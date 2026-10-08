แฮ็คส์ รุ่งเรือง ปิดร้านข้าวไข่เจียว ตึกแดง ทั้งที่เพิ่งโพสต์คลิปแนะนำร้านไม่กี่วัน
ส่งกำลังใจ! แฮ็คส์ รุ่งเรือง แจ้งปิดร้านตั้งใจเจียว ตึกแดง ทั้งที่เพิ่งโพสต์คลิปแนะนำร้าน เสียดายลูกค้าประจำเยอะ แต่ไม่ท้อ รอติดตามสถานที่ใหม่
นับว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตพระเอกดัง ยุค 90 ที่แม้ว่าผลงานในวงการบันเทิงจะไม่มีให้เห็นแล้ว แต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อมุ่งมั่นทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวอย่างขยันขันแข็ง สำหรับ แฮ็คส์ รุ่งเรือง ซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนคงจะได้เห็นคลิปที่อดีตพระเอกดังขึ้นไลฟ์ขายเสื้อผ้าผู้หญิง
แต่เมื่อไม่กี่วันก่อน แฮ็คส์ รุ่งเรือง เพิ่งทำคลิปโปรโมตร้านข้าวไข่เจียวบุฟเฟต์ โดยใช้ชื่อว่า ตั้งใจเจียว ตั้งอยู่ที่หน้าประตู 2 ตึกแดงวินเทจ ซึ่งเป็นทำเลตั้งร้านที่ดีมาก ๆ ทั้งยังกวาดลูกค้าได้อย่างล้นหลามเลยทีเดียว
ล่าสุด 7 ต.ค. 69 แฮ็คส์ รุ่งเรือง ออกมาโพสต์คลิปหน้าร้านตั้งใจเจียวอีกครั้ง แต่รอบนี้ไม่ใช่การโปรโมตอีกแล้ว แต่ดันเป็นการประกาศปิดร้านถาวร เนื่องจากทางตึกแดงต้องการพื้นที่บริเวณนั้นคืน ทำให้ต้องยอมทิ้งลูกค้าขาประจำไปอย่างน่าเสียดาย
“เสียดายมากที่ร้านตั้งใจเจียวไม่ได้ขายที่นี่ต่อ ลูกค้าประจำเราเยอะ เราขายไม่ได้แพงและเป็นทางเลือกให้หลาย ๆ คนได้กินอิ่มในราคาไม่แพง แต่ทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นใหม่ที่ไหนจะมาบอกทุกคนอีกนะคับ แล้วเจอกันใหม่คับ”
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อ้างอิงจาก : IG hack__rungruang