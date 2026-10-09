เรือ USS Abraham Lincoln กลับถึงสหรัฐ หลังห่างบ้าน 321 วัน [ประมวลภาพ]

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 11:50 น.
เรือ USS Abraham Lincoln กลับถึงสหรัฐ หลังห่างบ้าน 321 วัน [ประมวลภาพ]
Sailor Maria Villa, left, kisses her wife, Lucy Villas after the USS Abraham Lincoln aircraft carrier returned to Naval Air Station North Island after deployment Thursday, Oct. 8, 2026, in Coronado, Calif. (AP Photo/Gregory Bull)

เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln เดินทางกลับถึงฐานทัพเรือในเมืองซานดิเอโก สหรัฐฯ ท่ามกลางเสียงเชียร์และน้ำตาของครอบครัว หลังปฏิบัติภารกิจยาวนานเกือบ 11 เดือน รวมช่วงอยู่กลางทะเลโดยไม่เทียบท่านาน 265 วัน

เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ ยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น (USS Abraham Lincoln — CVN-72) เดินทางกลับถึงฐานทัพอากาศนาวีนอร์ทไอแลนด์ เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569 สิ้นสุดภารกิจยาวนาน 321 วันในมหาสมุทรแปซิฟิกและตะวันออกกลาง

กำลังพลมากกว่า 4,500 นายทยอยลงจากเรือ ท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนหลายพันคนที่มารอต้อนรับตั้งแต่ช่วงเช้ามืด เมื่อเรือแล่นเข้าสู่อ่าวซานดิเอโก เสียงเชียร์ดังขึ้นจากบริเวณท่าเรือ ขณะที่ลูกเรือในชุดสีขาวยืนประจำแนวบนดาดฟ้า ก่อนโบกมือและโทรศัพท์หาคนที่กำลังรออยู่เบื้องล่าง

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บรรยากาศเต็มไปด้วยการกอด น้ำตา และรอยยิ้ม หลายครอบครัวนำป้ายต้อนรับและภาพขนาดใหญ่ของลูกเรือมารอรับ บางคนต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังห่างบ้านไปนาน โดยมีลูกเรือ 122 นายกลายเป็นพ่อระหว่างปฏิบัติภารกิจ หลายคนจึงได้อุ้มและพบหน้าลูกเป็นครั้งแรกในวันที่เดินทางกลับ

Sailor Lawrence Kwakye, left, greets his wife, Wanda Kwakye after the USS Abraham Lincoln aircraft carrier returned to Naval Air Station North Island after deployment Thursday, Oct. 8, 2026, in Coronado, Calif. (AP Photo/Gregory Bull)

หนึ่งในนั้นคือ อเล็กซานเดอร์ แอดกินส์ ซึ่งได้พบกับเดแคลน ลูกชายวัย 10 สัปดาห์เป็นครั้งแรก หลังภรรยาอุ้มลูกมารออยู่บนฝั่ง ภาพครอบครัวที่กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันกลายเป็นช่วงเวลาสำคัญของการต้อนรับครั้งนี้

กองเรือโจมตีอับราฮัม ลินคอล์น ออกเดินทางจากซานดิเอโกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เดิมมีกำหนดปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ก่อนถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังตะวันออกกลาง และขยายระยะเวลาปฏิบัติการอีกสองครั้ง

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ตลอดภารกิจ เรือใช้เวลาอยู่กลางทะเลติดต่อกันนาน 265 วันโดยไม่ได้แวะเทียบท่า ทำสถิติหนึ่งในช่วงการเดินเรือต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐฯ ยุคใหม่ ก่อนเดินทางออกจากตะวันออกกลางช่วงปลายเดือนสิงหาคม และได้รับการผลัดเปลี่ยนโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington

ระหว่างเดินทางกลับสหรัฐฯ เรือ USS Abraham Lincoln แวะเทียบท่าแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2569 เปิดโอกาสให้กำลังพลประมาณ 5,000 นายพักผ่อนและเติมเสบียง หลังใช้ชีวิตในทะเลติดต่อกันนานกว่า 9 เดือน จากนั้นจึงแวะด้านโลจิสติกส์ที่เกาะกวม ก่อนมุ่งหน้ากลับซานดิเอโก

ทำภารกิจรบเกือบ 3,700 เที่ยวบิน

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ระหว่างปฏิบัติการในตะวันออกกลาง กองเรือโจมตีอับราฮัม ลินคอล์นส่งเครื่องบินขึ้นปฏิบัติภารกิจ 3,693 เที่ยว ทำลายอากาศยานไร้คนขับแบบโจมตีทางเดียว 77 ลำ ขีปนาวุธต่อต้านเรือ 21 ลูก และเรือรบอิหร่าน 64 ลำ

พีต เฮกเซท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เดินทางไปพบกำลังพลบนเรือก่อนถึงซานดิเอโก พร้อมมอบ Presidential Unit Citation หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยจากประธานาธิบดี เพื่อยกย่องผลงานของกองเรือระหว่างปฏิบัติการ

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กัปตันแดเนียล คีเลอร์ ผู้บังคับการเรือ ระบุว่า ภารกิจครั้งนี้เสร็จสิ้นโดยไม่มีกำลังพลเสียชีวิต ไม่มีเครื่องบินสูญหาย และเรือไม่ได้รับความเสียหายจากการรบ

Erbin Dela Cruz, right, is greeted by his mother Ana Dela Cruz after the USS Abraham Lincoln aircraft carrier returned to Naval Air Station North Island after deployment Thursday, Oct. 8, 2026, in Coronado, Calif. (AP Photo/Gregory Bull)

ภารกิจยาวนานกระทบชีวิตลูกเรือ

เบื้องหลังผลงานทางทหาร ระยะเวลาปฏิบัติการที่ยาวนานทำให้สภาพความเป็นอยู่และสุขภาพจิตของกำลังพลได้รับความสนใจ มีรายงานเกี่ยวกับอาหารและน้ำขาดแคลนเป็นบางช่วง ระบบน้ำร้อนและงานซักรีดติดขัด รวมถึงการติดต่อกับครอบครัวที่ทำได้จำกัด

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รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารเรือสหรัฐฯ เคยแจ้งต่อฝ่ายนิติบัญญัติว่า มีกำลังพลในกองเรือพยายามฆ่าตัวตายอย่างน้อย 8 รายระหว่างการเดินทาง ขณะที่ครอบครัวและสมาชิกสภาคองเกรสบางส่วนเรียกร้องให้ตรวจสอบมาตรฐานความเป็นอยู่และมาตรการดูแลสุขภาพจิตบนเรือ

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การเดินทางกลับถึงซานดิเอโกจึงเป็นทั้งการปิดฉากภารกิจทางทหารครั้งสำคัญ และการสิ้นสุดช่วงเวลาแห่งความกังวลของหลายพันครอบครัว หลังต้องใช้ชีวิตแยกจากกันนานกว่า 10 เดือน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 11:50 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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