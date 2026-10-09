จารย์เก๋ อินฟลูฯ คนดัง สู้ไม่ถอย รักษามะเร็งระยะ 4 ก้อนเนื้อยุบ-ค่ามะเร็งลด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 10:48 น.
จารย์เก๋ พารวย อัปเดตอาการมะเร็งตับระยะ 4

จารย์เก๋ อินฟลูฯ คนดัง เผยข่าวดีหลังรักษามะเร็งตับระยะ 4 ก้อนเนื้อยุบ-ค่ามะเร็งลดต่อเนื่อง ล่าสุดกำลังใจดี ขอบคุณทีมแพทย์และแฟนคลับส่งกำลังใจ 

ถือเป็นข่าวดีที่ทำเอาแฟนคลับใจชื้นขึ้นมาทันที หลัง จารย์เก๋ อินฟลูเอนเซอร์สายฮาชื่อดัง ออกมาอัปเดตอาการป่วยโรคมะเร็งตับระยะที่ 4 ล่าสุดพบว่าก้อนเนื้อและค่ามะเร็งลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากเข้ารับการรักษาด้วยยามุ่งเป้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 จารย์เก๋สร้างความตกใจให้กับผู้ติดตาม หลังประกาศข่าวร้ายว่าตรวจพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ถึง 15 เซนติเมตรที่ตับ และเชื้อมะเร็งได้ลุกลามไปยังปอดแล้ว เจ้าตัวยอมรับว่าวินาทีที่ทราบผลตรวจรู้สึกใจสลายและร้องไห้ออกมา เพราะเป็นเรื่องของความเป็นความตาย แต่ก็พยายามดึงสติกลับมาอย่างรวดเร็ว พร้อมบอกตัวเองว่าต้องลุกขึ้นสู้ เพราะหากไม่สู้ก็คือตาย

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หลังจากรักษาตัวต่อเนื่องร่วมกับการประเมินอาการและวางแผนการรักษาอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ ทำให้ร่างกายตอบสนองต่อการรักษาเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ก้อนเนื้อมีขนาดลดลงจาก 15 เซนติเมตร เหลือ 13 เซนติเมตร ต่อมา 5 สิงหาคม 2569 ค่ามะเร็งลดลงจาก 120,000 เหลือ 28,000

จากนั้น 3 กันยายน 2569 ค่ามะเร็งลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 28,000 เหลือ 1,150 ล่าสุดมีข่าวดีให้แฟน ๆ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ค่ามะเร็งลดลงจาก 1,050 เหลือเพียง 142

จารย์เก๋ได้ออกมาแจ้งข่าวดีนี้ให้แฟน ๆ ทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณทีมแพทย์ที่ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งมาให้อย่างล้นหลามเสมอมา

ก่อนหน้านี้ อินฟลูเอนเซอร์คนดังเคยฝากข้อคิดถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งคนอื่น ๆ รวมถึงคนที่เพิ่งทราบว่าตัวเองป่วยว่า สิ่งสำคัญอันดับแรกคือต้องมีสติ มีกัลยาณมิตรและครอบครัวคอยซัพพอร์ต จิตใจต้องเข้มแข็ง รักและดูแลตัวเองให้มาก พร้อมย้ำเตือนให้ทุกคนหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ เพราะตัวเขาเองก็ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยจนกระทั่งล้มป่วยและต้องเผชิญกับโรคร้ายในครั้งนี้

จารย์เก๋ ป่วยมะเร็งตับ
ภาพจาก Facebook : Kaekae Nattaphol

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 10:48 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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