เจออีก! สบส. ลงพื้นที่ พบลักลอบเปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเถื่อนอีก 2 แห่งใน จ.นนทบุรี
สบส. ลงพื้นที่ต่อเนื่อง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.นนทบุรี พบเพิ่มเตียงมากกว่าที่ขออนุญาต ลักลอบเปิด-รับผู้ป่วยจิตเวชอีก 2 แห่ง
9 ตุลาคม 2569 นพ.ภูวเดช สุระโคตร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากกรณีที่มีการแจ้งเบาะแสผ่านสื่อมวลชนว่ามีสถานดูแลผู้สูงอายุ ในซอยเรวดี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ล่ามโซ่ผู้ป่วย และให้อดอาหาร นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงสั่งการให้กรม สบส. ส่งทีมพนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 (ศบส.4) กรม สบส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที
จากการตรวจสอบใบอนุญาตสถานดูแลผู้สูงอายุฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นเป็นอาคารชั้นเดียว พบมีการขออนุญาตดูแลผู้สูงอายุ 9 เตียง แต่มีการวางจำนวนเตียง 14 เตียง โดยมีผู้รับบริการ 11 ราย ซึ่งจากการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ พบข้อบกพร่อง
ทั้งด้านสถานที่ ด้านความปลอดภัย และด้านการให้บริการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จึงขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมไปยังอาคาร 3 ชั้น ซึ่งอยู่ติดกัน พบว่ามีการให้บริการจำนวนเตียงเกินกว่าที่ขออนุญาตอีก จำนวน 66 เตียง โดยพบผู้รับบริการที่มีอาการจิตเวชอีก จำนวน 59 ราย
ค้นพบว่ามีการประกอบกิจการในลักษณะเดียวกัน ห่างไปประมาณ 200 เมตร โดยใช้บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เปิดให้บริการเตียง จำนวน 19 เตียง และพบผู้รับบริการที่มีอาการจิตเวชอีก 14 ราย โดยอาคาร 3 ชั้น และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ทั้ง 2 แห่ง มิได้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแต่อย่างใด
พนักงานเจ้าหน้าที่ จึงดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอาจจะพิจารณาพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป ส่วนผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุฯ แห่งนี้ ทางสถานดูแลผู้สูงอายุฯ จะดำเนินการติดต่อญาติเพื่อรับกลับไปดูแล
ส่วนที่ยังไม่สามารถติดต่อได้กรมสุขภาพจิต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จะร่วมกันให้การดูแลในการเคลื่อนย้ายไปดูแลในสถานที่ที่เหมาะสม
ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือเนอร์สซิ่งโฮม ได้รับอนุญาตให้ดูแลเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทางร่างกายทั่วไป ไม่ใช่สถานพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวช จึงไม่สามารถรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรงหรือต้องใช้การควบคุมพิเศษ
ด้วยสถานดูแลผู้สูงอายุฯ ไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชหรือพยาบาลจิตเวชประจำ ส่งผลให้การรักษาพยาบาลหรือการควบคุมพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
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