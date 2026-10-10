ดูบอลสด อิปสวิช ทาวน์ พบ ฟูแลม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 เสาร์ 10 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด อิปสวิช ทาวน์ พบ ฟูแลม ถ่ายทอดสด MONOMAX ระบบ 4K วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
อิปสวิช ทาวน์ เปิดพอร์ตแมน โร้ด รับมือ ฟูแลม ในศึกพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K
ฟอร์มล่าสุด อิปสวิช ทาวน์
อิปสวิช ทาวน์ มี 6 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 11 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 ผลต่างประตู -4) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า บุกไปแพ้เอฟเวอร์ตัน 1-0 / เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล 4-2 / บุกไปชนะคริสตัล พาเลซ 3-2 / เปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 2-0 / บุกไปแพ้แมนฯ ยูไนเต็ด 5-2
ฟอร์มล่าสุด ฟูแลม
ฟูแลม มี 2 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 19 ของตาราง (ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 3 ผลต่างประตู -3) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า เปิดบ้านเสมอแมนฯ ยูไนเต็ด 1-1 / บุกไปชนะเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3-2 / บุกไปเสมอลิเวอร์พูล 0-0 / เปิดบ้านแพ้คริสตัล พาเลซ 3-2 / บุกไปแพ้ซันเดอร์แลนด์ 1-0
สถิติการพบกัน
ผลการพบกันห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากล่าสุด
- 5 มกราคม 2568 : ฟูแลม 2-2 อิปสวิช ทาวน์
- 31 สิงหาคม 2567 : อิปสวิช ทาวน์ 1-1 ฟูแลม
- 1 พฤศจิกายน 2566 : อิปสวิช ทาวน์ 1-3 ฟูแลม
- 16 กันยายน 2563 : อิปสวิช ทาวน์ 0-1 ฟูแลม
- 2 มกราคม 2561 : ฟูแลม 4-1 อิปสวิช ทาวน์
ฟูแลมชนะ 3 เสมอ 2 อิปสวิช ทาวน์ ยังไม่เคยชนะในห้านัดหลังสุด โดยสองนัดที่พบกันในพรีเมียร์ลีกจบด้วยการเสมอทั้งคู่ ส่วนสามนัดที่ฟูแลมชนะเป็นเกมคาราบาว คัพ สองนัดและแชมเปียนชิปหนึ่งนัด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดของทั้งสองทีม
อิปสวิช ทาวน์
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู คริสเตียน วอลตัน
- กองหลัง อิสซ่า ดิยอป, ลีฟ เดวิส, อับดุล วัตตารา, ดาร่า โอเชีย
- กองกลาง ซาช่า ลูคิช, เอเซเกล ปาลาซิออส, อับดุล ฟาตาวู, แจ็ค คลาร์ก, ฆูลิโอ เอนซิโซ
- กองหน้า เอแมร์ซง
ฟูแลม
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู แบร์นด์ เลโน่
- กองหลัง ดาวิด อัฟเฟนกรูเบอร์, แอนโทนี่ โรบินสัน, ทิโมธี คาสตาญ, คัลวิน บาสซี่
- กองกลาง จอช คิง, เชีย ชาร์ลส์, อเล็กซ์ อิโวบี, ออสการ์ บ็อบบ์, ซานเดอร์ แบร์เก้
- กองหน้า กอนซาโล่ การ์เซีย
ทายผลบอล
อิปสวิช ทาวน์ อยู่อันดับ 11 มี 6 คะแนน ชนะ 2 แพ้ 3 ยังไม่เสมอใครเลย เป็นทีมที่ผลออกหัวออกก้อยชัดเจน นัดล่าสุดบุกไปแพ้เอฟเวอร์ตัน 1-0
ฟูแลมหนักกว่ามาก อยู่อันดับ 19 มีเพียง 2 คะแนน ยังไม่ชนะใครในลีกจาก 5 นัด เสมอ 2 แพ้ 3 แต่เพิ่งเปิดบ้านเสมอแมนฯ ยูไนเต็ด 1-1 และบุกไปเสมอลิเวอร์พูลแบบไม่เสียประตู
เกมนี้เตะที่พอร์ตแมน โร้ด และเป็นนัดที่ทั้งสองทีมต้องการสามแต้มพอกัน แต่สถิติการพบกันบอกว่าฟูแลมไม่เคยแพ้อิปสวิชมาห้านัดติด
ทายผล อิปสวิช ทาวน์ 2-1 ฟูแลม
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