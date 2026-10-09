เว็บพนันออนไลน์ชื่อดัง Shuffle.com บล็อกไทยแล้ว! หลังถูกแฉ เอี่ยวสามี สส.ไอเดียร์
เว็บพนันออนไลน์ชื่อดัง Shuffle.com ล็อกโซนแล้ว! แจ้งเตือนขึ้นบล็อกผู้เล่นชาวไทย หลัง รมว.ยุติธรรม แฉ เอี่ยวสามี สส.ไอเดียร์
ความคืบหน้าหลังจาก พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ออกมาเปิดเผยว่า เว็บไซต์พนันออนไลน์ Shuffle.com ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศกูราเซา และมีความเกี่ยวข้องกับ นายไท่หยาง ซาง สามีของ นางสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ สส.ไอเดียร์ พรรคภูมิใจไทย นั้น
ล่าสุดมีรายงานความเคลื่อนไหวของ เว็บพนันออนไลน์ชื่อดัง Shuffle.com โดยมีการบล็อกผู้เล่นชาวไทย และจำกัดการเข้าใช้งานจากประเทศไทยแล้ว ซึ่งข้อความที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์หลังจากทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้ลองเข้าสู่เว็บไซต์ ระบุว่า
“Shuffle.com is not available in your region Due to our gaming license, we cannot accept players from Thailand” สามารถแปลเป็นไทยได้ว่า “เว็บไซต์ Shuffle.com ไม่สามารถให้บริการได้ในภูมิภาคของคุณ เนื่องจากใบอนุญาตการเล่นเกมของเรา เราจึงไม่สามารถรับผู้เล่นจากประเทศไทยได้”
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