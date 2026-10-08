สรุปดราม่า กู้ภัยรับจ้างอุ้ม ‘แม่ภัทร’ แลกเงิน 1.5 หมื่น สารภาพจับมัด ส่อโทษคุก 10 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 17:42 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 17:49 น.
กู้ภัยโฟนอินโหนกระแสแจงปมรับจ้างอุ้มแม่ภัทรถึงในบ้าน

กู้ภัยโฟนอินโหนกระแส เผยรับจ้าง 15,000 บาท อุ้ม ‘แม่ภัทร’ ส่งศูนย์ดูแลฯ สารภาพจับมัดติดเตียง เพราะดิ้นอาละวาด ทนายแก้วชี้ส่อโทษคุก 10 ปี

รายการโหนกระแสวันนี้ยังคงร้อนระอุ “ธีระพงศ์” เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่รับจ้างอุ้ม “แม่ภัทร” จากบ้านพักไปส่งยังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โฟนอินเข้ามากลางรายการเพื่อชี้แจงความบริสุทธิ์ใจ เปิดเผยว่าได้รับการว่าจ้างจากลูกชายของแม่ภัทรในราคา 15,000 บาท อ้างเหตุผลว่าลูกชายบอกแม่มีพฤติกรรมรุนแรงและทำร้ายคนในบ้าน

ธีระพงศ์ยืนยันว่าขั้นตอนการรับตัวไม่ได้มีการทำร้ายร่างกาย ไม่ได้ต่อยท้อง และไม่ได้เอามือปิดปากแม่ภัทรตามที่ถูกกล่าวหา เพราะหากทำจริงย่อมต้องมีรอยฟกช้ำปรากฏให้เห็น

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จากนั้น เอก สายไหมต้องรอด จี้ถามถึงอำนาจทางกฎหมายในการบุกเข้าไปล็อกตัวคนในบ้านโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ ฝั่งธีระพงศ์พยายามอธิบายว่าลูกชายเป็นคนพาเดินเข้าไป ยอมรับว่าตอนนำตัวขึ้นรถได้พาขึ้นเปลและใช้เชือกมัดติดกับเตียงจริง เนื่องจากแม่ภัทรดิ้น อาละวาด และด่าทอด้วยอารมณ์รุนแรง

ทางด้าน หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการ พูดดึงสติหนุ่มกู้ภัยให้ลองนึกภาพตามว่า หากมีคนแปลกหน้าบุกมาจับและล็อกตัว ย่อมเป็นเรื่องปกติที่ผู้ถูกกระทำจะต้องโวยวายและด่าทอ ขณะที่นายเอกภพสวนกลับประเด็นที่กู้ภัยอ้างว่าเจตนาเพื่อพาไปรักษาว่า สถานที่พาไปส่งนั้นไม่ใช่โรงพยาบาลและไม่ได้พาไปพบแพทย์แต่อย่างใด พร้อมถามจี้ว่ารับงานลักษณะนี้บ่อยหรือไม่ ซึ่งธีระพงศ์ตอบชัดเจนว่า “รับแบบนี้ทุกวัน”

อย่างไรก็ดี นายเอกภพอธิบายขั้นตอนที่ถูกต้องว่า การที่กู้ภัยจะเข้าไปรับผู้ป่วยออกจากบ้าน ต้องมีการลงบันทึกประจำวันกับตำรวจ และมีแพทย์มาประเมินอาการเพื่อยืนยันว่าป่วยจริง การทำข้ามขั้นตอนโดยรับเงินแล้วบุกเข้าไปอุ้มคนในบ้านถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายร้ายแรง

ด้าน ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล สรุปว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดทางอาญาหลายกระทง ได้แก่ บุกรุกในเวลากลางคืน, ข่มขืนใจให้ตกใจกลัว, ลักพาตัว, หน่วงเหนี่ยวกักขัง และทำร้ายร่างกาย ซึ่งรวมโทษทั้งหมดแล้วอาจสูงเกือบ 10 ปี

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คนขับรถรับส่งผู้ป่วยแจงอุ้มแม่ภัทร
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
แม่ภัทร
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

ที่มาข้อมูลจาก : อรรถรส

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 17:42 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 17:49 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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