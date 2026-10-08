ถ่ายทอดสดเทเบิลเทนนิส ไทย พบ ญี่ปุ่น 18.10 น. ลุ้นเข้ารอบ 8 คน China Smash 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 17:01 น.
ถ่ายทอดสดเทเบิลเทนนิส ไทย พบ ญี่ปุ่น 18.10 น. ลุ้นเข้ารอบ 8 คน China Smash 2026

แฟนกีฬาไทยเตรียมเชียร์ “ทิพย์” อรวรรณ พาระนัง นักเทเบิลเทนนิสหญิงทีมชาติไทย ลงสนามประเภทหญิงเดี่ยว รอบ 16 คนสุดท้าย ศึก WTT China Smash 2026 พบ โฮโนกะ ฮาชิโมโตะ (Honoka Hashimoto) จากญี่ปุ่น วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569 เวลา 18.10 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ถ่ายทอดสดผ่าน TrueVisions NOW

แมตช์นี้ผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 คนสุดท้ายของรายการระดับ WTT Grand Smash

อรวรรณลงแข่งขันรายการนี้จากรอบคัดเลือก ก่อนผ่านคู่แข่ง 3 คนรวด ได้แก่ ซาราห์ เดอ นุตเต จากลักเซมเบิร์ก, หมิง หยิง ลอย จากสิงคโปร์ และ จู เฉิงจู จากฮ่องกง จนคว้าตั๋วเข้าสู่รอบเมนดรอว์ได้สำเร็จ

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รอบ 64 คน อรวรรณเอาชนะ เจิง เจี้ยน จากสิงคโปร์ 3 ต่อ 0 เกม 12 ต่อ 10, 11 ต่อ 5 และ 11 ต่อ 7 ก่อนสร้างผลงานสำคัญในรอบ 32 คน ด้วยการโค่น ซุน อิ่งชา มืออันดับ 1 ของโลกจากจีน 3 ต่อ 1 เกม

อรวรรณแพ้เกมแรก 8 ต่อ 11 ก่อนพลิกกลับมาชนะ 3 เกมรวด 11 ต่อ 4, 12 ต่อ 10 และ 12 ต่อ 10 โดยเกมสุดท้ายเคยตามอยู่ 2 ต่อ 8 และ 8 ต่อ 10 แต่เก็บ 4 คะแนนรวด ปิดแมตช์ด้วยชัยชนะ 3 ต่อ 1 เกม ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย

ผลงานดังกล่าวทำให้อรวรรณ ซึ่งอยู่ อันดับ 101 ของโลก ในรายการนี้ ผ่านเข้ามาเจอกับฮาชิโมโตะที่ปัจจุบันอยู่อันดับ 14 ของโลก

ฝั่งฮาชิโมโตะเข้าสู่รอบ 16 คนด้วยฟอร์มแข็งแกร่งเช่นกัน รอบ 64 คนเอาชนะ ลิลี จาง จากสหรัฐอเมริกา 3 ต่อ 0 เกม ด้วยคะแนน 11 ต่อ 5 ทั้งสามเกม ก่อนชนะ ชาร์ล็อต ลุตซ์ จากฝรั่งเศส 3 ต่อ 0 เกม 11 ต่อ 6, 13 ต่อ 11 และ 11 ต่อ 8 ในรอบ 32 คน เท่ากับว่านักตบสาวญี่ปุ่นยังไม่เสียเกมในรอบเมนดรอว์ของรายการนี้

ฮาชิโมโตะเป็นผู้เล่นถนัดขวาและมีสไตล์เกมรับ โดยข้อมูล ITTF ระบุว่าเธอเกิดปี 1998 เคยขึ้นสูงสุดถึงอันดับ 10 ของโลก และมีประสบการณ์แข่งขันระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งคู่มีประวัติเคยเจอกันมาแล้ว ล่าสุดในศึก ITTF-ATTU Asian Cup Haikou 2026 ฮาชิโมโตะเป็นฝ่ายชนะอรวรรณ 3 ต่อ 0 เกม 15 ต่อ 13, 13 ต่อ 11 และ 11 ต่อ 7 จึงเป็นโอกาสของนักตบสาวไทยในการกลับมาแก้มือ หลังเพิ่งสร้างผลงานชนะมือ 1 โลกมาในรอบก่อนหน้า

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สำหรับแฟนกีฬาไทย สามารถรับชม อรวรรณ พาระนัง พบ โฮโนกะ ฮาชิโมโตะ วันนี้ เวลา 18.10 น. ผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW โดยผังถ่ายทอดสดของทรูวิชั่นส์ระบุว่าการแข่งขัน WTT China Smash 2026 ถ่ายทอดสดทางช่อง SPOTV2

โปรแกรมการแข่งขัน

อรวรรณ พาระนัง (ไทย) พบ โฮโนกะ ฮาชิโมโตะ (ญี่ปุ่น), ประเภทหญิงเดี่ยว รอบ 16 คนสุดท้าย, วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569, เวลา 18.10 น. ตามเวลาประเทศไทย, กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน, ถ่ายทอดสด TrueVisions NOW / SPOTV2

ข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 17:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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