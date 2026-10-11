ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ถ่ายทอดสด MONOMAX ระบบ 4K วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
คริสตัล พาเลซ เปิดเซลเฮิร์สต์ พาร์ค รับมือ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ในศึกพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K
ฟอร์มล่าสุด คริสตัล พาเลซ
คริสตัล พาเลซ มี 4 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 15 ของตาราง (ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ผลต่างประตู -5) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า บุกไปเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 0-0 / เปิดบ้านชนะเลช พอซนาน 4-0 / เปิดบ้านแพ้อิปสวิช ทาวน์ 3-2 / เปิดบ้านชนะมิดเดิลสโบรช์ 3-0 / บุกไปชนะฟูแลม 3-2
ฟอร์มล่าสุด น็อตติงแฮม ฟอเรสต์
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ มี 5 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 13 ของตาราง (ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ผลต่างประตู -1) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า เปิดบ้านแพ้โคเวนทรี ซิตี้ 1-0 / บุกไปชนะแอสตัน วิลลา 2-1 / เปิดบ้านเสมอท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 0-0 / บุกไปเสมอลิเวอร์พูล 2-2 / เปิดบ้านแพ้ลีดส์ ยูไนเต็ด 2-0
สถิติการพบกัน
ผลการพบกันห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุด
- 1 กุมภาพันธ์ 2569 : น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-1 คริสตัล พาเลซ
- 24 สิงหาคม 2568 : คริสตัล พาเลซ 1-1 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์
- 5 พฤษภาคม 2568 : คริสตัล พาเลซ 1-1 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์
- 21 ตุลาคม 2567 : น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0 คริสตัล พาเลซ
- 30 มีนาคม 2567 : น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-1 คริสตัล พาเลซ
เสมอกันถึง 4 นัด น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ชนะ 1 ส่วนคริสตัล พาเลซ ยังไม่ชนะเลยในห้านัดหลังสุด และสามนัดติดต่อกันล่าสุดจบ 1-1 เหมือนกันหมด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดของทั้งสองทีม
คริสตัล พาเลซ
3-4-2-1
- ผู้รักษาประตู วอลเตอร์ เบนิเตซ
- กองหลัง เจย์ดี คองโว, คริส ริชาร์ดส์, ทาเคฮิโระ โทมิยาสุ
- กองกลาง อดัม วอร์ตัน, ไทริก มิตเชลล์, อานัน คาไลลี, ควินเทน ทิมเบอร์
- กองหน้า เยเรมี ปิโน่, เยอร์เกน สแตรนด์ ลาร์เซน, ไดจิ คามาดะ
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์
3-4-2-1
- ผู้รักษาประตู มัตซ์ เซลส์
- กองหลัง อุสมาน ดิโอมานเด, ไจร์ กุนญ่า, มูริลโญ่
- กองกลาง ซาแวร์ ชลาเกอร์, เนโก้ วิลเลียมส์, ดาเนียล มูนญอซ, เจมส์ แม็คอาที
- กองหน้า ดาน เอ็นโดเย, เลียม เดแลป, มอร์แกน กิบบ์ส-ไวท์
ทายผลบอล
คริสตัล พาเลซ อยู่อันดับ 15 มี 4 คะแนนจาก 5 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 เสียประตูมากกว่ายิงได้ 5 ลูก แต่ฟอร์มนอกลีกดีกว่ามาก เปิดบ้านชนะเลช พอซนาน 4-0 ในยูโรปาลีก และชนะมิดเดิลสโบรช์ 3-0 ในคาราบาว คัพ
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ อยู่อันดับ 13 มี 5 คะแนน ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้โคเวนทรี ซิตี้ 1-0 แต่ก่อนหน้านั้นบุกไปชนะแอสตัน วิลลา และบุกไปเสมอลิเวอร์พูล 2-2
สถิติการพบกันบอกชัดว่าคู่นี้แยกกันไม่ออก เสมอ 4 จาก 5 นัดหลังสุด และสามนัดล่าสุดจบ 1-1 ทั้งหมด ขณะที่ทั้งสองทีมยังหาความสม่ำเสมอในลีกไม่เจอเหมือนกัน
ทายผล คริสตัล พาเลซ 1-1 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์
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