ปล่อยตัว จ่าพิชิต-ดร.วิน-ศตพร คดีโกงสอบท้องถิ่น เหตุ ป.ป.ช. ส่งฟ้องไม่ทัน
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ปล่อยตัว จ่าพิชิต-ดร.วิน-ศตพร ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่น หลังครบกำหนดฝากขัง เหตุ ป.ป.ช. ส่งฟ้องไม่ทัน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีรายงานว่า เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ปล่อยตัว จ่าพิชิต-ดร.วิน-ศตพร ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบเข้ารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ออกจากเรือนจำ หลังจากควบคุมตัวผู้ต้องหาครบกำหนดฝากขังสูงสุด 7 ผัด รวมระยะเวลา 84 วัน นับตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ตามระเบียบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่วนสาเหตุเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการสอบสวนคดีไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสรุปสำนวนส่งให้อัยการสูงสุด (อสส.) ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทันตามกรอบกฎหมาย เรือนจำจึงต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมดโดยไม่มีการวางหลักทรัพย์ประกันตัว
ดร.วิน ธนพชรโภคิน ได้เผยกับสำนักข่าว Next News ยืนยันว่าหากเดินทางไปทำธุระที่ใดจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าและจะไม่หลบหนีอย่างแน่นอน ดร.วินยอมรับว่าเป็นผู้รับแฟลชไดรฟ์รายชื่อผู้สมัครเพื่อแก้ไขคะแนนนำไปส่งให้ จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม จริง โดยรับแฟลชไดรฟ์มาจาก 2 แหล่งคือ
นายเรืองเดช ศิริกิจ อดีตผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.)
ดร.วินระบุถึงความผิดปกติของข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ โดยอ้างจากคำพูดของ จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม ระหว่างถูกคุมขังว่าแฟลชไดรฟ์ที่ได้รับมานั้นมีการปรับแก้ข้อมูลไปแล้วบางส่วน เมื่อถูกสอบถามถึงความเชื่อมโยงถึงระดับรัฐมนตรี ดร.วินปฏิเสธการให้รายละเอียดเชิงลึก พร้อมชี้แจงว่าสถานะการทำงานของตนเองอยู่ในระดับผู้ประสานงานเท่านั้น จึงรับรู้เพียงแค่ชื่อและรหัสประจำตัวสอบของผู้สมัคร
หลังถูกปล่อยตัวแล้ว ดร.วินเตรียมเดินทางไปพบปะครอบครัวและเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดระหว่างถูกคุมขัง ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการผ่าตัดก่อนหน้านี้ ดร.วินเตรียมประสานงานกับ ป.ป.ช. เพื่อขอเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมตามที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้ และพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงในคดีนี้ในเร็ววัน
กองบังคับการปราบปรามปฏิเสธการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีทุจริตสอบดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจให้เหตุผลชี้แจงว่าสำนวนคดีทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว การให้สัมภาษณ์หรือเปิดเผยข้อมูลอาจเข้าข่ายการก้าวก่ายการทำหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน
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