โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตผอ.โรงเรียนดังสุราษฎร์ธานี ผิดวินัยร้ายแรง
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตผอ.โรงเรียนดังสุราษฎร์ธานี ผิดวินัยร้ายแรง
วันที่ 8 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า
“ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และตริตาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่งนายสมเชาว์ สิทธิเชนทร์ อดีตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่ วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระราชทาน เนื่องจากกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหลายกรณี และมีคำสั่งให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยคำสั่งอันถึงที่สุด และเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568 อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 และนายสมเชาว์ สิทธิเชนทร์ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2569″
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 อดีตพนักงาน สำนักงานการบินพลเรือน ผิดวินัยร้ายแรง
- ราชกิจจาฯ ถอดยศอดีตตำรวจ 3 นาย เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา
- โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตครูสาว โรงเรียนดังนครปฐม ผิดวินัยร้ายแรง
อ้างอิงจาก : ratchakitcha