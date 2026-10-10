ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 เสาร์ 10 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด ถ่ายทอดสด MONOMAX ระบบ 4K วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย วิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
อาร์เซนอล เปิดเอมิเรตส์ สเตเดียม รับมือ ลีดส์ ยูไนเต็ด ในศึกพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 เวลา 12.30 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับ 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K
ฟอร์มล่าสุด อาร์เซนอล
อาร์เซนอล มี 12 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 2 ของตาราง (ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 ผลต่างประตู +4) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า บุกไปแพ้ไบรท์ตัน 3-0 / บุกไปชนะอิปสวิช ทาวน์ 4-2 / บุกไปชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0 / บุกไปชนะนาโปลี 1-0 / เปิดบ้านชนะเชลซี 2-1
ฟอร์มล่าสุด ลีดส์ ยูไนเต็ด
ลีดส์ ยูไนเต็ด มี 9 คะแนนจาก 5 นัด อยู่อันดับ 5 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 0 ผลต่างประตู +4) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า เปิดบ้านเสมอคริสตัล พาเลซ 0-0 / เปิดบ้านชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 4-1 / บุกไปแพ้เชลซี 6-3 / บุกไปเสมอไบรท์ตัน 1-1 / เปิดบ้านเสมอเบรนท์ฟอร์ด 1-1
สถิติการพบกัน
ผลการพบกันห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุด
- 31 มกราคม 2569 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-4 อาร์เซนอล
- 23 สิงหาคม 2568 : อาร์เซนอล 5-0 ลีดส์ ยูไนเต็ด
- 1 เมษายน 2566 : อาร์เซนอล 4-1 ลีดส์ ยูไนเต็ด
- 16 ตุลาคม 2565 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-1 อาร์เซนอล
- 8 พฤษภาคม 2565 : อาร์เซนอล 2-1 ลีดส์ ยูไนเต็ด
อาร์เซนอลชนะทั้งห้านัด ยิงรวม 16 ประตู เสียเพียง 2 ประตู และสองนัดหลังสุดชนะขาดทั้งคู่
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู ดาบิด รายา
- กองหลัง ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่, เอซรี คอนซ่า, กาเบรียล มากัลไญส์, ยูร์เรียน ทิมเบอร์
- กองกลาง มาร์ติน โอเดการ์ด, คริสตอส โซลิส, เดแคลน ไรซ์, บรูโน่ กีมาไรส์, บูกาโย่ ซาก้า
- กองหน้า ไค ฮาแวร์ตซ์
ลีดส์ ยูไนเต็ด
3-4-2-1
- ผู้รักษาประตู เจมส์ แทรฟฟอร์ด
- กองหลัง ทาริค มูฮาเรโมวิช, นิโก้ เอลเวดี, เจมส์ จัสติน
- กองกลาง อาโอะ ทานากะ, อีธาน อัมปาดู, เจย์เดน โบเกิล, กาเบรียล กุดมุนด์สสัน
- กองหน้า โดมินิค คาลเวิร์ต-เลวิน, โนอาห์ โอกาฟอร์, อันตัน ชตัค
ทายผลบอล
อาร์เซนอลอยู่อันดับ 2 ด้วย 12 คะแนน แต่เพิ่งบุกไปแพ้ไบรท์ตัน 3-0 ซึ่งเป็นนัดที่แพ้นัดแรกของฤดูกาลในลีก ก่อนพักทีมชาติ
ลีดส์ ยูไนเต็ด ไม่แพ้ใครในลีกเลย เก็บ 9 คะแนนจากชนะ 2 เสมอ 3 ผลต่างประตู +4 เท่ากับอาร์เซนอล และเพิ่งเปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 4-1 แต่จุดอ่อนคือเสมอมากเกินไป
สถิติการพบกันเอียงไปทางอาร์เซนอลแบบไม่มีข้อกังขา ชนะรวดห้านัดหลังสุดและยิงได้เฉลี่ยกว่าสามประตูต่อนัด ขณะที่เกมนี้เตะที่เอมิเรตส์ สเตเดียม ซึ่งลีดส์ไม่เคยเก็บแต้มได้เลยในห้าครั้งหลัง
ทายผล อาร์เซนอล 2-1 ลีดส์ ยูไนเต็ด
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