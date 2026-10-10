ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 เสาร์ 10 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ไบรท์ตัน ถ่ายทอดสด MONOMAX ระบบ 4K วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ซันเดอร์แลนด์ เปิดสเตเดียม ออฟ ไลต์ รับมือ ไบรท์ตัน ในศึกพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K
ฟอร์มล่าสุด ซันเดอร์แลนด์
ซันเดอร์แลนด์ มี 4 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 14 ของตาราง (ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ผลต่างประตู -4) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า บุกไปแพ้แมนฯ ซิตี้ 5-3 / เปิดบ้านชนะอาแซด อัลค์มาร์ 1-0 / เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล 2-0 / เปิดบ้านชนะฮัลล์ ซิตี้ 1-0 / บุกไปเสมอเบรนท์ฟอร์ด 1-1
ฟอร์มล่าสุด ไบรท์ตัน
ไบรท์ตัน มี 10 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 3 ของตาราง (ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ผลต่างประตู +11) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า เปิดบ้านชนะอาร์เซนอล 3-0 / บุกไปชนะแมนฯ ยูไนเต็ด 3-2 / บุกไปชนะโคเวนทรี ซิตี้ 5-0 / เปิดบ้านเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 / บุกไปแพ้เชลซี 4-3
สถิติการพบกัน
ทั้งสองทีมพบกันไม่บ่อยนัก นี่คือผลการพบกันสี่นัดหลังสุดเท่าที่มีบันทึก เรียงจากล่าสุด
- 14 มีนาคม 2569 : ซันเดอร์แลนด์ 0-1 ไบรท์ตัน
- 20 ธันวาคม 2568 : ไบรท์ตัน 0-0 ซันเดอร์แลนด์
- 19 กุมภาพันธ์ 2548 : ไบรท์ตัน 2-1 ซันเดอร์แลนด์
- 30 ตุลาคม 2547 : ซันเดอร์แลนด์ 2-0 ไบรท์ตัน
ไบรท์ตันชนะ 2 ซันเดอร์แลนด์ชนะ 1 และเสมอ 1 โดยสองนัดในพรีเมียร์ลีกเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ไบรท์ตันบุกมาชนะถึงสเตเดียม ออฟ ไลต์ 1-0 ส่วนเกมเหย้าของไบรท์ตันเสมอกันไม่มีสกอร์
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดของทั้งสองทีม
ซันเดอร์แลนด์
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู โรบิน รูฟส์
- กองหลัง นอร์ดี มูเกียเล่, ดายาน เมธาลี, เควิน ดันโซ่, แดน บัลลาร์ด
- กองกลาง กรานิต ชาก้า, นิลสัน อังกุโล, โธมัส เมอนิเย่ร์, โนอาห์ ซาดิกี, เอนโซ่ เลอ เฟ
- กองหน้า ไบรอัน โบรบบี้
ไบรท์ตัน
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู บาร์ต เฟอร์บรุกเกน
- กองหลัง ลูก้า วุชโควิช, เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู, โอลิวิเย่ร์ บอสกาลี, ปาสคาล สไตรก์
- กองกลาง ดิเอโก้ โกเมซ, ปาสคาล กรอสส์, แม็กซิม เดอ คุยเปอร์, เชม่า อันเดรส, ยาซิน อายารี
- กองหน้า ชาราลัมปอส คอสตูลาส
ทายผลบอล
ซันเดอร์แลนด์อยู่อันดับ 14 มี 4 คะแนน ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 นัดล่าสุดบุกไปแพ้แมนฯ ซิตี้ 5-3 ซึ่งแม้จะยิงได้ถึงสามลูกแต่ก็สะท้อนปัญหาเกมรับชัดเจน
ไบรท์ตันมาในฟอร์มที่ดีที่สุดทีมหนึ่งของลีก อยู่อันดับ 3 ด้วย 10 คะแนน ผลต่างประตู +11 ดีที่สุดในลีก และสองนัดหลังสุดในลีกถล่มโคเวนทรี ซิตี้ 5-0 กับเปิดบ้านชนะอาร์เซนอล 3-0
จุดที่พอให้เจ้าบ้านมีลุ้น คือสเตเดียม ออฟ ไลต์ เป็นสนามที่ไบรท์ตันเพิ่งมาชนะได้แค่ 1-0 เมื่อฤดูกาลที่แล้ว และซันเดอร์แลนด์ยังเก็บแต้มในบ้านจากเบรนท์ฟอร์ดมาได้ก่อนหน้านี้
ทายผล ซันเดอร์แลนด์ 1-2 ไบรท์ตัน
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