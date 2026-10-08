ดูบอลสด การท่าเรือ พบ เปอร์ซิบ บันดุง 8 ต.ค. 69 ถ่ายทอดสด เวลา 19.00 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 17:30 น.
ดูบอลสด การท่าเรือ พบ เปอร์ซิบ บันดุง 8 ต.ค. 69 ถ่ายทอดสด เวลา 19.00 น.

เช็กช่องทางถ่ายทอดสด การท่าเรือ เอฟซี พบ เปอร์ซิบ บันดุง ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน Shopee Cup 2026/27 รอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก วันนี้ 8 ตุลาคม 2569 เวลา 19.00 น. พร้อมสถิติก่อนเกมและลิงก์ดูบอลสดทาง TrueVisions NOW

ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27 กลับมาลงสนามในรอบแบ่งกลุ่ม โดยวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569 การท่าเรือ เอฟซี ตัวแทนจากไทยลีก เตรียมเปิดบ้านพบ เปอร์ซิบ บันดุง สโมสรจากอินโดนีเซีย ในการแข่งขันกลุ่มบี นัดแรก ที่สนามธรรมศาสตร์ สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี เริ่มแข่งขันเวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2, True Ball Thai 1 และ TrueVisions NOW

การแข่งขันฤดูกาล 2026/27 เป็นการชิงแชมป์สโมสรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการท่าเรืออยู่ในกลุ่มบี ร่วมกับ เปอร์ซิบ บันดุง, ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม จากมาเลเซีย, ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส จากสิงคโปร์, กง อัน ฮานอย จากเวียดนาม, สวายเรียง จากกัมพูชา และ ฉาน ยูไนเต็ด จากเมียนมา

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ความพร้อมของการท่าเรือ เอฟซี เกมนี้จะเป็นการประเดิมคุมทีมอย่างเป็นทางการของ โบซิดาร์ บันโดวิช หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเซอร์เบียที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งแทน สระราวุฒิ ตรีพันธ์ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา หลังสโมสรมีผลงานไม่ดีนักในช่วงก่อนหน้านี้

ผลงานสองนัดล่าสุดก่อนพักเบรกทีมชาติ การท่าเรือบุกแพ้ สุโขทัย เอฟซี 1-2 ในศึกไทยลีก วันที่ 20 กันยายน และเปิดบ้านแพ้ วิสเซล โกเบ 1-2 ในการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก อีลิท วันที่ 16 กันยายน ทำให้เกมนี้เป็นโอกาสกลับมาเก็บชัยชนะภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนใหม่

ด้านเปอร์ซิบ บันดุง ภายใต้การคุมทีมของ อิกอร์ โตลิช มีผลงานสองนัดล่าสุดเป็นการบุกชนะ เปอร์ซิจับ เจปารา 2-1 ในลีกอินโดนีเซีย และบุกชนะ เอฟซี โซล 1-0 ในการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ทู โดยมี มาร์ค คล็อก และ อดัม อาลิส เป็นผู้เล่นสำคัญในแดนกลาง

สำหรับสถิติการพบกันของทั้งสองสโมสรในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2 ฤดูกาล 2024/25 การท่าเรือเคยบุกชนะเปอร์ซิบ 1-0 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 จากประตูชัยของ วิลเล่น โมต้า ก่อนกลับมาเสมอกัน 2-2 ในเกมที่ประเทศไทย วันที่ 28 พฤศจิกายนปีเดียวกัน

แฟนฟุตบอลสามารถติดตาม ถ่ายทอดสด การท่าเรือ เอฟซี พบ เปอร์ซิบ บันดุง วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569 เริ่มเวลา 19.00 น. ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

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  • รายการ: ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่ 1
  • คู่แข่งขัน: การท่าเรือ เอฟซี พบ เปอร์ซิบ บันดุง
  • วันแข่งขัน: วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569
  • เวลา: 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • สนาม: ธรรมศาสตร์ สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี
  • ถ่ายทอดสดทางทีวี: True Sports 2 (ช่อง 667) และ True Ball Thai 1
  • ดูบอลสดออนไลน์: TrueVisions NOW

ผู้ชมสามารถเข้ารับชมผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ TrueVisions NOW โดยตรวจสอบแพ็กเกจที่รองรับช่องถ่ายทอดสดก่อนเริ่มการแข่งขัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2569 17:30 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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