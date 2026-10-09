แม่ภัทร ตาสว่างฟังคลิปเสียง เคยคิดลูกกราบขอโทษเพราะสำนึกผิด ยันดำเนินคดีถึงที่สุด
แม่ภัทร ช็อกคลิปเสียง ‘ลูกเบนซ์’ ปัดรับตัวกลับบ้าน อ้างไม่ปลอดภัย-ขอเวลาหาศูนย์ดูแลฯ ใหม่ ลั่น ภาพมันฟ้อง เคยคิดลูกสำนึกผิด วันนี้เชื่อแล้วลูกคิดผิดที่ปล่อยแม่รอดออกมา
ความคืบหน้ากรณี “แม่ภัทร” เดินทางเข้าแจ้งความที่ สน.วังทองหลาง พร้อมนำเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้จุดเกิดเหตุบริเวณบ้านและโรงงาน เพื่อเอาผิดกลุ่มบุคคลที่บุกเข้ามาจับตัวเธอไปกักขังไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใน จ.กาญจนบุรี ล่าสุดหลังจบรายการโหนกระแส แม่ภัทรได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้ง
ตอนนี้สภาพจิตใจแม่ภัทรดีขึ้นตามลำดับ เพราะมีคนเข้าใจและได้พูดความจริงทั้งหมดออกไป การตัดสินใจออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมาก เธอรู้ดีว่าต้องเจอเผชิญกับแรงกดดันและสร้างความเดือดร้อนให้กลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้
แม่ภัทร เผยว่า “สภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้น ต้องเข้มแข็ง เพราะมีคนที่เข้าใจเรา ขอกำลังใจเรื่องความกดดัน การที่แม่มาเปิดเผยเรื่องนี้ต้องเดือดร้อนอยู่แล้วถูกไหม เพราะมีคนเสียผลประโยชน์เยอะ เปิดมา 20 ปีไม่มีใครกล้าแต่แม่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ต้องรวบรวมความกล้ามาก
ณ วันนี้ถ้าคุณบอกว่าแม่เคยทำอะไรไว้ คุณไปดำเนินการตามกฏหมายเลย ถ้าไม่มีหลักฐานไม่ใช่เรื่องจริง คุณเตรียมนะ แม่ฟ้องกลับนะ
แม่รู้สึกดีใจมากที่ช่วยคนในศูนย์ดูแลฯ ออกมาได้ ทุกคนรอดมาได้แล้ว แม้กระทั่งทางฝั่งผู้ดำเนินกิจการก็ยอมรับแล้วว่าทำผิดจริง เรายิ่งดีใจที่สังคมได้เห็นว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้จริง ๆ”
ส่วนความสัมพันธ์กับ “เบนซ์” ลูกชาย แม่ภัทรระบุว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อกลับมา ก่อนหน้านี้ภาพที่ลูกชายมาคุกเข่าร้องไห้สวมกอด เธอเคยคิดว่าลูกสำนึกผิดจริง ๆ แต่หลังจากได้ฟังคลิปเสียงในรายการโหนกระแสวันนี้ ทำให้เธอตัดสินใจเชื่อข้อสันนิษฐานที่สองของ เอกภพ สายไหมต้องรอด ที่บอกว่า ลูกชายคิดผิดที่ปล่อยแม่ให้ออกมา
“ภาพมันฟ้อง ตอนที่เขามากราบขอโทษรู้สึกว่าเขาสำนึกผิดและรู้สึกตัวแล้ว ลูกรู้แล้วว่าเขาทำผิด แต่ตอนนี้อย่างที่คุณเอก สายไหมต้องรอดบอก คือ 1.เขาสำนึกผิด หรือ 2. เขาคิดผิดที่ปล่อยแม่ออกมา แม่เชื่อข้อสอง”
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