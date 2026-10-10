ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 เสาร์ 10 ตุลาคม 2569

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 13:00 น.
ภาพปกพรีวิว ซันเดอร์แลนด์ พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ไบรท์ตัน ถ่ายทอดสด MONOMAX ระบบ 4K วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

ซันเดอร์แลนด์ เปิดสเตเดียม ออฟ ไลต์ รับมือ ไบรท์ตัน ในศึกพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K

ฟอร์มล่าสุด ซันเดอร์แลนด์

ซันเดอร์แลนด์ มี 4 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 14 ของตาราง (ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ผลต่างประตู -4) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569

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ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า บุกไปแพ้แมนฯ ซิตี้ 5-3 / เปิดบ้านชนะอาแซด อัลค์มาร์ 1-0 / เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล 2-0 / เปิดบ้านชนะฮัลล์ ซิตี้ 1-0 / บุกไปเสมอเบรนท์ฟอร์ด 1-1

ฟอร์มล่าสุด ไบรท์ตัน

ไบรท์ตัน มี 10 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 3 ของตาราง (ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ผลต่างประตู +11) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569

ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า เปิดบ้านชนะอาร์เซนอล 3-0 / บุกไปชนะแมนฯ ยูไนเต็ด 3-2 / บุกไปชนะโคเวนทรี ซิตี้ 5-0 / เปิดบ้านเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 / บุกไปแพ้เชลซี 4-3

สถิติการพบกัน

ทั้งสองทีมพบกันไม่บ่อยนัก นี่คือผลการพบกันสี่นัดหลังสุดเท่าที่มีบันทึก เรียงจากล่าสุด

  • 14 มีนาคม 2569 : ซันเดอร์แลนด์ 0-1 ไบรท์ตัน
  • 20 ธันวาคม 2568 : ไบรท์ตัน 0-0 ซันเดอร์แลนด์
  • 19 กุมภาพันธ์ 2548 : ไบรท์ตัน 2-1 ซันเดอร์แลนด์
  • 30 ตุลาคม 2547 : ซันเดอร์แลนด์ 2-0 ไบรท์ตัน

ไบรท์ตันชนะ 2 ซันเดอร์แลนด์ชนะ 1 และเสมอ 1 โดยสองนัดในพรีเมียร์ลีกเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ไบรท์ตันบุกมาชนะถึงสเตเดียม ออฟ ไลต์ 1-0 ส่วนเกมเหย้าของไบรท์ตันเสมอกันไม่มีสกอร์

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดของทั้งสองทีม

ซันเดอร์แลนด์

4-2-3-1

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  • ผู้รักษาประตู โรบิน รูฟส์
  • กองหลัง นอร์ดี มูเกียเล่, ดายาน เมธาลี, เควิน ดันโซ่, แดน บัลลาร์ด
  • กองกลาง กรานิต ชาก้า, นิลสัน อังกุโล, โธมัส เมอนิเย่ร์, โนอาห์ ซาดิกี, เอนโซ่ เลอ เฟ
  • กองหน้า ไบรอัน โบรบบี้

ไบรท์ตัน

4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู บาร์ต เฟอร์บรุกเกน
  • กองหลัง ลูก้า วุชโควิช, เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู, โอลิวิเย่ร์ บอสกาลี, ปาสคาล สไตรก์
  • กองกลาง ดิเอโก้ โกเมซ, ปาสคาล กรอสส์, แม็กซิม เดอ คุยเปอร์, เชม่า อันเดรส, ยาซิน อายารี
  • กองหน้า ชาราลัมปอส คอสตูลาส

ทายผลบอล

ซันเดอร์แลนด์อยู่อันดับ 14 มี 4 คะแนน ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 นัดล่าสุดบุกไปแพ้แมนฯ ซิตี้ 5-3 ซึ่งแม้จะยิงได้ถึงสามลูกแต่ก็สะท้อนปัญหาเกมรับชัดเจน

ไบรท์ตันมาในฟอร์มที่ดีที่สุดทีมหนึ่งของลีก อยู่อันดับ 3 ด้วย 10 คะแนน ผลต่างประตู +11 ดีที่สุดในลีก และสองนัดหลังสุดในลีกถล่มโคเวนทรี ซิตี้ 5-0 กับเปิดบ้านชนะอาร์เซนอล 3-0

จุดที่พอให้เจ้าบ้านมีลุ้น คือสเตเดียม ออฟ ไลต์ เป็นสนามที่ไบรท์ตันเพิ่งมาชนะได้แค่ 1-0 เมื่อฤดูกาลที่แล้ว และซันเดอร์แลนด์ยังเก็บแต้มในบ้านจากเบรนท์ฟอร์ดมาได้ก่อนหน้านี้

ทายผล ซันเดอร์แลนด์ 1-2 ไบรท์ตัน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 13:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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