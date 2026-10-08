ดูบอลสด การท่าเรือ พบ เปอร์ซิบ บันดุง 8 ต.ค. 69 ถ่ายทอดสด เวลา 19.00 น.
เช็กช่องทางถ่ายทอดสด การท่าเรือ เอฟซี พบ เปอร์ซิบ บันดุง ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน Shopee Cup 2026/27 รอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก วันนี้ 8 ตุลาคม 2569 เวลา 19.00 น. พร้อมสถิติก่อนเกมและลิงก์ดูบอลสดทาง TrueVisions NOW
ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27 กลับมาลงสนามในรอบแบ่งกลุ่ม โดยวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569 การท่าเรือ เอฟซี ตัวแทนจากไทยลีก เตรียมเปิดบ้านพบ เปอร์ซิบ บันดุง สโมสรจากอินโดนีเซีย ในการแข่งขันกลุ่มบี นัดแรก ที่สนามธรรมศาสตร์ สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี เริ่มแข่งขันเวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2, True Ball Thai 1 และ TrueVisions NOW
การแข่งขันฤดูกาล 2026/27 เป็นการชิงแชมป์สโมสรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการท่าเรืออยู่ในกลุ่มบี ร่วมกับ เปอร์ซิบ บันดุง, ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม จากมาเลเซีย, ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส จากสิงคโปร์, กง อัน ฮานอย จากเวียดนาม, สวายเรียง จากกัมพูชา และ ฉาน ยูไนเต็ด จากเมียนมา
ความพร้อมของการท่าเรือ เอฟซี เกมนี้จะเป็นการประเดิมคุมทีมอย่างเป็นทางการของ โบซิดาร์ บันโดวิช หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเซอร์เบียที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งแทน สระราวุฒิ ตรีพันธ์ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา หลังสโมสรมีผลงานไม่ดีนักในช่วงก่อนหน้านี้
ผลงานสองนัดล่าสุดก่อนพักเบรกทีมชาติ การท่าเรือบุกแพ้ สุโขทัย เอฟซี 1-2 ในศึกไทยลีก วันที่ 20 กันยายน และเปิดบ้านแพ้ วิสเซล โกเบ 1-2 ในการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก อีลิท วันที่ 16 กันยายน ทำให้เกมนี้เป็นโอกาสกลับมาเก็บชัยชนะภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนใหม่
ด้านเปอร์ซิบ บันดุง ภายใต้การคุมทีมของ อิกอร์ โตลิช มีผลงานสองนัดล่าสุดเป็นการบุกชนะ เปอร์ซิจับ เจปารา 2-1 ในลีกอินโดนีเซีย และบุกชนะ เอฟซี โซล 1-0 ในการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ทู โดยมี มาร์ค คล็อก และ อดัม อาลิส เป็นผู้เล่นสำคัญในแดนกลาง
สำหรับสถิติการพบกันของทั้งสองสโมสรในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2 ฤดูกาล 2024/25 การท่าเรือเคยบุกชนะเปอร์ซิบ 1-0 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 จากประตูชัยของ วิลเล่น โมต้า ก่อนกลับมาเสมอกัน 2-2 ในเกมที่ประเทศไทย วันที่ 28 พฤศจิกายนปีเดียวกัน
แฟนฟุตบอลสามารถติดตาม ถ่ายทอดสด การท่าเรือ เอฟซี พบ เปอร์ซิบ บันดุง วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569 เริ่มเวลา 19.00 น. ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
- รายการ: ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่ 1
- คู่แข่งขัน: การท่าเรือ เอฟซี พบ เปอร์ซิบ บันดุง
- วันแข่งขัน: วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569
- เวลา: 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
- สนาม: ธรรมศาสตร์ สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี
- ถ่ายทอดสดทางทีวี: True Sports 2 (ช่อง 667) และ True Ball Thai 1
- ดูบอลสดออนไลน์: TrueVisions NOW
ผู้ชมสามารถเข้ารับชมผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ TrueVisions NOW โดยตรวจสอบแพ็กเกจที่รองรับช่องถ่ายทอดสดก่อนเริ่มการแข่งขัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ราชบุรี เอฟซี พบ การท่าเรือ เอฟซี ดูบอลสด ฟุตบอลไทยลีก 2025/26 วันที่ 13 ก.ย. 68
- คนจีนดราม่า “จาง จ่านซั่ว” ไม่ได้รางวัล MVP เอเชียนเกมส์ 2026 แต่เป็น บิว ภูริพล
- ทัวร์ลงย้อนศร ผู้ว่าฯ ไอจิ โดนคนในชาติติงยับ ปมไล่ทีมเทคบอลไทย ชี้เป็นถึงผู้นำองค์กรไม่ควรหลุดคำนี้