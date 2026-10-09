อ.เบียร์-ขวัญ แฉใคร? หลอกโอนเงินช่วยน้ำท่วม สุดท้ายโผล่คลิปเที่ยวผับสุดเหวี่ยง
อ.เบียร์ คนตื่นธรรม – ขวัญ อุษามณี แฉใคร? โดนหลอกโอนเงินช่วยน้ำท่วมหลักแสน สุดท้ายคนขอรับบริจาคโป๊ะแตก หลุดคลิปเที่ยวผับสุดเหวี่ยง
กลายเป็นประเด็นที่คนในสังคมกำลังจับตามอง และพยายามตามหาว่าบุคคลนี้คือใคร เมื่อ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม เชิญ ขวัญ อุษามณี มาร่วมไลฟ์สด โดยระหว่างนั้นมีการพูดคุยเรื่องการจำนวนเงินที่โอนไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
อ.เบียร์ เผยว่า เคยเตือนขวัญแล้วเกี่ยวกับยอดเงินช่วยเหลือ แต่นางเอกสาวไม่ฟัง ด้วยความใจบุญอยากช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมให้ถึงที่สุดก็เลยยังโอนเงินไปช่วย จากนั้นอาจารย์เบียร์จึงเล่าความจริงให้ ขวัญ อุษามณีฟัง ว่า คนที่รับเงินบริจาคอ้างว่าเอาไปช่วยเหลือน้ำท่วม แท้จริงคือเขานำเอาเงินที่ทั้งขวัญ และอ.เบียร์ โอนไปนั้น เอาไปเที่ยวสถานบันเทิงแบบสนุกสุดเหวี่ยง แถมยังมีคลิปหลักฐานมัดตัวด้วย
ต่อมาทางทีมงานยังได้เล่าเสริมอีกว่า ในช่วงเช้าบุคคลดังกล่าวปรากฎตัวในสภาพอิดโรยมายืนทำกับข้าว แถมยังติดต่อหาทีมงานเพื่อขอเงินบริจาคเพิ่ม ซึ่งอ.เบียร์ โดนบุคคลนี้หลอกเงินไปร่วมแสนบาทเลยทีเดียว โดยหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์คาดเดาว่าบุคคลดังกล่าวที่ อ.เบียร์ และ ขวัญ แฉว่าโดนหลอกนั้น คือใครกัน
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อ้างอิงจาก : TikTok @cinjang6