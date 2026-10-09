เด้งแล้ว! ผอ.ศบส.5 เข้าส่วนกลางทันที เซ่นปมศูนย์ผู้สูงอายุกรงเหล็ก กาญจนบุรี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 09:01 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 09:16 น.
เด้งแล้ว! ผอ.ศบส.5 เข้าส่วนกลางทันที เซ่นปมศูนย์ผู้สูงอายุกรงเหล็ก กาญจนบุรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2569 นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) มีคำสั่งย้ายผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 (ศบส.5) ไปปฏิบัติงานที่ส่วนกลางของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีผลทันที ระหว่างรอการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดกาญจนบุรี

คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายพัฒนาได้กำชับให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า หากผลการตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการละเว้น พร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรก

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ขณะเดียวกัน นายสมศักดิ์ กรีชัย รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ลงนามในคำสั่งย้าย ผอ.ศบส.5 เข้าปฏิบัติงานที่ส่วนกลางแล้ว โดยเจ้าตัวเดินทางเข้ารายงานตัวเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวทั้งหมด โดยคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

ย้อนปม ผอ.ศบส.5 ถูกตั้งคำถาม หลังพบกรงเหล็กในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ก่อนหน้านี้ นางนัยนา หาญธนะสุกิจ ผู้อำนวยการ ศบส.5 ถูกตั้งคำถามถึงการกำกับดูแลศูนย์โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หลังตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ พบห้องพักติดลูกกรงเหล็กที่สามารถล็อกจากภายนอก เตียงนอนที่ดัดแปลงเป็นกรงเหล็กครอบผู้ป่วย รวมถึงลวดหนามที่ติดตั้งตามบริเวณต่าง ๆ ของสถานที่

ระหว่างรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นางนัยนาชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่เคยเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตประมาณ 1,600 ตารางเมตร และเคยพบห้องลูกกรงสีเขียว ซึ่งผู้ประกอบการอธิบายว่าใช้แยกผู้ป่วยที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทกันเป็นการชั่วคราว แต่ไม่เคยพบเตียงกรงเหล็กและลวดหนามตามที่ปรากฏเป็นข่าว

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เมื่อถูกถามถึงการใช้พื้นที่นอกเหนือจากส่วนที่ได้รับอนุญาต นางนัยนายอมรับว่า เจ้าหน้าที่เคยแจ้งผู้ประกอบการไม่ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวรับผู้ป่วย แต่เป็นการแจ้งด้วยวาจา ไม่ได้ออกหนังสือคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

ต่อมาวันที่ 8 ตุลาคม เจแปน ลูกชายเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้ชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสว่า กรงเหล็กและลวดหนามบางส่วนติดตั้งอยู่ภายในพื้นที่ 1,600 ตารางเมตรที่ได้รับอนุญาต พร้อมอ้างว่าเจ้าหน้าที่เคยเข้าตรวจสอบสถานที่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 จึงควรพบเห็นสิ่งก่อสร้างดังกล่าว

คำชี้แจงที่แตกต่างกันของทั้งสองฝ่ายนำไปสู่ข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบและการกำกับดูแลสถานประกอบการของหน่วยงานรัฐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง

สำหรับศูนย์โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หลังการตรวจสอบพบการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ผลตรวจพบว่าสถานประกอบการได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ 1,600 ตารางเมตร แต่มีการใช้พื้นที่ให้บริการจริงถึง 4,641 ตารางเมตร อีกทั้งยังรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษา ทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

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การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาสถานที่ดูแลผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบ

ล่าสุด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังมีคำสั่งให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ เร่งตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด โดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของผู้รับบริการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ต.ค. 2569 09:01 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2569 09:16 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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