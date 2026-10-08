สุดอึ้ง! เด็กชายวัย 12 ปี เจอฟอสซิล ไข่ไดโนเสาร์ 2 ฟอง ซุกแปลงดอกไม้หน้าบ้าน
สุดอึ้ง! เด็กชายวัย 12 ปี เจอฟอสซิล ไข่ไดโนเสาร์ 2 ฟอง สภาพสมบูรณ์ ซุกแปลงดอกไม้หน้าบ้าน ก่อนส่งให้พิพิธภัณฑ์
สื่อของประเทศจีนรายงานว่า เฉิน จื่อซี เด็กชายวัย 12 ปี ค้นพบฟอสซิลที่คาดว่าเป็นไข่ไดโนเสาร์ 2 ฟอง ในแปลงดอกไม้ใกล้บ้านพักในเมืองเหอหยวน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เด็กชายนำไข่ 1 ฟองไปส่งมอบให้พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เหอหยวน เพื่อตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์
หวง จื้อชิง ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิจัยไดโนเสาร์เหอหยวน ระบุข้อมูลเบื้องต้นว่า ฟอสซิลมีลักษณะกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 14 เซนติเมตร และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการลงพื้นที่สำรวจจุดที่พบฟอสซิล และนำไข่อีกฟองกลับไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างละเอียด
การค้นพบครั้งนี้เกิดจากความสนใจส่วนตัวของ เฉิน จื่อซี ซึ่งชอบด้านบรรพชีวินวิทยาอยู่แล้ว เด็กชายมักใช้เวลาว่างอ่านหนังสือและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์ในเมืองเหอหยวนเป็นประจำ จึงมีความรู้พอจะสังเกตเห็นความผิดปกติของหิน และนำไปสู่การพบฟอสซิล
เมืองเหอหยวนได้รับขนานนามว่า “บ้านเกิดของไดโนเสาร์” ของประเทศจีน ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ในเมืองเก็บรวบรวมฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์ไว้มากกว่า 20,000 ฟอง ชาวบ้านขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์เป็นระยะ ทั้งระหว่างงานก่อสร้าง การขุดเปิดหน้าดิน และงานจัดสวนในบริเวณที่พักอาศัย
ประวัติการค้นพบฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์ในเมืองเหอหยวนเริ่มขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1996 เมื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษา 4 คนจากหมู่บ้านเดียวกันพบรังฟอสซิลรังแรก เหตุการณ์นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และศึกษาทรัพยากรฟอสซิลในท้องถิ่น
ที่มา: Ecns
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาลัย “มาร์กาเร็ต แฮมิลตัน” ผู้เขียนโค้ดพามนุษย์เหยียบดวงจันทร์ เสียชีวิตแล้ว
- คู่รักหัวหมอ อ้างเจอเส้นขนในจาน หวังกินฟรี สุดท้ายโป๊ะแตก เพราะกล้องวงจรปิด
- สลด มหาเศรษฐีเฮลิคอปเตอร์ตก ไฟคลอกดับยกลำ หดหู่ศพไร้หัว ทิ้งร่างข้ามคืนสัตว์ป่ากัดกิน