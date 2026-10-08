ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิงไทย U17 พบ มาเก๊า 19.00 น. ชิงแชมป์เอเชีย 2027 รอบคัดเลือก
ชบาแก้ว U17 ลุยนัดสองพบ มาเก๊า หลังเปิดสนามชนะภูฏาน 4 ต่อ 0 มี 3 คะแนนเท่าเลบานอน เกมเตะวันนี้ 8 ต.ค. เวลา 19.00 น. ที่ชลบุรี สเตเดียม ดูสดฟรีทาง BG SPORTS
เช็กช่องทางดูสด ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 ดวล มาเก๊า ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มเอฟ นัดสอง วันนี้ 8 ตุลาคม เวลา 19.00 น. ที่ชลบุรี สเตเดียม ถ่ายทอดสดฟรีทาง YouTube ช่อง BG SPORTS ชบาแก้วชุดเล็กต้องการชัยชนะเพื่อรักษาโอกาสแย่งแชมป์กลุ่ม
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เตรียมลงสนามนัดที่สองของการแข่งขัน AFC U17 Women’s Asian Cup China 2027 Qualifiers พบกับทีมชาติมาเก๊า วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569 เวลา 19.00 น. ที่สนามชลบุรี สเตเดียม จ.ชลบุรี ถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่อง BG SPORTS
ตามโปรแกรมอย่างเป็นทางการ เกมนี้ระบุคู่แข่งขันเป็น มาเก๊า พบ ไทย โดยประเทศไทยรับหน้าที่เจ้าภาพการแข่งขันรอบคัดเลือกกลุ่มเอฟทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย ไทย เลบานอน มาเก๊า และภูฏาน ระหว่างวันที่ 5 ถึง 11 ตุลาคม 2569
สถานการณ์ก่อนลงสนาม ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชมิ่ม” ธิดารัตน์ วิวาสุขุ มี 3 คะแนนจากเกมแรก หลังเอาชนะภูฏาน 4 ต่อ 0 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม จากประตูของ กวินธิดา กิขุนทด, จันทิมา ยะอือ, ฐิติรัตน์ สำโรง และพรนภัส พลับใหญ่
ส่วนมาเก๊าออกสตาร์ตด้วยความพ่ายแพ้ต่อเลบานอน 0 ต่อ 6 ทำให้หลังจบนัดแรก เลบานอนนำเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มด้วย 3 คะแนน ผลต่างประตูได้เสียบวก 6 ขณะที่ไทยมี 3 คะแนนเท่ากัน แต่ผลต่างประตูได้เสียบวก 4 รั้งอันดับ 2 มาเก๊าและภูฏานยังไม่มีคะแนน
ระบบการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งนี้จะนำ แชมป์ของทั้ง 8 กลุ่ม ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย AFC U17 Women’s Asian Cup China 2027 ที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 17 เมษายน 2570 ทำให้ทุกคะแนนมีผลโดยตรงต่อโอกาสเข้ารอบของทีมชาติไทย
ก่อนเริ่มการแข่งขัน โค้ชมิ่มระบุเป้าหมายของทีมชัดเจนว่าต้องการคว้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย พร้อมมองว่าทีมทั้งสามชาติร่วมกลุ่มล้วนมีคุณภาพ และต้องการให้นักเตะชุดนี้ใช้การแข่งขันเพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นสู่ระดับทีมชาติในอนาคต
สำหรับทีมชาติไทยชุดนี้มีนักเตะทั้งหมด 23 คน ทีมชุดนี้นำโดย กวินธิดา กิขุนทด กัปตันทีม พร้อมกำลังหลักอย่าง กนกพร วรรณทอง, มิริค่า ชีล่าร์ เมอร์ด็อกซ์, ฐิติรัตน์ สำโรง และปวิชญาดา ยศถาวรีย์
แฟนบอลสามารถรับชมการแข่งขัน มาเก๊า พบ ไทย ได้ฟรีทาง YouTube ช่อง BG SPORTS ตั้งแต่เวลา 19.00 น. หรือเดินทางไปชมที่ชลบุรี สเตเดียม ซึ่งฝ่ายจัดเปิดให้แฟนบอลเข้าชมฟรี โดยต้องลงทะเบียนรับบัตรตามช่องทางที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำหนด
หลังจบเกมกับมาเก๊า ทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่มพบ เลบานอน วันที่ 11 ตุลาคม เวลา 19.00 น. ที่ชลบุรี สเตเดียม ซึ่งมีโอกาสเป็นเกมสำคัญต่อการตัดสินแชมป์กลุ่มเอฟ FA Thailand
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