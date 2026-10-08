เปิดหน้าชัด ทหารสหรัฐฯ วัย 20 ผู้ต้องสงสัยฆ่าชิงทรัพย์หญิงญี่ปุ่น สื่อเผยภาพส่งตัวอัยการ
สื่อญี่ปุ่นเผยแพร่ภาพใบหน้าของ เดวิน เจคอบ บัลลาร์ด (Devin Jacob Ballard) อายุ 20 ปี ทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ ยศ Lance Corporal สังกัดฐานทัพอากาศฟูเต็นมะ จังหวัดโอกินาวะ ประเทศญี่ปุ่น ขณะถูกตำรวจนำตัวออกจากสถานีตำรวจนาฮะเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569 เพื่อส่งให้อัยการพิจารณาคดี หลังถูกจับกุมในข้อหาชิงทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นวัย 39 ปีภายในโรงแรม
ภาพจากหนังสือพิมพ์ Mainichi Shimbun บันทึกไว้เมื่อเวลา 13.48 น. ตามเวลาท้องถิ่น เผยให้เห็นบัลลาร์ดในชุดเสื้อแขนยาวสีเทา ผมเกรียน กำลังหันมองกล้องระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปขึ้นรถตำรวจ ขณะที่สำนักข่าว Kyodo และ Asahi Shimbun เผยแพร่ภาพจากช่วงเวลาเดียวกัน โดยผู้ต้องสงสัยยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา
สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในย่านวากาสะ เมืองนาฮะ จังหวัดโอกินาวะ ผู้เสียชีวิตคือ แอนนา ยากิ (Anna Yagi) อายุ 39 ปี ตำรวจเชื่อว่าเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นระหว่างเวลา 02.10 น. ถึง 04.17 น. โดยผู้เสียชีวิตถูกบีบรัดบริเวณลำคอจนขาดอากาศหายใจ ก่อนที่กระเป๋าสตางค์และกระเป๋าเป้จะถูกนำออกจากห้องพัก
พนักงานโรงแรมพบร่างของแอนนาหลังเข้าไปตรวจสอบห้องพักเมื่อเลยกำหนดเช็กเอาต์ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโรงแรม พบภาพชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมผู้เสียชีวิต ก่อนเดินออกจากอาคารเพียงลำพังพร้อมสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกระเป๋าของเธอ ต่อมาตำรวจพบกระเป๋าและทรัพย์สินบางส่วนถูกทิ้งไว้ใกล้โรงแรม
ตำรวจติดตามตัวบัลลาร์ดได้ในคืนวันที่ 3 ตุลาคม หลังพบกำลังเดินอยู่ในย่านสถานบันเทิงของเมืองโอกินาวะ โดยลักษณะรอยสักบนแขนทั้งสองข้างและรูปลักษณ์ตรงกับบุคคลที่ปรากฏในภาพวงจรปิด ก่อนจับกุมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม และส่งตัวให้อัยการในวันถัดมา
ระหว่างการสอบสวน บัลลาร์ดปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยตามรายงานของ Mainichi Shimbun เจ้าตัวให้การว่า “ผมไม่รู้เรื่อง” ขณะที่ตำรวจญี่ปุ่นยังคงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคดี
ภายหลังการจับกุม นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ (Sanae Takaichi) แสดงความไม่พอใจต่อเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้น พร้อมยื่นประท้วงต่อรัฐบาลสหรัฐฯ และเรียกร้องให้กองทัพร่วมมือกับการสอบสวนอย่างเต็มที่ รวมถึงเพิ่มมาตรการควบคุมระเบียบวินัยของทหารที่ประจำการในญี่ปุ่น
ด้านกองทัพสหรัฐฯ ประกาศระงับกิจกรรมทางทหารบางส่วนบนเกาะโอกินาวะเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 9 ตุลาคม เพื่อให้กำลังพลเข้ารับการอบรมด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อชุมชน พร้อมห้ามออกนอกฐานทัพและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างช่วงอบรม
หลังจากนั้นจะเข้าสู่มาตรการเคอร์ฟิว 30 วัน โดยกำลังพลต้องอยู่ภายในที่พักตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึง 05.00 น. อย่างไรก็ตาม กองทัพชี้แจงเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมว่า การห้ามดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาเคอร์ฟิว 30 วัน
ปัจจุบันบัลลาร์ดยังอยู่ในความควบคุมของทางการญี่ปุ่น โดยคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการว่าจะยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการหรือไม่ และยังไม่มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลอ้างอิง