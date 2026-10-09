ดาวเกตุย้าย 14 ตุลาคม 2569 เปิดดวง 3 ราศี โชคเข้าข้าง ลางสังหรณ์แม่น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 11:45 น.
ดาวเกตุย้าย 14 ตุลาคม 2569 เปิดดวง 3 ราศี โชคเข้าข้าง

ดาวเกตุย้ายเข้าสู่ราศีตุลย์ คืนวันที่ 14 ตุลาคม 2569 เวลา 22.46 น. นักพยากรณ์เปิดดวง 3 ราศี มีเกณฑ์รับโอกาสแบบไม่ทันตั้งตัว การเงินคล่อง ทำเรื่องใหญ่สำเร็จ

สายมูเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงทางโหราศาสตร์อีกครั้ง เมื่อ ดาวเกตุ หรือดาวหมายเลข 9 จะย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีตุลย์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2569 เวลา 22.46 น. และสถิตอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2569 เวลา 12.46 น. ตามการคำนวณด้วยปฏิทินโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยาตร์ของ MyHora

ในทางโหราศาสตร์ไทย ดาวเกตุมักเชื่อมโยงกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ญาณสัมผัส ลางสังหรณ์ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด การย้ายราศีแต่ละครั้งจึงถูกนำมาใช้วิเคราะห์แนวโน้มชีวิตของผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีต่าง ๆ

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คำพยากรณ์จากเพจ ดูดวงไพ่ยิปซี นับแบบไทย ระบุว่า การย้ายเข้าสู่ราศีตุลย์ครั้งนี้ส่งผลเด่นแก่ 3 ราศี ได้แก่ ราศีพิจิก ราศีกรกฎ และราศีตุลย์ มีแนวโน้มได้รับโอกาสใหม่ โชคลาภ และความช่วยเหลือในจังหวะสำคัญของชีวิต ตามที่ Kapook Horoscope นำมาเผยแพร่

3 ราศีดวงเด่น หลังดาวเกตุย้าย 14 ตุลาคม 2569

ราศีพิจิก

ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงรอบตัวเร็วขึ้น ลางสังหรณ์ทำงานแม่นยำ สามารถมองออกว่าใครจริงใจหรือกำลังปิดบังบางอย่าง จึงเหมาะกับการใช้สติพิจารณาคนและโอกาสที่เข้ามา

ด้านการงานมีโอกาสได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบเรื่องสำคัญ สิ่งที่ติดขัดอาจเริ่มหาทางออกได้ แต่ไม่ควรตัดสินใจจากความรู้สึกเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะเรื่องเงินก้อน การลงทุน และเอกสารสัญญา

ราศีกรกฎ

ชาวราศีกรกฎอยู่ในช่วงที่มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ คนในครอบครัว หรือบุคคลที่เคยร่วมงานกันมาก่อน ปัญหาบางเรื่องที่คิดว่าต้องแก้เพียงลำพังอาจมีคนเข้ามาช่วยแบ่งเบา

การเงินมีช่องทางรับทรัพย์จากงานเสริม เงินค้างจ่าย หรือผลตอบแทนจากสิ่งที่ทำไว้นานแล้ว หากกำลังวางแผนเรื่องบ้าน รถ หรือทรัพย์สินชิ้นใหญ่ ควรตรวจสอบงบประมาณให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ

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ราศีตุลย์

ดาวเกตุย้ายเข้าทับราศีตุลย์โดยตรง ทำให้ชาวราศีนี้โดดเด่นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการมองเห็นทางเลือกที่คนอื่นอาจมองข้าม เหมาะกับงานด้านศิลปะ สื่อออนไลน์ ความงาม การออกแบบ และงานที่ต้องใช้ไอเดียใหม่

ช่วงนี้อาจมีเหตุการณ์เข้ามาเร็วแบบไม่ทันเตรียมตัว ทั้งเรื่องงาน เงิน และความสัมพันธ์ ก่อนตอบรับข้อเสนอใดควรตรวจสอบรายละเอียดให้ครบ เพราะดาวเกตุให้ได้ทั้งโอกาสพิเศษและความไม่แน่นอนในเวลาเดียวกัน

วิธีเสริมดวงรับดาวเกตุย้าย

ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ ผู้ที่ต้องการเสริมดวงในช่วงดาวเกตุย้ายสามารถเลือกทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง เช่น บริจาคหลอดไฟ เติมน้ำมันตะเกียง หรือถวายเทียน รวมถึงสวดมนต์ นั่งสมาธิ และรักษาศีลตามกำลังของตนเอง

สิ่งสำคัญคือไม่ควรฝากความหวังทั้งหมดไว้กับคำทำนาย แม้จังหวะดวงจะเปิดโอกาส แต่ผลลัพธ์ยังขึ้นอยู่กับการวางแผน การตัดสินใจ และการลงมือทำ การเงินและการลงทุนทุกประเภทควรอาศัยข้อมูลจริงประกอบเสมอ

ดาวเกตุย้ายครั้งต่อไปวันไหน

หลังจากเข้าสู่ราศีตุลย์ในคืนวันที่ 14 ตุลาคม ดาวเกตุจะย้ายเข้าสู่ ราศีกันย์ วันที่ 10 ธันวาคม 2569 เวลา 12.46 น. ทำให้ช่วงอิทธิพลของดาวเกตุในราศีตุลย์กินเวลาประมาณ 56 วัน

ทั้งนี้ การทำนายอาจแตกต่างกันตามระบบโหราศาสตร์และลัคนาเกิด ผู้ที่ต้องการอ่านดวงอย่างละเอียดควรใช้วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่เกิดประกอบ ไม่ควรพิจารณาจากราศีเกิดเพียงอย่างเดียว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 11:45 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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