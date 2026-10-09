สดุดี ‘น้องเนิร์ส’ นางฟ้าผู้ให้วัย 14 ปี บริจาคอวัยวะ-ดวงตา ต่อลมหายใจให้หลายชีวิต
เชิดชูเกียรติ ‘น้องเนิร์ส’ เด็กวัย 14 ปี สร้างกุศลใหญ่บริจาคอวัยวะและดวงตา ทำกุศลใหญ่ครั้งสุดท้าย ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอคอยความหวัง
โซเชียลแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ด.ญ.อนันตญา อินธิสาร หรือ “น้องเนิร์ส” อายุ 14 ปี ตัดสินใจสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ในวาระสุดท้ายของชีวิตบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อส่งต่อโอกาสในการมีลมหายใจและแสงสว่างในการมองเห็นให้กับผู้ป่วยที่รอคอยความหวังอีกหลายชีวิต
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 พญ.จารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นพ.รุจ กองสุข แพทย์ศัลยกรรมประสาทและสมอง ประธาน Service Plan สาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ได้เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในงานฌาปนกิจศพของน้องเนิร์ส ณ วัดสระแคนนามล ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
น้องเนิร์สบริจาคอวัยวะเพื่อส่งต่อชีวิตใหม่ ได้แก่ ตับ, ไต 2 ข้าง, ลิ้นหัวใจ และกระจกตา 2 ข้าง
พญ.จารุพรรณ กล่าวแสดงความอาลัยและเชิดชูเกียรติแด่น้องเนิร์ส พร้อมขอบคุณครอบครัวอินธิสารที่ร่วมสานต่อเจตนารมณ์แห่งการให้อันเป็นกุศลยิ่งใหญ่ ขออานิสงส์แห่งการให้ครั้งนี้ส่งผลให้ผู้วายชนม์ไปสู่สุคติ และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการสูญเสียไปได้
ขณะเดียวกัน สภากาชาดไทย (Thai Red Cross Society) เชิดชูเกียรติ ด.ญ.อนันตญา แม้จะเป็นวาระสุดท้ายของชีวิต แต่น้องเนิร์สและครอบครัวได้ตัดสินใจเสียสละครั้งสำคัญ อวัยวะที่ได้รับบริจาคได้มอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ พร้อมขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวอินธิสาร และขอให้อานิสงส์ผลบุญส่งดวงวิญญาณของน้องเนิร์สไปสู่สุคติในสัมปรายภพ
ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข และ สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society
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