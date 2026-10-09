Saab โพสต์ถวายความยินดี พระราชินีทรงบินเดี่ยว Gripen สำเร็จ ยกย่องพระปรีชาสามารถ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 11:18 น.
Saab โพสต์ถวายความยินดี พระราชินีทรงบินเดี่ยว Gripen สำเร็จ ยกย่องพระปรีชาสามารถ

บริษัท Saab ผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่ Gripen จากสวีเดน โพสต์ข้อความถวายความยินดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี หลังทรงทำการบินเดี่ยวด้วยเครื่องบินขับไล่ Gripen เป็นครั้งแรก ยกย่องพระปรีชาสามารถและความแม่นยำในการปฏิบัติ พร้อมชื่นชมกองทัพอากาศไทย

วันที่ 9 ตุลาคม 2569 บริษัท Saab ผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่ Gripen จากประเทศสวีเดน เผยแพร่ข้อความผ่านบัญชีเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงความยินดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี หลังทรงประสบความสำเร็จในการฝึกทำการบินเดี่ยวด้วยเครื่องบินขับไล่ JAS 39C Gripen เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ณ กองบิน 7 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Saab กล่าวถึงการทรงบินครั้งประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมระบุว่าความสำเร็จนี้เกิดจากการวางแผนและการปฏิบัติด้วยทักษะความชำนาญและความแม่นยำ โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกองทัพอากาศไทยทั้งหมด

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“Congratulations on the historic Gripen flight by Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana, the Queen of Thailand ✈️

This great achievement was planned and executed with skill and precision entirely by Her Majesty and the Royal Thai Air Force.

It is a testament to the confidence that Thailand has in its Gripen fighter force and Saab is honoured to be a long-term partner with the Kingdom of Thailand for its defence and security.”

Saab post
ภาพจาก : FB/Saab

บริษัทยังระบุว่า ความสำเร็จครั้งนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นที่ประเทศไทยมีต่อฝูงบินขับไล่ Gripen พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่ Saab ได้เป็นพันธมิตรระยะยาวกับราชอาณาจักรไทยในด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง

สำหรับการฝึกบินเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 10.06 น. เพื่อทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวด้วยเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20 หรือ Gripen ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นครั้งแรก

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ในการนี้มี พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ นาวาอากาศเอก พศิน สมบัติทวี ผู้บังคับการกองบิน 7 และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ก่อนทรงทำการบินเดี่ยว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับฟังการบรรยายสรุปแผนการบิน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่จอดเครื่องบิน และทรงตรวจสอบความพร้อมของเครื่องบินขับไล่ JAS 39C Gripen แบบที่นั่งเดียว ก่อนทรงนำเครื่องบินขึ้นฝึกบินตามแผนที่กำหนด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการนำเครื่องขึ้นและลงจอดตลอดการฝึกบิน เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมทรงประดับเครื่องหมาย Gripen Order Golden Patch ซึ่งเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองสำหรับผู้ที่ผ่านการทำการบินด้วยเครื่องบินขับไล่ JAS 39 Gripen แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงผ่านการฝึกบินเครื่องบินไอพ่นฝึกแบบ L-39 ที่โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รวมถึงทรงฝึกด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง ก่อนเริ่มการฝึกกับเครื่องบิน Gripen ที่กองบิน 7 เมื่อเดือนสิงหาคม 2569 โดยมีครูการบินและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของกองทัพอากาศถวายคำแนะนำตามขั้นตอนมาตรฐานการฝึกนักบิน

ทั้งนี้ ในโพสต์แสดงความยินดีของ Saab ยังได้เผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจประกอบข้อความ โดยให้เครดิตภาพแก่กองทัพอากาศไทย (Royal Thai Air Force)

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 11:18 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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