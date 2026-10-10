ดูบอลสด เชลซี พบ บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 เสาร์ 10 ตุลาคม 2569

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 13:00 น.
ภาพปกพรีวิว เชลซี พบ บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6

ดูบอลสด เชลซี พบ บอร์นมัธ ถ่ายทอดสด MONOMAX ระบบ 4K วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

เชลซี เปิดสแตมฟอร์ด บริดจ์ รับมือ บอร์นมัธ ในศึกพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K

ฟอร์มล่าสุด เชลซี

เชลซี มี 7 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 10 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ผลต่างประตู -2) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569

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ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า บุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด 3-0 / เปิดบ้านเสมอฮัลล์ ซิตี้ 2-2 / เปิดบ้านชนะลีดส์ ยูไนเต็ด 6-3 / บุกไปแพ้อาร์เซนอล 2-1 / เปิดบ้านชนะไบรท์ตัน 4-3

ฟอร์มล่าสุด บอร์นมัธ

บอร์นมัธ มี 3 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 17 ของตาราง (ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 2 ผลต่างประตู -2) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569

ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า เปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 1-0 / บุกไปชนะเรอัล โซเซียดัด 2-1 / เปิดบ้านเสมอเบรนท์ฟอร์ด 2-2 / เปิดบ้านชนะลินคอล์น ซิตี้ 4-0 / บุกไปเสมอนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-2

สถิติการพบกัน

ผลการพบกันห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุด

  • 30 ธันวาคม 2568 : เชลซี 2-2 บอร์นมัธ
  • 6 ธันวาคม 2568 : บอร์นมัธ 0-0 เชลซี
  • 14 มกราคม 2568 : เชลซี 2-2 บอร์นมัธ
  • 14 กันยายน 2567 : บอร์นมัธ 0-1 เชลซี
  • 19 พฤษภาคม 2567 : เชลซี 2-1 บอร์นมัธ

เชลซีชนะ 2 เสมอ 3 บอร์นมัธยังไม่ชนะเลยในห้านัดหลังสุด แต่สามนัดล่าสุดจบด้วยการเสมอทั้งหมด

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดของทั้งสองทีม

เชลซี

3-4-2-1

  • ผู้รักษาประตู เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ
  • กองหลัง เลวี่ โคลวิลล์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, เวสลีย์ โฟฟาน่า
  • กองกลาง เปป ชาบาร์เรีย, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, เปโดร เนโต้, บาเลนติน บาร์โก้
  • กองหน้า มอร์แกน โรเจอร์ส, แดนนี่ เวลเบ็ค, โคล พาลเมอร์

บอร์นมัธ

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4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู ยอร์เย่ เปโตรวิช
  • กองหลัง อดัม สมิธ, เจมส์ ฮิลล์, อันโตนิโอ ซิลวา, อาเดรียง ทรูฟเฟิร์ต
  • กองกลาง ไรอัน คริสตี้, มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์, ราหยัน, ไทเลอร์ อดัมส์, อเล็กซ์ สก็อตต์
  • กองหน้า เอวานิลสัน

ทายผลบอล

เชลซีอยู่อันดับ 10 มี 7 คะแนน ผลต่างประตูติดลบ 2 และนัดล่าสุดบุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด 3-0 แบบไม่มีลุ้น

บอร์นมัธหนักกว่า อยู่อันดับ 17 มี 3 คะแนน ยังไม่ชนะใครในลีกเลยจาก 5 นัด เสมอ 3 แพ้ 2 แต่ก็ยังเก็บแต้มจากทีมอย่างนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด และเบรนท์ฟอร์ดมาได้

จุดที่ทำให้เกมนี้ไม่ง่ายสำหรับเจ้าบ้าน คือสามนัดหลังสุดที่สองทีมเจอกันจบด้วยการเสมอทั้งหมด และบอร์นมัธเป็นทีมที่เสมอบ่อยที่สุดทีมหนึ่งของลีกฤดูกาลนี้

ทายผล เชลซี 2-1 บอร์นมัธ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 13:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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