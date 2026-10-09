ดาวเกตุย้าย 14 ตุลาคม 2569 เปิดดวง 3 ราศี โชคเข้าข้าง ลางสังหรณ์แม่น
ดาวเกตุย้ายเข้าสู่ราศีตุลย์ คืนวันที่ 14 ตุลาคม 2569 เวลา 22.46 น. นักพยากรณ์เปิดดวง 3 ราศี มีเกณฑ์รับโอกาสแบบไม่ทันตั้งตัว การเงินคล่อง ทำเรื่องใหญ่สำเร็จ
สายมูเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงทางโหราศาสตร์อีกครั้ง เมื่อ ดาวเกตุ หรือดาวหมายเลข 9 จะย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีตุลย์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2569 เวลา 22.46 น. และสถิตอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2569 เวลา 12.46 น. ตามการคำนวณด้วยปฏิทินโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยาตร์ของ MyHora
ในทางโหราศาสตร์ไทย ดาวเกตุมักเชื่อมโยงกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ญาณสัมผัส ลางสังหรณ์ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด การย้ายราศีแต่ละครั้งจึงถูกนำมาใช้วิเคราะห์แนวโน้มชีวิตของผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีต่าง ๆ
คำพยากรณ์จากเพจ ดูดวงไพ่ยิปซี นับแบบไทย ระบุว่า การย้ายเข้าสู่ราศีตุลย์ครั้งนี้ส่งผลเด่นแก่ 3 ราศี ได้แก่ ราศีพิจิก ราศีกรกฎ และราศีตุลย์ มีแนวโน้มได้รับโอกาสใหม่ โชคลาภ และความช่วยเหลือในจังหวะสำคัญของชีวิต ตามที่ Kapook Horoscope นำมาเผยแพร่
3 ราศีดวงเด่น หลังดาวเกตุย้าย 14 ตุลาคม 2569
ราศีพิจิก
ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงรอบตัวเร็วขึ้น ลางสังหรณ์ทำงานแม่นยำ สามารถมองออกว่าใครจริงใจหรือกำลังปิดบังบางอย่าง จึงเหมาะกับการใช้สติพิจารณาคนและโอกาสที่เข้ามา
ด้านการงานมีโอกาสได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบเรื่องสำคัญ สิ่งที่ติดขัดอาจเริ่มหาทางออกได้ แต่ไม่ควรตัดสินใจจากความรู้สึกเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะเรื่องเงินก้อน การลงทุน และเอกสารสัญญา
ราศีกรกฎ
ชาวราศีกรกฎอยู่ในช่วงที่มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ คนในครอบครัว หรือบุคคลที่เคยร่วมงานกันมาก่อน ปัญหาบางเรื่องที่คิดว่าต้องแก้เพียงลำพังอาจมีคนเข้ามาช่วยแบ่งเบา
การเงินมีช่องทางรับทรัพย์จากงานเสริม เงินค้างจ่าย หรือผลตอบแทนจากสิ่งที่ทำไว้นานแล้ว หากกำลังวางแผนเรื่องบ้าน รถ หรือทรัพย์สินชิ้นใหญ่ ควรตรวจสอบงบประมาณให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ
ราศีตุลย์
ดาวเกตุย้ายเข้าทับราศีตุลย์โดยตรง ทำให้ชาวราศีนี้โดดเด่นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการมองเห็นทางเลือกที่คนอื่นอาจมองข้าม เหมาะกับงานด้านศิลปะ สื่อออนไลน์ ความงาม การออกแบบ และงานที่ต้องใช้ไอเดียใหม่
ช่วงนี้อาจมีเหตุการณ์เข้ามาเร็วแบบไม่ทันเตรียมตัว ทั้งเรื่องงาน เงิน และความสัมพันธ์ ก่อนตอบรับข้อเสนอใดควรตรวจสอบรายละเอียดให้ครบ เพราะดาวเกตุให้ได้ทั้งโอกาสพิเศษและความไม่แน่นอนในเวลาเดียวกัน
วิธีเสริมดวงรับดาวเกตุย้าย
ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ ผู้ที่ต้องการเสริมดวงในช่วงดาวเกตุย้ายสามารถเลือกทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง เช่น บริจาคหลอดไฟ เติมน้ำมันตะเกียง หรือถวายเทียน รวมถึงสวดมนต์ นั่งสมาธิ และรักษาศีลตามกำลังของตนเอง
สิ่งสำคัญคือไม่ควรฝากความหวังทั้งหมดไว้กับคำทำนาย แม้จังหวะดวงจะเปิดโอกาส แต่ผลลัพธ์ยังขึ้นอยู่กับการวางแผน การตัดสินใจ และการลงมือทำ การเงินและการลงทุนทุกประเภทควรอาศัยข้อมูลจริงประกอบเสมอ
ดาวเกตุย้ายครั้งต่อไปวันไหน
หลังจากเข้าสู่ราศีตุลย์ในคืนวันที่ 14 ตุลาคม ดาวเกตุจะย้ายเข้าสู่ ราศีกันย์ วันที่ 10 ธันวาคม 2569 เวลา 12.46 น. ทำให้ช่วงอิทธิพลของดาวเกตุในราศีตุลย์กินเวลาประมาณ 56 วัน
ทั้งนี้ การทำนายอาจแตกต่างกันตามระบบโหราศาสตร์และลัคนาเกิด ผู้ที่ต้องการอ่านดวงอย่างละเอียดควรใช้วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่เกิดประกอบ ไม่ควรพิจารณาจากราศีเกิดเพียงอย่างเดียว
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