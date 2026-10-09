สาเหตุ ผู้กำกับยอดฝีมือ จากไปวัย 67 สู้โรคมะเร็งมานาน ปิดตำนานคนทำหนัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 09:24 น.
โชชอลฮยอน ผู้กำกับ The King's Letters เสียชีวิตวัย 67 ปี

สุดเศร้า โชชอลฮยอน ผู้กำกับมือดีเสียชีวิตในวัย 67 ปี หลังสู้กับโรคมะเร็งท่อน้ำดีนาน 8 เดือน ทิ้งผลงานคุณภาพคู่วงการบันเทิง

วงการภาพยนตร์เกาหลีใต้ต้องสูญเสียบุคลากรคนสำคัญ “โชชอลฮยอน” ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง The King’s Letters เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 67 ปี หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งท่อน้ำดี

ครอบครัวและแหล่งข่าวในวงการภาพยนตร์เปิดเผยว่า เขาจากไปอย่างสงบในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ก่อนหน้านี้แพทย์ตรวจพบว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และเข้ารับการรักษามาตลอดระยะเวลาประมาณ 8 เดือน

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สำหรับ โชชอลฮยอน เกิดเมื่อปี 2502 โลดแล่นอยู่ในวงการภาพยนตร์เกาหลีมานานกว่า 30 ปี ผ่านงานเบื้องหลังมาอย่างโชกโชน ทั้งการพัฒนาโปรเจกต์ การอำนวยการสร้าง และการเขียนบท เขาทำงานใกล้ชิดกับผู้กำกับ “อีจุนอิก” มาหลายปี มีส่วนร่วมสำคัญในภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น Once Upon a Time in a Battlefield (ปี 2546), Blades of Blood (ปี 2553) และ Battlefield Heroes (ปี 2554) รวมถึงรับหน้าที่เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง The Throne (ปี 2558) ที่นำแสดงโดย ซงคังโฮ และ ยูอาอิน

นอกจากนี้ยังเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับภาพยนตร์อย่าง Hi Dharma 2: Showdown in Seoul (ปี 2547), The Happy Life (ปี 2550) และ Sunny (ปี 2551) ล้วนเป็นผลงานที่ฝากความประทับใจไว้ในวงการ

หลังจากทำงานเบื้องหลังมาค่อนชีวิต เขาตัดสินใจรับความท้าทายใหม่ด้วยการนั่งแท่นผู้กำกับครั้งแรกในวัย 60 ปี กับผลงานเรื่อง The King’s Letters เมื่อปี 2562 ภาพยนตร์แนวย้อนยุคที่บอกเล่าเรื่องราวการประดิษฐ์อักษรฮุนมินจองอึม (ฮันกึล) ของพระเจ้าเซจง นำแสดงโดย ซงคังโฮ รับบท พระเจ้าเซจง, พัคแฮอิล รับบท พระชินมี และ จอนมีซอน รับบท พระมเหสีโซฮอน

ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นที่จดจำในฐานะผลงานชิ้นสุดท้ายของนักแสดงหญิง “จอนมีซอน” ซึ่งเสียชีวิตในเดือนมิถุนายน 2562 เพียงหนึ่งเดือนก่อนหนังเข้าฉาย ในงานรอบปฐมทัศน์ โชชอลฮยอนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อพูดถึงรำลึกถึงเธอจนไม่สามารถพูดต่อได้ ต่อมาจอนมีซอนได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องนี้ในงาน Korea Film Producers Association Awards ประจำปี 2562

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อย่างไรก็ตาม เมื่อ The King’s Letters เข้าฉาย กลับมีกระแสวิจารณ์เรื่องการบิดเบือนประวัติศาสตร์ เนื่องจากเนื้อหาไปให้น้ำหนักกับบทบาทของพระชินมีในการคิดค้นอักษรฮันกึล ส่งผลให้ทำรายได้ไม่เข้าเป้านัก โดยมียอดผู้ชมประมาณ 960,000 คน

ในเวลานั้น โชชอลฮยอนออกมาชี้แจงว่าตนเองไม่มีเจตนาลบหลู่พระเจ้าเซจงแม้แต่น้อย เพียงแค่อยากนำเสนอความยิ่งใหญ่และความยากลำบากในการประดิษฐ์อักษรฮันกึล พร้อมแสดงความเสียใจที่สื่อสารความตั้งใจจริงผ่านภาพยนตร์ออกมาได้ไม่ชัดเจนพอ

ตลอดชีวิตของโชชอลฮยอน ผู้กำกับคนดังถ่ายทอดความสนใจในภาพยนตร์และประวัติศาสตร์ผ่านผลงานมากมาย น่าเสียดายที่เขาจากไปเพียง 7 ปีหลังจากก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำกับ

ทั้งนี้ พิธีศพจัดขึ้นที่ห้อง 303 ของสถานที่จัดพิธีศพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกาหลีอันอาม โดยจะมีพิธีเคลื่อนศพในเวลา 07.00 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม และจะนำร่างไปประกอบพิธีที่สวนอนุสรณ์สถานโซล (Seoul Memorial Park) เพื่อเป็นที่พักพิงสุดท้าย

ข้อมูลจาก : sportschosun

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 09:24 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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