ดูบอลสด เชลซี พบ บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 เสาร์ 10 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด เชลซี พบ บอร์นมัธ ถ่ายทอดสด MONOMAX ระบบ 4K วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
เชลซี เปิดสแตมฟอร์ด บริดจ์ รับมือ บอร์นมัธ ในศึกพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K
ฟอร์มล่าสุด เชลซี
เชลซี มี 7 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 10 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ผลต่างประตู -2) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า บุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด 3-0 / เปิดบ้านเสมอฮัลล์ ซิตี้ 2-2 / เปิดบ้านชนะลีดส์ ยูไนเต็ด 6-3 / บุกไปแพ้อาร์เซนอล 2-1 / เปิดบ้านชนะไบรท์ตัน 4-3
ฟอร์มล่าสุด บอร์นมัธ
บอร์นมัธ มี 3 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 17 ของตาราง (ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 2 ผลต่างประตู -2) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า เปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 1-0 / บุกไปชนะเรอัล โซเซียดัด 2-1 / เปิดบ้านเสมอเบรนท์ฟอร์ด 2-2 / เปิดบ้านชนะลินคอล์น ซิตี้ 4-0 / บุกไปเสมอนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-2
สถิติการพบกัน
ผลการพบกันห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุด
- 30 ธันวาคม 2568 : เชลซี 2-2 บอร์นมัธ
- 6 ธันวาคม 2568 : บอร์นมัธ 0-0 เชลซี
- 14 มกราคม 2568 : เชลซี 2-2 บอร์นมัธ
- 14 กันยายน 2567 : บอร์นมัธ 0-1 เชลซี
- 19 พฤษภาคม 2567 : เชลซี 2-1 บอร์นมัธ
เชลซีชนะ 2 เสมอ 3 บอร์นมัธยังไม่ชนะเลยในห้านัดหลังสุด แต่สามนัดล่าสุดจบด้วยการเสมอทั้งหมด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดของทั้งสองทีม
เชลซี
3-4-2-1
- ผู้รักษาประตู เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ
- กองหลัง เลวี่ โคลวิลล์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, เวสลีย์ โฟฟาน่า
- กองกลาง เปป ชาบาร์เรีย, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, เปโดร เนโต้, บาเลนติน บาร์โก้
- กองหน้า มอร์แกน โรเจอร์ส, แดนนี่ เวลเบ็ค, โคล พาลเมอร์
บอร์นมัธ
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู ยอร์เย่ เปโตรวิช
- กองหลัง อดัม สมิธ, เจมส์ ฮิลล์, อันโตนิโอ ซิลวา, อาเดรียง ทรูฟเฟิร์ต
- กองกลาง ไรอัน คริสตี้, มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์, ราหยัน, ไทเลอร์ อดัมส์, อเล็กซ์ สก็อตต์
- กองหน้า เอวานิลสัน
ทายผลบอล
เชลซีอยู่อันดับ 10 มี 7 คะแนน ผลต่างประตูติดลบ 2 และนัดล่าสุดบุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด 3-0 แบบไม่มีลุ้น
บอร์นมัธหนักกว่า อยู่อันดับ 17 มี 3 คะแนน ยังไม่ชนะใครในลีกเลยจาก 5 นัด เสมอ 3 แพ้ 2 แต่ก็ยังเก็บแต้มจากทีมอย่างนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด และเบรนท์ฟอร์ดมาได้
จุดที่ทำให้เกมนี้ไม่ง่ายสำหรับเจ้าบ้าน คือสามนัดหลังสุดที่สองทีมเจอกันจบด้วยการเสมอทั้งหมด และบอร์นมัธเป็นทีมที่เสมอบ่อยที่สุดทีมหนึ่งของลีกฤดูกาลนี้
ทายผล เชลซี 2-1 บอร์นมัธ
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