ดูบอลสด แอสตัน วิลลา พบ เบรนท์ฟอร์ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 เสาร์ 10 ตุลาคม 2569

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 13:00 น.
ภาพปกพรีวิว แอสตัน วิลลา พบ เบรนท์ฟอร์ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6

ดูบอลสด แอสตัน วิลลา พบ เบรนท์ฟอร์ด ถ่ายทอดสด MONOMAX ระบบ 4K วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

แอสตัน วิลลา เปิดวิลลา พาร์ค รับมือ เบรนท์ฟอร์ด ในศึกพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K

ฟอร์มล่าสุด แอสตัน วิลลา

แอสตัน วิลลา มี 4 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 16 ของตาราง (ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ผลต่างประตู -5) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569

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ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า บุกไปชนะท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 3-2 / บุกไปชนะโคเวนทรี ซิตี้ 3-1 / เปิดบ้านแพ้น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-1 / บุกไปชนะคลับ บรูช 3-2 / บุกไปเสมอฮัลล์ ซิตี้ 0-0

ฟอร์มล่าสุด เบรนท์ฟอร์ด

เบรนท์ฟอร์ด มี 9 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 4 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 0 ผลต่างประตู +6) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569

ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า เปิดบ้านชนะเชลซี 3-0 / บุกไปชนะเรดดิง 2-1 / บุกไปเสมอบอร์นมัธ 2-2 / เปิดบ้านเสมอซันเดอร์แลนด์ 1-1 / บุกไปเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1

สถิติการพบกัน

ผลการพบกันห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากล่าสุด

  • 1 กุมภาพันธ์ 2569 : แอสตัน วิลลา 0-1 เบรนท์ฟอร์ด
  • 16 กันยายน 2568 : เบรนท์ฟอร์ด 1-1 แอสตัน วิลลา
  • 23 สิงหาคม 2568 : เบรนท์ฟอร์ด 1-0 แอสตัน วิลลา
  • 8 มีนาคม 2568 : เบรนท์ฟอร์ด 0-1 แอสตัน วิลลา
  • 4 ธันวาคม 2567 : แอสตัน วิลลา 3-1 เบรนท์ฟอร์ด

เบรนท์ฟอร์ดชนะ 2 แอสตัน วิลลา ชนะ 2 และเสมอ 1 โดยนัดที่เสมอเป็นเกมคาราบาว คัพ เมื่อเดือนกันยายน 2568 ส่วนนัดล่าสุดในลีก เบรนท์ฟอร์ดบุกมาชนะถึงวิลลา พาร์ค 1-0

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดของทั้งสองทีม

แอสตัน วิลลา

4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู ไซออน ซูซูกิ
  • กองหลัง แอรอน วาน-บิสซาก้า, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, มัตเตโอ รุจเจรี, ไทโรน มิงส์
  • กองกลาง โยฮัน มันซัมบี, บูบาการ์ กามาร่า, ชูเอา โกเมส, เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย, จอห์น แม็คกินน์
  • กองหน้า นิโกลาส์ แจ็คสัน

เบรนท์ฟอร์ด

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4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู คีวิน เคลเลเฮอร์
  • กองหลัง คีน ลูอิส-พอตเตอร์, คริสตอฟเฟอร์ อาเยร์, ยานนิค ชูสเตอร์, ไมเคิล คาโยเด
  • กองกลาง เควิน ชาเด, เยฮอร์ ยาร์โมลยุค, มิคเคล แดมส์การ์ด, วิตาลี ยาเนลท์, เจย์ดอน แอนโทนี่
  • กองหน้า อิกอร์ ชิอาโก้

ทายผลบอล

แอสตัน วิลลา ออกสตาร์ตฤดูกาลได้แย่ อยู่อันดับ 16 มีเพียง 4 คะแนนจาก 5 นัด ชนะนัดเดียวและเสียประตูมากกว่ายิงได้ถึง 5 ลูก แต่ฟอร์มรวมทุกรายการดีกว่าที่ตารางบอก เพราะชนะสามนัดรวดนอกลีก และนัดล่าสุดบุกไปชนะท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 3-2

เบรนท์ฟอร์ดยังไม่แพ้ใครในลีก เก็บ 9 คะแนน อยู่อันดับ 4 ผลต่างประตู +6 ดีเป็นอันดับสามของลีก และนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเชลซี 3-0

เกมนี้เตะที่วิลลา พาร์ค ซึ่งเป็นสนามที่เบรนท์ฟอร์ดบุกมาชนะมาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และด้วยฟอร์มในลีกที่ต่างกันชัดเจน ทีมเยือนน่าจะได้เปรียบ

ทายผล แอสตัน วิลลา 1-2 เบรนท์ฟอร์ด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ต.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2569 13:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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