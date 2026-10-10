ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล หัตถยา ดวล นุศรา ลีกญี่ปุ่น ซากะ ฮิซามิตสึ พบ อาลีซ่า ไอจิ
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงลีกญี่ปุ่น SV.LEAGUE ซากะ ฮิซามิตสึ สปริงส์ พบ อาลีซ่า ไอจิ วันที่ 10-11 ตุลาคม 2569 เวลา 16.05 น. เช็กช่องดูสด พร้อมลุ้น “หัตถยา บำรุงสุข” ดวล “นุศรา ต้อมคำ” ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก
แฟนวอลเลย์บอลไทยเตรียมชมการแข่งขันระดับสโมสรของญี่ปุ่นแบบใกล้ชิด ศึก 2026-27 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN THAILAND GAMES ยกการแข่งขันฤดูกาลปกติมาจัดที่ประเทศไทย ระหว่าง ซากะ ฮิซามิตสึ สปริงส์ ต้นสังกัดของ “เตย” หัตถยา บำรุงสุข พบกับ อาลีซ่า ไอจิ (ALEEZA AICHI) ทีมของ “ซาร่า” นุศรา ต้อมคำ
การแข่งขันมีทั้งหมด 2 นัด จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร เริ่มแข่งขันเวลา 16.05 น. ทั้งสองวัน นับเป็นครั้งแรกที่การแข่งขันฤดูกาลปกติอย่างเป็นทางการของ SV.LEAGUE จัดขึ้นนอกประเทศญี่ปุ่น
โปรแกรมถ่ายทอดสด ซากะ ฮิซามิตสึ พบ อาลีซ่า ไอจิ
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569
– ซากะ ฮิซามิตสึ สปริงส์ พบ อาลีซ่า ไอจิ
– เวลา 16.05 น.
– สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569
– ซากะ ฮิซามิตสึ สปริงส์ พบ อาลีซ่า ไอจิ
– เวลา 16.05 น.
– สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล SV.LEAGUE ดูช่องไหน
แฟนวอลเลย์บอลในประเทศไทยสามารถรับชมการแข่งขันได้ทาง
– ช่อง Monomax Sport TV
– แอปพลิเคชัน MONOMAX ตามแพ็กเกจและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
ส่วนผู้ชมในประเทศญี่ปุ่นรับชมผ่าน J SPORTS On Demand ขณะที่ประเทศและพื้นที่อื่นสามารถติดตามผ่าน Volleyball World ตามสิทธิ์การถ่ายทอดสดในแต่ละภูมิภาค
เกมนี้ได้รับความสนใจจากแฟนลูกยางไทยเป็นพิเศษ เพราะมีนักวอลเลย์บอลชาวไทยอยู่กับทั้งสองสโมสร โดยซากะ ฮิซามิตสึ สปริงส์ มี หัตถยา บำรุงสุข บอลเร็วทีมชาติไทยเป็นกำลังสำคัญ ส่วนอาลีซ่า ไอจิ มี นุศรา ต้อมคำ มือเซตมากประสบการณ์ร่วมทีม พร้อมรับบทบาทถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เล่นรุ่นใหม่
หากทั้งคู่ได้รับเลือกลงสนาม แฟนกีฬาไทยจะได้ชมการดวลกันระหว่างบอลเร็วของหัตถยากับเกมการเซตและการควบคุมจังหวะของนุศรา ต่อหน้าแฟนลูกยางในบ้านเกิด
ซากะ ฮิซามิตสึลงแข่งขันในฐานะแชมป์ SV.LEAGUE ฤดูกาล 2025-26 หลังจบฤดูกาลปกติด้วยผลงานชนะ 36 แพ้ 8 นัด ก่อนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์เหนือโอซาก้า มาร์เวลัส
ด้านอาลีซ่า ไอจิ เป็นชื่อใหม่ของสโมสรเดิมอย่างควินซีส์ คาริยะ ซึ่งจบฤดูกาลก่อนในอันดับ 6 จากผลงานชนะ 26 แพ้ 18 นัด การเปลี่ยนชื่อทีมมีผลตั้งแต่ฤดูกาล 2026-27 เป็นต้นไป
ราคาบัตรวอลเลย์บอล SV.LEAGUE ที่ไทย
ผู้สนใจเข้าชมการแข่งขันที่สนามสามารถซื้อบัตรผ่าน Ticketmaster Thailand หรือไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โดยราคาบัตรแบ่งตามโซน ดังนี้
– 3,500 บาท
– 3,000 บาท
– 2,500 บาท
– 1,500 บาท
– 800 บาท
– 500 บาท
– 200 บาท