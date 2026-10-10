ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล หัตถยา ดวล นุศรา ลีกญี่ปุ่น ซากะ ฮิซามิตสึ พบ อาลีซ่า ไอจิ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 08:38 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 08:39 น.
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล หัตถยา ดวล นุศรา ลีกญี่ปุ่น ซากะ ฮิซามิตสึ พบ อาลีซ่า ไอจิ

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงลีกญี่ปุ่น SV.LEAGUE ซากะ ฮิซามิตสึ สปริงส์ พบ อาลีซ่า ไอจิ วันที่ 10-11 ตุลาคม 2569 เวลา 16.05 น. เช็กช่องดูสด พร้อมลุ้น “หัตถยา บำรุงสุข” ดวล “นุศรา ต้อมคำ” ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก

แฟนวอลเลย์บอลไทยเตรียมชมการแข่งขันระดับสโมสรของญี่ปุ่นแบบใกล้ชิด ศึก 2026-27 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN THAILAND GAMES ยกการแข่งขันฤดูกาลปกติมาจัดที่ประเทศไทย ระหว่าง ซากะ ฮิซามิตสึ สปริงส์ ต้นสังกัดของ “เตย” หัตถยา บำรุงสุข พบกับ อาลีซ่า ไอจิ (ALEEZA AICHI) ทีมของ “ซาร่า” นุศรา ต้อมคำ

การแข่งขันมีทั้งหมด 2 นัด จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร เริ่มแข่งขันเวลา 16.05 น. ทั้งสองวัน นับเป็นครั้งแรกที่การแข่งขันฤดูกาลปกติอย่างเป็นทางการของ SV.LEAGUE จัดขึ้นนอกประเทศญี่ปุ่น

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โปรแกรมถ่ายทอดสด ซากะ ฮิซามิตสึ พบ อาลีซ่า ไอจิ

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569

– ซากะ ฮิซามิตสึ สปริงส์ พบ อาลีซ่า ไอจิ
– เวลา 16.05 น.
– สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569

– ซากะ ฮิซามิตสึ สปริงส์ พบ อาลีซ่า ไอจิ
– เวลา 16.05 น.
– สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล หัตถยา ดวล นุศรา ลีกญี่ปุ่น ซากะ ฮิซามิตสึ พบ อาลีซ่า ไอจิ
ภาพจาก: Japan Volleyball League

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล SV.LEAGUE ดูช่องไหน

แฟนวอลเลย์บอลในประเทศไทยสามารถรับชมการแข่งขันได้ทาง

– ช่อง Monomax Sport TV
– แอปพลิเคชัน MONOMAX ตามแพ็กเกจและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

ส่วนผู้ชมในประเทศญี่ปุ่นรับชมผ่าน J SPORTS On Demand ขณะที่ประเทศและพื้นที่อื่นสามารถติดตามผ่าน Volleyball World ตามสิทธิ์การถ่ายทอดสดในแต่ละภูมิภาค

เกมนี้ได้รับความสนใจจากแฟนลูกยางไทยเป็นพิเศษ เพราะมีนักวอลเลย์บอลชาวไทยอยู่กับทั้งสองสโมสร โดยซากะ ฮิซามิตสึ สปริงส์ มี หัตถยา บำรุงสุข บอลเร็วทีมชาติไทยเป็นกำลังสำคัญ ส่วนอาลีซ่า ไอจิ มี นุศรา ต้อมคำ มือเซตมากประสบการณ์ร่วมทีม พร้อมรับบทบาทถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เล่นรุ่นใหม่

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หากทั้งคู่ได้รับเลือกลงสนาม แฟนกีฬาไทยจะได้ชมการดวลกันระหว่างบอลเร็วของหัตถยากับเกมการเซตและการควบคุมจังหวะของนุศรา ต่อหน้าแฟนลูกยางในบ้านเกิด

ซากะ ฮิซามิตสึลงแข่งขันในฐานะแชมป์ SV.LEAGUE ฤดูกาล 2025-26 หลังจบฤดูกาลปกติด้วยผลงานชนะ 36 แพ้ 8 นัด ก่อนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์เหนือโอซาก้า มาร์เวลัส

ด้านอาลีซ่า ไอจิ เป็นชื่อใหม่ของสโมสรเดิมอย่างควินซีส์ คาริยะ ซึ่งจบฤดูกาลก่อนในอันดับ 6 จากผลงานชนะ 26 แพ้ 18 นัด การเปลี่ยนชื่อทีมมีผลตั้งแต่ฤดูกาล 2026-27 เป็นต้นไป

ราคาบัตรวอลเลย์บอล SV.LEAGUE ที่ไทย

ผู้สนใจเข้าชมการแข่งขันที่สนามสามารถซื้อบัตรผ่าน Ticketmaster Thailand หรือไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โดยราคาบัตรแบ่งตามโซน ดังนี้

– 3,500 บาท
– 3,000 บาท
– 2,500 บาท
– 1,500 บาท
– 800 บาท
– 500 บาท
– 200 บาท

 

 

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 08:38 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 08:39 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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