ดูบอลสด ฮัลล์ ซิตี้ พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด ฮัลล์ ซิตี้ พบ เอฟเวอร์ตัน ถ่ายทอดสด MONOMAX ระบบ 4K วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฮัลล์ ซิตี้ เปิดเอ็มเคเอ็ม สเตเดียม รับมือ เอฟเวอร์ตัน ในศึกพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K
ฟอร์มล่าสุด ฮัลล์ ซิตี้
ฮัลล์ ซิตี้ มี 8 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 8 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ผลต่างประตู +2) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า บุกไปแพ้นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-1 / บุกไปเสมอเชลซี 2-2 / บุกไปแพ้ซันเดอร์แลนด์ 1-0 / เปิดบ้านเสมอแอสตัน วิลลา 0-0 / บุกไปชนะโคเวนทรี ซิตี้ 1-0
ฟอร์มล่าสุด เอฟเวอร์ตัน
เอฟเวอร์ตัน มี 9 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 7 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 0 ผลต่างประตู +3) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า เปิดบ้านชนะอิปสวิช ทาวน์ 1-0 / เปิดบ้านชนะวูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0 / บุกไปเสมอท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 0-0 / เปิดบ้านเสมอแมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 / บุกไปเสมอบอร์นมัธ 1-1
สถิติการพบกัน
สองทีมนี้ไม่ได้พบกันในลีกมาเกือบสิบปี นี่คือผลการพบกันห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากล่าสุด
- 8 มกราคม 2565 : ฮัลล์ ซิตี้ 2-3 เอฟเวอร์ตัน
- 18 มีนาคม 2560 : เอฟเวอร์ตัน 4-0 ฮัลล์ ซิตี้
- 30 ธันวาคม 2559 : ฮัลล์ ซิตี้ 2-2 เอฟเวอร์ตัน
- 1 มกราคม 2558 : ฮัลล์ ซิตี้ 2-0 เอฟเวอร์ตัน
- 3 ธันวาคม 2557 : เอฟเวอร์ตัน 1-1 ฮัลล์ ซิตี้
เอฟเวอร์ตันชนะ 2 ฮัลล์ ซิตี้ ชนะ 1 และเสมอ 2 โดยนัดล่าสุดเป็นเกมเอฟเอ คัพ เมื่อปี 2565 ส่วนนัดล่าสุดในลีกย้อนไปถึงเดือนมีนาคม 2560
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดของทั้งสองทีม
ฮัลล์ ซิตี้
5-4-1
- ผู้รักษาประตู คอนสแตนตินอส โซลาคิส
- กองหลัง ไรอัน ไจลส์, ลูวี่ คอยล์, เซมี อาจายี, จอห์น อีแกน, ลูคัส เฮอร์ริงตัน
- กองกลาง ซอร์บา โธมัส, รีแกน สเลเตอร์, โมฮาเหม็ด เบลลูมี, แมตต์ ครูกส์
- กองหน้า โอลิเวอร์ แม็คเบอร์นี่
เอฟเวอร์ตัน
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู จอร์แดน พิคฟอร์ด
- กองหลัง เจมส์ ทาร์กอฟสกี้, วิทาลี ไมโคเลนโก้, เอนสลีย์ เมตแลนด์-ไนล์ส, จาร์ราด แบรนธ์เวต
- กองกลาง แจ็ค กรีลิช, เคียร์แนน ดิวส์เบอรี-ฮอลล์, เจมส์ การ์เนอร์, แฮร์ริสัน อาร์มสตรอง, เบรนแนน จอห์นสัน
- กองหน้า เธียร์โน บาร์รี่
ทายผลบอล
ฮัลล์ ซิตี้ ทีมที่เพิ่งกลับสู่ลีกสูงสุดรอบเก้าปี ออกสตาร์ตได้ดีเกินคาด อยู่อันดับ 8 มี 8 คะแนน ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้เพียงนัดเดียว ผลต่างประตูยังเป็นบวก และเพิ่งบุกไปเก็บแต้มจากเชลซีมาได้ด้วยการเสมอ 2-2
เอฟเวอร์ตันยังไม่แพ้ใครในลีก เก็บ 9 คะแนน อยู่อันดับ 7 ชนะ 2 เสมอ 3 นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะอิปสวิช ทาวน์ 1-0 และก่อนหน้านั้นเขี่ยวูล์ฟแฮมป์ตันตกรอบคาราบาว คัพ
เกมนี้เตะที่เอ็มเคเอ็ม สเตเดียม ซึ่งฮัลล์ยังไม่แพ้ใครในบ้านจากสองนัดที่ลงเล่น รวมถึงเปิดบ้านชนะแมนฯ ยูไนเต็ด 2-0 เมื่อเดือนสิงหาคม แต่เอฟเวอร์ตันเป็นทีมที่เสียประตูน้อยและเก็บแต้มได้สม่ำเสมอกว่า
ทายผล ฮัลล์ ซิตี้ 1-2 เอฟเวอร์ตัน
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