิง

เนเน่ รอยัล ตอบแล้ว เงินรางวัลแชมป์ AGT2026 จะเลือกรับแบบไหน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ คาซึกิ ยาโนะ นักแสดงญี่ปุ่นเจ้าบทบาท เสียชีวิตวัย 68 ปี บันเทิง

ประวัติ คาซึกิ ยาโนะ นักแสดงญี่ปุ่นเจ้าบทบาท เสียชีวิตวัย 68 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสูตรกินเจ เลือกอาหาร อย่างไรให้สุขภาพดี แม้คนไขมัน-น้ำตาลสูงก็กินได้ สุขภาพและการแพทย์

เปิดสูตรกินเจ เลือกอาหาร อย่างไรให้สุขภาพดี แม้คนไขมัน-น้ำตาลสูงก็กินได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือ USS Abraham Lincoln กลับถึงสหรัฐ หลังห่างบ้าน 321 วัน [ประมวลภาพ] ข่าวต่างประเทศ

เรือ USS Abraham Lincoln กลับถึงสหรัฐ หลังห่างบ้าน 321 วัน [ประมวลภาพ]

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาวเกตุย้าย 14 ตุลาคม 2569 เปิดดวง 3 ราศี โชคเข้าข้าง ดูดวง

ดาวเกตุย้าย 14 ตุลาคม 2569 เปิดดวง 3 ราศี โชคเข้าข้าง ลางสังหรณ์แม่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องเนิร์ส เด็กวัย 14 ปี บริจาคอวัยวะ-ดวงตา ต่อลมหายใจผู้ป่วยหลายชีวิต ข่าว

สดุดี ‘น้องเนิร์ส’ นางฟ้าผู้ให้วัย 14 ปี บริจาคอวัยวะ-ดวงตา ต่อลมหายใจให้หลายชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มแล้ว กินเจเยาวราช 2569 เช็กเส้นทาง-วิธีเดินทาง กำหนดการพิธี ได้ที่นี่ ข่าว

เริ่มแล้ว กินเจเยาวราช 2569 เช็กเส้นทาง-วิธีเดินทาง กำหนดการพิธี ได้ที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดุ่ย ภรัญฯ แจกเลขเด็ดงวดสุดท้าย 16/10/69 จัดเต็ม 2-3 ตัวท้าย ก่อนหยุดใบ้แนวทาง เลขเด็ด

ดุ่ย ภรัญฯ แจกเลขเด็ดงวดสุดท้าย 16/10/69 จัดเต็ม 2-3 ตัวท้าย ก่อนหยุดใบ้แนวทาง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button