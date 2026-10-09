โน้ต อดีตผจก. รับนัด พลอย เฌอมาลย์ ท้าพูดความจริงในโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย ประกาศรอ
โน้ต อดีตผจก. รับนัด พลอย เฌอมาลย์ ลั่น พร้อมเสมอ หลังโดนท้าพิสูจน์ความจริงในโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย ประกาศรอ
หลังจากเมื่อวานนี้ (8 ต.ค. 69) โน้ต อดีตผู้จัดการ ออกมาประกาศชัยชนะ หลังศาลพิพากษายกฟ้องคดีฉ้อโกงทั้งแพ่งและอาญา ซึ่งทางด้าน พลอย เฌอมาลย์ ก็เคลื่อนไหวตอบกลับในทันที พร้อมท้าพิสูจน์ความจริงที่มีเพียงหนึ่งเดียวในรายการโหนกระแส ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ศาลยกฟ้อง โน้ต อดีตผจก. ทั้งแพ่ง-อาญา คดีฉ้อโกง พลอย เฌอมาลย์ ท้าออก โหนกระแสโฆษณา
ล่าสุด โน้ต อดีตผู้จัดการ ก็แชร์โพสต์ข่าวจากสำนักข่าวมาดามเม้าท์ลงในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุข้อความประกอบภาพว่า “ยินดีรับนัดนะคะ พร้อมเสมอค่ะ”
ขณะเดียวกัน หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการโหนกระแส ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ พลอย เฌอมาลย์ ระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “รอนะ (อีโมจิยิ้มยิงฟัน)” งานนี้คงต้องรอจับตาแล้วว่าดาราตัวแม่จะได้มานั่งอยู่ในรายการดังหรือเปล่า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลยกฟ้อง โน้ต อดีตผจก. ทั้งแพ่ง-อาญา คดีฉ้อโกง พลอย เฌอมาลย์ ท้าออก โหนกระแส
- น้ำตาซึม พลอย เฌอมาลย์ นิยามเพื่อนแท้ ต้องให้เกียรติ-จริงใจ เติบโตอย่างงดงาม
- มรสุมตีคู่ พลอย เฌอมาลย์ เปิดใจ มะเร็งเต้านม-ซึมเศร้า ถึงขั้น เข้า รพ.จิตเวช
อ้างอิงจาก : IG charcri, chermarn