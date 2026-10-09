ทัวร์ถล่มยับ! ยูทูบเบอร์อินโด เหยียดคนขาย LGBTQ ขณะเที่ยวไทย บอกให้ระวังตัว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 11:10 น.
ทัวร์ถล่มยับ! ยูทูบเบอร์อินโด เหยียดคนขาย LGBTQ ขณะเที่ยวไทย บอกให้ระวังตัว

ทัวร์ถล่มยับ! ยูทูบเบอร์อินโด เหยียดคนขาย LGBTQ ขณะเที่ยวไทย บอกให้ระวังตัว ล่าสุดขอโทษแล้ว พร้อมลบคลิปช่วงที่เป็นประเด็นออก

กลายเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลฝั่งอินโดนีเซีย เมื่อยูทูบเบอร์ชายชาวอินโดนีเซียรายหนึ่ง ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 9.59 แสนคน เดินทางมากรุงเทพฯ ประเทศไทย และเข้าซื้อเสื้อที่ร้านแห่งหนึ่ง ก่อนพูดถึงคนขายซึ่งเป็น LGBTQ+ ในคลิปว่า

“ถ้าพวกคุณมาเที่ยวเมืองไทย ต้องระวังกันหน่อยนะครับ บางทีผู้ชายอาจจะเป็นผู้หญิง หรือผู้หญิงอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ อย่างคนนี้…”

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ระหว่างซื้อเสื้อ ยูทูบเบอร์ขอลองเสื้อ แต่คนขายบอกว่าลองไม่ได้ ยูทูบเบอร์จึงพูดลับหลังว่า “จริงๆ ก็ไม่อยากซื้อหรอกนะ แต่ว่า…มันคงจะดูแปลกๆ เพราะเราอุตส่าห์ เอามาให้พวกคุณดูแล้ว เอาเถอะ ซื้อก็ได้… สงสารเขาน่ะ”

หลังจ่ายเงิน ยูทูบเบอร์พูดกับกล้องว่า “…ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง แต่ก็นั่นแหละครับ ผมคงไม่ค่อยแนะนำร้านนี้เท่าไหร่”

คลิปวิดีโอที่เป็นประเด็นดราม่ายูทูบเบอร์อินโด เหยียด LGBTQ
X/ @blessinhwall

จากคลิปดังกล่าวได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งจากชาวเน็ตอินโดนีเซียและไทย ต่อการใช้คำพูดที่ส่อไปในเชิงเหยียดและไม่ให้เกียรติ LGBTQ กระทั่งล่าสุด ยูทูบเบอร์รายดังกล่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่า

“สวัสดีทุกคนครับ ผ่านโพสต์นี้ ผมอยากจะขอโทษกลุ่ม LGBTQ+ และคนไทยทุกคน สำหรับคำพูดของผมในคอนเทนต์ที่แล้ว ผมยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นความผิดของผมทั้งหมด และผมจะนำเรื่องนี้มาเป็นบทเรียนครั้งสำคัญเพื่อทบทวนการกระทำของตัวเองครับ”

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นอกจากนี้ ยังได้แนบแถลงการณ์ชี้แจงระบุว่า “ผม เอ็ดเวิร์ด ฮาลิม ครับ ด้วยแถลงการณ์นี้ ผมอยากกราบขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อกลุ่ม LGBTQ+ คนไทยทุกคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขายในคลิปวิดีโอ สำหรับคำพูดของผมที่เพิ่งเกิดขึ้น

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ผมตระหนักดีว่าคำพูดของผมที่แฝงไปด้วยความหมายเชิงลบและสร้างทัศนคติเหมารวม เป็นการขาดความละเอียดอ่อน ไม่เหมาะสม และทำร้ายจิตใจใครหลายคนอย่างมาก ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ สำหรับสิ่งที่ผมพูดออกไป และผมรู้สึกเสียใจกับการกระทำของตัวเองจริงๆ

ความผิดพลาดครั้งนี้เกิดจากความประมาทและความรับผิดชอบส่วนตัวของผมล้วนๆ ด้วยเหตุนี้ ผมจึงได้ลบคลิปวิดีโอส่วนนั้นออกไป เพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของคนขายที่ผมไปบันทึกภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต

เหตุการณ์นี้ถือเป็นเครื่องเตือนสติและเป็นบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับผม ต่อจากนี้ ผมมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ปรับปรุงตัวเอง ระมัดระวังคำพูดให้มากขึ้น และจะดูแลไม่ให้การกระทำในอนาคตของผมไปล่วงเกินใครได้อีก ผมกราบขออภัยอย่างสุดซึ้งอีกครั้งครับ”

แถลงการณ์ขอโทษจากยูทูบเบอร์ชาวอินโดนีเซีย
X/ @edwardhalimm

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 11:10 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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