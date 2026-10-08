อธิบดี ปภ. ปฏิเสธ ไม่ได้พูดถึง น้ำท่วม “แฟลตคลองจั่น” ไม่เข้าเกณฑ์เยียวยา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 16:54 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 16:54 น.
อธิบดี ปภ. ปฏิเสธ ไม่ได้พูดถึง น้ำท่วม "แฟลตคลองจั่น" ไม่เข้าเกณฑ์เยียวยา

อธิบดี ปภ. ปฏิเสธ ไม่ได้พูดถึง น้ำท่วม “แฟลตคลองจั่น” ไม่เข้าเกณฑ์เยียวยา เผยทุกพื้นที่ หากเข้าเกณฑ์น้ำท่วม-น้ำท่วม ลงทะเบียนเยียวยาได้

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยถึงความชัดเจนของการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2569 ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ “เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 น้ำล้อม 5,000” เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวแฟลตเคหะคลองจั่นคลายความกังวลใจ หลังจากมีการเผยแพร่ข่าวที่อาจสร้างความสับสน

นายนิรัตน์ กล่าวว่า “ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัย และเข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วม น้ำล้อม หากเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ได้สำรวจยืนยันแล้วว่าน้ำท่วมจริงและเข้าหลักเกณฑ์ พี่น้องประชาชนก็สามารถลงทะเบียนขอรับการเยียวยาได้เลย

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โดยวันนี้ในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ยังได้ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์จากต่างประเทศ มายังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เพื่อย้ำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เยียวยาประชาชนตามความเสียหายจริงอย่างเต็มที่ ซึ่ง ปภ. ได้ประสานกรุงเทพมหานครและจังหวัด ให้ เร่งทยอยจัดส่งข้อมูลให้ ปภ. เพื่อจะได้ส่งให้ธนาคารออมสินตรวจสอบและโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยผ่านบัญชี Prompt Pay โดยเร็วที่สุด

ส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยา ตนได้อธิบายในหลักการภาพร่วมของการพิจารณา ไม่ได้หมายความว่าแฟลตคลองจั่นไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยา จึงขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลใจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับรู้และเห็นสภาพความเดือดร้อนของพี่น้องชาวคลองจั่น และได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แล้ว

สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิหรือข้อมูลการลงทะเบียน สามารถสอบถามได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สำนักงานเขต ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในขั้นต้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารการจ่ายเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีจากช่องทางสื่อสารของทางราชการ เพื่อให้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

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อธิบดี ปภ. กล่าวว่าทิ้งท้ายว่า วันนี้ ปภ. และธนาคาออมสินจะโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมล็อตแรกให้กับผู้ประสบภัย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ สระแก้ว ตาก จันทบุรี และแม่ฮ่องสอน ที่ผ่านการยืนยันแล้ว จำนวน 8,216 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,003,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี แม้จะเทียบไม่ได้กับความสูญเสียจากอุทกภัย แต่รัฐบาลตั้งใจที่จะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงเต็มที่

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 16:54 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 16:54 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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