ชาวบ้านเฮ! เพจดัง จ.ลพบุรี โพสต์ต้อนรับ “เสฏฐวุฒิ” นายอำเภอลำสนธิคนใหม่
ชาวบ้านเฮ! เพจดัง จ.ลพบุรี โพสต์ยินดีต้อนรับ “เสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ” ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอลำสนธิคนใหม่ ชาวเน็ตร่วมยินดีเพียบ
จากกรณีที่ กรมการปกครอง มีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง โดยนายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ ให้ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิ จ.ลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป หลังจากก่อนหน้ามีคำสั่งให้ไปช่วยราชการกรมการปกครองเป็นเวลา 1 เดือนนั้น
ล่าสุุด (9 ต.ค.) เพจเฟซบุ๊ก เรารัก”ลพบุรี” ได้โพสต์ภาพนายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอลำสนธิ จ.ลพบุรี พร้อมข้อความระบุว่า “ยินดีต้อนรับสู่เมืองลพบุรี ลพบุรี ได้นายอำเภอฝีมือดี”
จากโพสต์ดังกล่าวได้มีผู้คนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ จ.ลพบุรี ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า “ยินดีต้อนรับนายอำเภอสู่เมืองละโว้ธานี” , “เป็นคนปราจีนบุรีแต่มาอาศัยอยู่ลพบุรีได้ 19 ปีแล้วค่ะ ยินดีต้อนรับนายอำเภอสู่จังหวัดลพบุรีค่ะ ถึงไม่ได้อยู่ลำสนธิแต่ก็ยินดีมากค่ะ” , “ลพบุรีได้นายอำเภอฝีมือดี และคนดีไปช่วยพัฒนาแล้วค่ะ ทองคำต่อให้โดนไฟไหม้สุดท้ายก็คือทองคำค่ะ
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